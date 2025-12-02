Traduza vídeos de

Francês para Inglês

Traduza vídeos em francês para um inglês claro e natural com o HeyGen AI. Envie seu vídeo, deixe o sistema entender o francês falado e transforme-o em legendas em inglês ou em um vídeo traduzido que você pode usar em qualquer lugar.

Isso é útil para vídeos do YouTube, cursos online, clipes de marketing, entrevistas e conteúdos de treinamento interno. Tudo funciona no seu navegador, sem precisar instalar nenhum software e sem configurações complicadas.