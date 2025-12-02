Traduza vídeos de

italiano para inglês

Traduza vídeos em inglês para um italiano claro e natural usando a tradução de vídeo com IA da HeyGen. Faça o upload do seu vídeo, deixe o sistema detectar o inglês falado e converta-o em legendas em italiano precisas ou em uma versão totalmente traduzida para o italiano, pronta para publicar.

Isso funciona muito bem para vídeos do YouTube, cursos online, demonstrações de produtos, entrevistas, clipes de marketing e conteúdos de treinamento interno. Tudo é executado diretamente no seu navegador, sem necessidade de instalar nenhum software.