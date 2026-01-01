Seja o rosto de confiança do seu mercado, sem precisar de câmera
O mercado imobiliário é movido pela confiança, e confiança vem de estar presente. Transforme seu rosto, sua voz e sua expertise local em vídeos que o seu público veja toda semana. Tudo isso sem precisar de câmera, equipe ou habilidades de edição.
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Idiomas e dialetos
Todo formato de vídeo que o seu mercado precisa, com você como protagonista
Destaques de imóveis, atualizações de mercado, guias de bairros e apresentações de corretores, tudo pronto para usar. Escolha o formato que preferir e a HeyGen transforma em um vídeo finalizado com a sua voz, pronto para publicar.
Construa autoridade no seu mercado com atualizações em vídeo consistentes que o posicionam como o especialista local de confiança.Crie seu próprio vídeo
Eleve anúncios de luxo com visuais cinematográficos de qualidade cinematográfica que geram impacto emocional e justificam preços premium.Crie seu próprio vídeo
Crie confiança instantânea com os compradores ao colocar seu rosto e sua voz em cada anúncio.Crie seu próprio vídeo
"Sentar fisicamente na frente de uma câmera não me rende um centavo. Escrever os roteiros, apresentá-los e colocá-los no ar, é aí que o dinheiro entra."
Scott Henninger
Corretor Afiliado
Três etapas para um(a)
vídeo que é você
Etapa 1 - Grave a si mesmo
Passe 15 segundos em frente a uma câmera. A HeyGen captura seu rosto, sua voz e sua forma de se expressar. Qualquer celular, qualquer cenário.
Etapa 2 - Escolha o formato
Escolha o tipo de vídeo que você precisa: destaque de imóvel, atualização de mercado, guia de bairro ou apresentação do corretor. Nós escrevemos o roteiro para você.
Etapa 3 - Publique
Revise o vídeo finalizado, faça os ajustes necessários e compartilhe-o com o seu público. Formatado para Instagram, Facebook ou YouTube.
Vídeos consistentes sem os custos de produção
Em um mundo em que o vídeo vem primeiro, 75% dos proprietários preferem anunciar com um corretor que usa vídeo. Mas o problema não é que o vídeo seja tecnicamente difícil. É que aparecer de forma consistente custa tempo, orçamento, energia e conforto diante das câmeras, toda semana.
A barreira da produção
Sem tempo, sem equipe, sem equipamento e sem habilidades de edição. Um único vídeo de anúncio pode consumir metade do seu dia.
A barreira da confiança
Não querer aparecer na câmera todos os dias, nem se esgotar fazendo isso. Você é um corretor, não um ator.
A barreira de distribuição
Cada plataforma precisa da sua própria versão. Instagram, YouTube, TikTok e e-mail. Um único vídeo não é suficiente.
A barreira da confiança
Conteúdo de IA de baixa qualidade corrói sua credibilidade. Para construir confiança, vídeo com aparência falsa é pior do que não ter vídeo nenhum.
Apareça como o especialista local que você é
Faça seu negócio crescer aparecendo como você mesmo. O HeyGen para o mercado imobiliário foi criado para o jeito que os corretores realmente trabalham, para que ser visto deixe de competir com fazer o seu trabalho.
Apareça com consistência
O mercado imobiliário é feito de relacionamentos. Os melhores corretores vencem porque as pessoas já os conhecem antes mesmo de precisar deles. Transforme seu rosto, sua voz e sua expertise local em vídeos consistentes, para que aparecer para o público deixe de competir com o tempo que você precisa para fazer o seu trabalho.
Feito para o mercado imobiliário
Comece a partir dos vídeos que os corretores já produzem: destaques de imóveis, atualizações de mercado, guias de bairros e apresentações de corretores. Nada de tela em branco, nada de modelo genérico forçado para o seu trabalho, apenas os formatos que o mercado imobiliário já usa no dia a dia.
HeyGen Atendimento Premium
Com o HeyGen White Glove, seus vídeos são feitos para você, do início ao fim. Basta nos enviar uma mensagem e trabalharemos ao seu lado para planejar, aprimorar e criar seus vídeos. Publique toda semana e torne-se o rosto que os compradores do seu mercado reconhecem e em quem confiam.
É você, não conteúdo genérico de IA
Seu vídeo precisa parecer e soar como você, porque a sua reputação está em jogo. Seu rosto é a sua marca, e o realismo é o que torna essa marca segura para escalar. Eleito o Avatar Mais Realista nº 1 pela G2, para que o agente que o seu mercado vê seja realmente você.
Sua presença, em escala
Sua reputação está em jogo em cada publicação. Conteúdo genérico de IA que não se parece nem soa como você é pior do que não ter conteúdo nenhum. HeyGen para o mercado imobiliário foi criado com base em um único padrão: ele realmente parece com você?
Os vídeos que o seu mercado está esperando para ver
Comece a partir dos formatos que os agentes já usam. Sem tela em branco, sem adivinhação sobre o que postar.
Mantenha-se em destaque, sem esforço
Mantenha sua base informada e lembrando de você com um vídeo recorrente liderado por avatar, que transforma estatísticas do mercado local em conteúdo para você enviar toda semana ou todo mês, sem precisar ficar na frente da câmera.
Seja o corretor que o seu mercado nunca esquece
Apareça como o especialista local que você já é, sem precisar de câmera, equipe ou da correria semanal.