Bem-vindo ao seu guia rápido de vídeos com IA para o mercado imobiliário
Você tem imóveis para vender, um mercado para liderar e uma marca pessoal para construir? Com a HeyGen, você pode transformar instantaneamente seu rosto, sua voz e sua expertise local em conteúdo em vídeo escalável, com qualidade de estúdio, em minutos, não em semanas.
Este guia vai ajudar você a passar da ideia ao vídeo publicado, aumentando sua presença, agilidade e credibilidade no seu mercado. Você vai aprender a criar seu primeiro vídeo, descobrir as principais boas práticas e explorar estratégias para ampliar seu impacto em cada imóvel, em cada canal e em cada comunidade de compradores que você atende.
Principais casos de uso: como profissionais do mercado imobiliário estão usando HeyGen
HeyGen é mais do que uma ferramenta de vídeo. É um motor de presença para corretores, imobiliárias e administradores de imóveis que conquistam negócios por meio de confiança e visibilidade.
Atualizações de mercado
- Jim McDonner: Saiu de 1–2 vídeos por semana para 5 vídeos por semana ao criar um sistema de conteúdo com IA e agora está fechando negócios com compradores em processo de mudança para Memphis e Califórnia que o encontraram por meio de vídeos educativos no YouTube.
Tour cinematográfico da casa
- Craig Veroni: aumentou seus seguidores no Instagram em 4x em 10 meses e agora alcança mais de 770.000 contas por mês, publicando 2 HeyGen Reels por dia, criados com conteúdo de avatar cinematográfico.
Destaque de anúncio
- Scott Henninger: construiu todo o seu negócio imobiliário em torno de um canal no YouTube impulsionado por avatares HeyGen, fechando de 25 a 30 transações por ano a partir de leads gerados por vídeo.
O estado do marketing imobiliário
That gap is the opportunity. (NAR 2025 Technology Survey)
Vídeo não é mais opcional. É a base de como os compradores pesquisam, escolhem e confiam no corretor que eles chamam primeiro.
O desafio
- Traditional video production costs $500 to $2,000 or more per listing, unsustainable across multiple listings.
- A maioria dos corretores aponta o tempo e o custo como seus principais obstáculos para criar vídeos de forma consistente.
- Mercados multilíngues exigem conteúdo traduzido que a maioria dos corretores não consegue produzir de forma acessível.
- 46% of REALTORS are already using AI-generated content. 32% have not started yet. That gap is the opportunity (NAR 2025 Technology Report).
What AI video unlocks
- Velocidade. Scott Henninger passou de uma configuração com várias câmeras na sala de estar para um vídeo finalizado em menos de duas horas.
- Economia de custos. Substitua um fluxo de trabalho com videomaker de US$ 2.000 por uma assinatura da HeyGen por menos de US$ 50 por mês.
- Escala.Produza conteúdo em lote para vários anúncios, mercados ou idiomas simultaneamente.
- Consistência. Mantenha uma presença regular em vídeo em todos os canais sem esgotamento.
- Localization. Serve Spanish, Mandarin, Vietnamese, and other buyer communities in their native language with one click.
Making your first AI video
Introduction
New to video or trying out HeyGen for the first time? This section will walk you through each step to help you make high-quality videos quickly.
Antes de clicar em "Criar", deixe claro qual é o seu objetivo. Pergunte a si mesmo:
- Objetivo: O que você quer que este vídeo alcance? Exemplos: gerar contatos de compradores, aumentar o reconhecimento na sua base de relacionamento, nutrir clientes antigos, conquistar uma apresentação de proposta.
- Audience: Who are you speaking to? Examples: first-time buyers, move-up sellers, investor clients, a multilingual community.
- Distribuição: Onde este vídeo será exibido? Exemplos: Instagram Reels, página do seu anúncio, newsletter por e-mail, YouTube.
- Hook: What will grab attention in the first few seconds?
Dica profissional
Precisa de uma segunda opinião? Pergunte ao ChatGPT ou ao Claude:
"I'm creating a real estate video for [property type/market]. My goal is [goal]. My audience is [audience]. My hook is [hook]. Can you suggest ways to make it more compelling?"
Etapa 1: configure seu workspace HeyGen para escala
Para corretores de imóveis autônomos, sua marca é o seu rosto. Compradores e vendedores escolhem profissionais em quem confiam, e seu avatar de IA é a forma de você aparecer de maneira consistente em todos os vídeos, sem precisar gravar todas as vezes.
Antes de criar seu primeiro vídeo, configure duas coisas:
- Seu gêmeo digital. Este é o seu ativo mais importante no HeyGen. Uma gravação de 15 segundos é tudo o que você precisa para criar um avatar que se parece e soa exatamente como você. Pule para a Etapa 2 para fazer isso primeiro, se quiser.
- Seu Kit de Marca. Adicione as cores, o logotipo e as fontes da sua corretora para que todos os vídeos fiquem automaticamente alinhados à marca. Cole a URL do site da sua corretora para importar automaticamente o estilo da sua marca ou envie os arquivos manualmente.
Pro tip
Seu gêmeo digital é a sua marca. Quanto mais natural e expressiva for a sua gravação, mais o seu avatar refletirá sua verdadeira personalidade na tela.
Etapa 2: Escolha o avatar de IA certo
Seu avatar é a sua presença na tela. Crie um avatar personalizado que combine com a sua marca ou, para um toque pessoal máximo, crie seu gêmeo digital em minutos com o recurso de avatar realista da HeyGen!
In real estate, trust is the currency that wins listings. Avatar V, trained on a 15-second video of you, delivers the most realistic, full-body digital twin and is the best choice for agents building a personal brand. Avatar IV works great for photo-based looks or non-human characters and is the default engine.
Observação: a HeyGen também oferece avatares públicos prontos, caso você queira começar antes que o seu gêmeo digital esteja pronto.
Avatar Type
Você vai precisar
Você receberá
Best For
Gravação de vídeo de 15 segundos
Um avatar realista que captura seus movimentos, gestos e expressões específicos. Impulsionado pelo Avatar V para uma performance de qualidade cinematográfica de todo o tronco superior.
Agentes que desejam mostrar seu rosto e presença reais em todos os vídeos. A opção mais autêntica para construção de marca pessoal.
1 foto
A realistic avatar built from a still image, with AI-generated movement and lip sync. Powered by Avatar IV.
Agents who don't have video footage available or want a quick starting point.
Avatar de banco de imagens
Nenhuma gravação necessária
Um avatar pronto da biblioteca da HeyGen, disponível em uma ampla variedade de estilos e idiomas.
Agents who want to get started immediately without creating a custom avatar.
Avatar gerado
Text prompt
A fully AI-generated avatar with custom appearance, movement, voice and lip sync.
Mascotes de marca, personas fictícias ou personagens não humanos.
Pro tip
Use HeyGen’s generating looks feature to switch your avatar's pose, surroundings, or attire with nothing but a text prompt. Place yourself at a luxury property, a neighborhood landmark, or your brokerage office without leaving your desk.
Best practices: make the perfect digital twin
Qualidade de entrada é qualidade de saída. Quanto melhores forem suas fotos, vídeos e prompts, mais realista e refinado será o seu avatar. Tudo o que estiver no seu vídeo de treinamento, desde gestos até expressões faciais ou entonação de voz, será refletido no resultado final.
Avatar Type
You'll Need
Melhores práticas
15-second video
Grave com um smartphone em modo cinematográfico ou em 4K. Use um fundo simples com luz natural. Seja expressivo: a energia que você coloca é a energia que você recebe de volta. Evite cobrir o rosto ou usar acessórios grandes.
1 foto
Professional headshot or portrait of only you, well-lit and high resolution. Avoid sunglasses, hats, filters, or other people in frame.
Dica específica para o mercado imobiliário
Record your training video in the attire you want to be associated with your brand, whether that's business professional or business casual. Your avatar will mirror that look in every video you generate.
Boas práticas: criando vozes de IA personalizadas de alta qualidade
A HeyGen tem uma enorme biblioteca de vozes prontas geradas por IA em mais de 175 idiomas, dialetos e tons emocionais, mas às vezes um clone de voz personalizado que soa exatamente como você é a opção mais poderosa para construir confiança com clientes do mercado imobiliário.
Custom voice type
Creation method
Best for
Automatic when creating a Hyper-Realistic Avatar
or
Clone de voz realista baseada na sua própria voz e entonações. Suporta múltiplas emoções.
A voice clone that sounds just like you
Prompt de texto especificando atributos (idade, sotaque, gênero, tom, altura da voz, emoção)
Voz totalmente gerada por IA com base no prompt.
A consistent branded voice that isn't yours, for team or brokerage-wide content
External AI Voice service (ElevenLabs, Cartesia, LMNT)
Clone de voz realista treinado com a sua própria voz e entonações. Os controles de ajuste fino variam conforme o serviço. Ótima opção para criar um gêmeo digital, mas geralmente exige pagamento adicional.
Higher fine-tune control
Para obter a melhor qualidade de voz, comece com um áudio de origem de alta qualidade. Veja como fazer uma ótima gravação:
• Use um microfone ou smartphone de alta qualidade, mantido a 15–20 cm da sua boca
• Record in a quiet, noise-free space
• Fale com clareza, fazendo pausas naturais e demonstrando leve expressão emocional
• Upload multiple samples with different emotional tones for more versatility (for HeyGen Custom Voice Clones only)
Quer se aprofundar mais?
→ Ultimate guide to hyper-realistic Custom Voice Cloning
Best practices: prompt like a pro
Prompting é a prática de elaborar e refinar cuidadosamente instruções em texto (chamadas de prompts) usadas para orientar ferramentas de IA a criar conteúdo do zero, como imagens, animações ou áudio.
Prompting is a powerful skill for any AI creator. When paired with HeyGen, prompting unlocks countless ways to create high-impact videos where your imagination is your only limitation! Get ready to experiment and iterate.
Recurso
Função
Use para
Change a Custom Avatar’s pose, surroundings or outfit
Bring Photo Avatars
Criando avatares personalizados (realistas ou animados)
Criando Vozes Personalizadas
Melhores práticas de criação de prompts
Seja específico
Quanto mais claramente você descrever o que deseja (tom, aparência, gesto, emoção), melhor a IA conseguirá corresponder à sua visão.
Comece pela estrutura
Use a consistent structure: what, who, where, how. This applies to visuals, voice tone, and motion direction.
Inclua contexto e intenção
Informe à IA qual é o objetivo: é para uma demonstração de produto? Um anúncio para redes sociais? Um tutorial? O contexto ajuda a personalizar o resultado.
Use uma linguagem descritiva
Use adjectives that convey emotion, style, or clarity (e.g., “confident,” “minimalist,” “high energy,” “calm pace”).
Iterar e refinar
Não se contente com a sua primeira tentativa. Pequenos ajustes no prompt podem gerar resultados muito melhores em todos os tipos de mídia!
As melhores práticas de prompt podem variar um pouco dependendo do que você está criando
Explore os recursos abaixo para se aprofundar em cada tipo e tirar o máximo proveito dos seus prompts!
Etapa 3: Escolha seu ponto de partida
Quando você abre o HeyGen como corretor de imóveis, sua página inicial exibe quatro formatos de vídeo criados especificamente para o seu trabalho. Cada um é um atalho para um vídeo finalizado, pronto para publicação.
Formato
O que ele cria
Quando usar
Atualização de Mercado
Um vídeo profissional com avatar apresentando estatísticas e insights do mercado local para a sua base de contatos
Weekly or monthly market update for email, Instagram, or YouTube
Tour Cinematográfico pela Casa
A film-quality property showcase using Avatar Shots and Seedance 2 to create cinematic, production-grade scenes
Imóveis de luxo ou qualquer propriedade em que a qualidade visual seja o principal diferencial de venda
Tour Virtual da Casa
A walkthrough-style video with your avatar as the on-screen host, narrating the property features
Vídeos de listagem padrão em que você quer sua presença pessoal em destaque
Destaque do Anúncio
Uma apresentação concisa do imóvel, narrada por avatar, com fotos da propriedade e imagens de apoio (b-roll), ideal para redes sociais e páginas de MLS
Conteúdo rápido do anúncio pronto antes da primeira visita
Usando Video Agent
Not looking for one of the four formats above? You can also use Video Agent to describe what you want in plain language. Type your listing details, target audience, or video topic and HeyGen will generate a complete draft (script, avatar, visuals, and voiceover) automatically.
Como vídeos imobiliários exigem precisão (o preço certo, endereço, detalhes do bairro e CTA), sempre leve o rascunho para o AI Studio antes de publicar. No AI Studio, você pode revisar e editar o roteiro linha por linha, trocar o b-roll, ajustar as legendas e refinar qualquer detalhe antes de exportar.
Para dicas de prompts e ideias de fluxo de trabalho criativas, confira o guia de prompts do Video Agent.
Want to dive deeper? Learn how to use Video Agent in HeyGen Academy.
Why it’s perfect for you
Tarefa
Redação de roteiros
Visuals
Narration
Edição
Legendas
Video Agent handles it for you
Transforma seu tópico ou prompt em uma história clara e envolvente
Seleciona automaticamente vídeos ou imagens de banco de mídia que combinam com o seu tom e tema
Adiciona narrações naturais, com reconhecimento de emoções, em mais de 175 idiomas
Gerencia o ritmo, as transições e o tempo automaticamente
Gera legendas precisas para maior clareza e acessibilidade
Dica profissional: Trate os prompts como o seu briefing criativo. Quanto mais clara for a sua ideia, mais inteligente o Agent se torna. Use prompts específicos como:
- “Create a 90-second explainer video on building a personal brand using digital avatars.”
- “Resuma minha newsletter mais recente em um roteiro de TikTok de 1 minuto.”
- “Gere um vídeo de lançamento de produto com ritmo acelerado e tom energético.”
Think of prompts as conversations with your editor; the more detail you give, the better your results.
Dicas profissionais para resultados cinematográficos
- Elabore um briefing claro. Pense no seu prompt como a sua direção criativa, incluindo tom, formato e objetivo. “Crie um vídeo explicativo de 90 segundos sobre como construir uma marca pessoal com avatares digitais.”
- Use imagens impactantes.Envie seus próprios clipes de produto ou B-roll para dar um toque personalizado.
- Itere rapidamente.Visualize, ajuste e gere novamente; o Agente aprende com o seu feedback.
- Vá para o mundo. Localize instantaneamente com suporte de voz multilíngue.
- Adicione seu avatar. Combine o Video Agent com seu avatar HeyGen para uma marca coesa.
Atalho: Use o Video Agent para o seu primeiro rascunho e depois refine ou personalize no AI Studio (Etapa 5). É a maneira mais rápida de transformar conhecimento bruto em um vídeo refinado e pronto para publicação.
Quer se aprofundar?
→ Explore these next:
Melhores práticas: aperfeiçoe seu vídeo no AI Studio
Want more control over what Video Agent generated? Take it into AI Studio. This is where you can review and edit every detail before your video goes live.
No AI Studio, você pode:
- Edite o roteiro linha por linha. Verifique se o endereço do imóvel, o preço, o nome do bairro e todos os detalhes importantes estão corretos.
- Swap or generate b-roll. Replace any scene with a property photo, stock footage, or AI-generated b-roll from a text prompt.
- Ajuste as legendas e os textos sobrepostos. Garanta que o texto na tela corresponda ao estilo da sua marca e seja fácil de ler.
- Ajuste com precisão a interpretação do seu avatar. Use o Voice Director para ajustar o tom e o ritmo, ou Pauses and Pronunciation para corrigir qualquer nome ou endereço que soe estranho.
You can also write or edit scripts from scratch using HeyGen's built-in AI Script Writer (type "/" in the script panel to open Quick Commands and choose Script Writer), or draft outside HeyGen with ChatGPT, Claude, or Gemini and paste it in.
If you're writing or refining a script with AI, these steps help you get a strong result fast:
- Etapa 1: Comece com um prompt claro. Diga à IA que tipo de vídeo você está fazendo (vídeo de anúncio de imóvel, atualização de mercado, guia para compradores), para quem é, qual é o objetivo e qual deve ser o tom.
- Etapa 2: Adicione seus principais detalhes. Inclua o endereço do imóvel, principais características, preço, bairro, dias no mercado ou quaisquer outros dados que sejam centrais.
- Etapa 3: Peça a estrutura certa. Certifique-se de que o roteiro seja falado, fácil de ler e conversacional, e não escrito como uma descrição de anúncio.
- Step 4: Review and refine. Preview the video, then edit the script directly in the timeline. Refine based on what you see and hear.
Exemplos de solicitações de revisão:
- "Deixe isso soar mais confiante e empolgante."
- "Crie uma abertura mais impactante."
- "Simplifique o final e torne o CTA mais acionável."
- "Give me a 30-second version focused on the top 3 features."
Dica profissional:
Use AI as your co-writer, not your replacement. The best scripts combine your local expertise with AI's speed. You bring the insight, the AI brings the polish.
Step 4: Create and polish your scenes in AI Studio
Now it's time to bring your video to life inside HeyGen's AI Studio. Design your video with clarity and flow in mind.
- Crie suas cenas em poucos minutos usando o Brand Kit ou os modelos que você configurou na Etapa 1.
- Reforce sua mensagem com textos na tela, como preço, endereço ou um CTA, e faça com que eles apareçam com animações.
- Explore a biblioteca de mídia de estoque da HeyGen para encontrar b-roll de alta qualidade ou gere b-roll cinematográfico a partir de um prompt de texto usando modelos de vídeo de IA integrados diretamente no AI Studio.
- Use o Avatar Shots para colocar seu avatar em cenas cinematográficas com qualidade de filme, ideal para vídeos de anúncios premium ou conteúdo de marcas de luxo.
- Use transições de cena premium para deixar seu vídeo com um acabamento suave e profissional.
- Adicione e personalize legendas para tornar seus vídeos mais envolventes e acessíveis.
- Use o Auto Edit para remover automaticamente muletas, pausas ou tomadas indesejadas de qualquer gravação que você importar.
Pro tip
Para vídeos de anúncios, experimente sobrepor a introdução do seu avatar a uma foto do imóvel ou a um b-roll externo gerado por IA como cena de fundo. Isso oferece aos compradores um ponto de referência visual imediato, antes mesmo de eles verem as fotos no MLS. Para conteúdo multilíngue, use o player multilíngue para reunir todas as versões traduzidas em um único link compartilhável com um seletor em formato de menu suspenso.
Quer se aprofundar ainda mais? HeyGen Academy: AI Studio, um curso em vídeo completo que aborda todos os recursos de edição
Melhores práticas: ajuste a pronúncia, as emoções e as entonações
Você precisa que o seu avatar soe exatamente do jeito certo? Roteiros imobiliários incluem nomes de ruas, bairros e pontos de referência locais que a IA pode pronunciar de forma incorreta. A HeyGen oferece ferramentas poderosas para ajustar minuciosamente as narrações de voz, garantindo uma entrega natural e precisa.
Recurso
Como funciona
Melhor para
Pausas e pronúncia
Adicione pausas e ajuste a pronúncia diretamente no painel de roteiro
Acertando nomes de ruas, bairros e comunidades
Espelhamento de voz
Envie ou grave um áudio com o tom e o ritmo que você preferir; qualquer avatar o reproduz com a própria voz
Matching the exact energy you'd use in a listing presentation or buyer consultation
Diretor de voz
Moldeie emoção e tom com apenas um clique
Aumentando a sensação de acolhimento e empolgação para um novo imóvel, ou transmitindo calma e segurança em um guia para compradores
Emoções da voz clonada personalizada
Envie gravações extras com diferentes tons emocionais para o seu clone
Adding range to your personal voice clone
Quer ver isso em ação?
Strategies to scale your communication impact
Esteja você ampliando sua rede, testando o que gera conversão ou alcançando novos públicos compradores, essas ferramentas avançadas ajudam profissionais do mercado imobiliário a escalar com precisão.
Otimize e faça iterações como um profissional
Create multiple versions of your listing hook, CTA, or intro and compare results.
- Duplique cenas para testar diferentes destaques ou ângulos do imóvel.
- Altere avatares ou vozes para ver com qual tom os compradores mais se identificam.
- Meça o tempo de exibição, os cliques e as taxas de consulta para manter o que funciona.
Alcance o mundo com tradução
Aprenda como traduzir e localizar seus vídeos para mais de 175 idiomas e dialetos, sem necessidade de dublagem ou atores de voz.
Use o recurso Brand Voice da HeyGen para manter a consistência em vídeos traduzidos, personalizando como certas palavras são tratadas, como a pronúncia do nome da corretora ou nomes de bairros.
Usuários dos planos Enterprise e Team também podem fazer edições diretamente nos roteiros traduzidos usando o recurso Proofread.
Publique com o player multilíngue. Ele fornece um único link de compartilhamento com um menu suspenso de idiomas para cada tradução renderizada na pasta.
Dica profissional
Crie seu vídeo de anúncio uma vez em inglês e, em poucos minutos, gere versões em espanhol, mandarim e vietnamita. Publique os três com uma única legenda: "Interessado? Assista no seu idioma abaixo."
Personalize em escala
Adicione um toque pessoal aos seus acompanhamentos de compradores, abordagens a vendedores ou campanhas para sua base de contatos com Vídeos Personalizados. Ao usar elementos dinâmicos, como o nome do destinatário, o bairro ou a faixa de preço, você cria uma experiência única e muito mais envolvente para cada contato.
Combine isso com suas integrações de CRM no HubSpot, Zapier, Make e Clay para criar um fluxo de trabalho totalmente automatizado de envio de vídeos, e use o Modo em Lote para produzir centenas de vídeos personalizados de uma só vez a partir de uma planilha.
Torne os conceitos visuais
Transforme ideias abstratas em visuais claros e memoráveis.
- Motion designer cria títulos animados, diagramas e ganchos para redes sociais a partir de prompts. Ótimo para processos, frameworks e definições (usa créditos generativos).
- Banco de mídia + telas: Reforce o aprendizado com exemplos, B‑roll ou sobreposições de slides.
Transforme um único vídeo em oito conteúdos diferentes
A maioria dos criadores de conteúdo imobiliário não precisa apenas de mais ideias. Eles precisam de sistemas melhores. Porque, quando você constrói o sistema certo, manter a consistência fica muito mais fácil.
O fluxo de trabalho mais poderoso em conteúdo imobiliário hoje não é gravar mais vídeos. É extrair mais valor de cada vídeo que você já fez. Veja como transformar um tour de um único imóvel em oito conteúdos diferentes dentro do HeyGen, sem precisar gravar de novo.
Etapa 1: Extraia shorts com recortes de IA
Envie seu vídeo original para o AI Clipping. Ele analisa automaticamente o material e identifica os momentos mais fortes que funcionam sozinhos, sem precisar ficar avançando manualmente na linha do tempo. Escolha o comprimento do clipe (menos de 30 segundos, de 30 a 60 segundos ou mais longo), o formato de saída (vertical, horizontal ou quadrado) e as legendas. Um único vídeo de apresentação de imóvel pode se transformar em 3 a 5 vídeos curtos prontos para postar.
Etapa 2: Crie variações de ganchos com Avatar V / Avatar Shots
Se um dos seus shorts estiver com bom desempenho, mas você quiser testar uma abertura diferente, não precisa regravar. Use o Avatar V ou o Avatar Shots para gerar uma nova versão de hook do mesmo clipe. O Voice Director permite corrigir palavras ou frases específicas sem precisar refazer tudo do zero.
Etapa 3: Traduza seu melhor clipe
Pegue o seu melhor vídeo curto e passe-o pelo Translate Videos. Selecione espanhol, mandarim, vietnamita ou qualquer um dos mais de 175 idiomas disponíveis. Seu avatar entrega o conteúdo de forma nativa no idioma de destino, sem regravação, sem dublagem, sem necessidade de tradutor. Um único vídeo agora alcança um público comprador totalmente novo.
Etapa 4: Gere um vídeo autônomo de avatar de IA a partir da transcrição
A transcrição do seu vídeo já está cheia de conteúdo. Vá até Projetos, abra o seu vídeo e clique em Transcrição para ver o texto completo. Escolha uma frase ou trecho de impacto, cole em Avatar Shots com o seu gêmeo Avatar V e gere um novo vídeo independente. A mesma expertise, outro ângulo, sem precisar de câmera.
Etapa 5: Transforme a transcrição em posts para redes sociais
Pegue uma parte útil da transcrição, faça uma leve revisão e publique como um post no LinkedIn, um post no X, um email de newsletter ou uma legenda com insight de mercado. Seu vídeo original agora está gerando conteúdo totalmente fora do formato de vídeo.
1 tour de imóvel se transforma em 1 vídeo longo + 3 vídeos curtos + 1 variação de gancho + 1 clipe traduzido + 1 vídeo com avatar de IA + 1 post nas redes sociais = 8 conteúdos
E isso está longe de ser o limite. O objetivo não é criar mais conteúdo trabalhando mais duro, e sim construir um sistema que multiplique o valor de cada vídeo que você já produz.
Assista ao fluxo de trabalho completo: Transforme um anúncio de imóvel em 8 conteúdos diferentes com HeyGen
Caso de uso nº 1: Atualizações de mercado
Perfeito para:
Corretores construindo uma rede de relacionamento, líderes de equipe mantendo-se sempre presentes na mente dos ex-clientes e imobiliárias posicionando sua marca como autoridade no mercado local.
A oportunidade
Os corretores que mais recebem indicações são aqueles que permanecem na mente dos clientes entre uma transação e outra. Um vídeo semanal ou mensal com atualização do mercado é a forma de maior impacto para fazer isso. A maioria dos corretores resume os dados de mercado em um PDF ou em uma legenda longa. Um vídeo de 90 segundos com o seu avatar transmitindo os mesmos insights cria um nível de conexão totalmente diferente — e funciona em todas as principais plataformas.
Principais recursos:
- Gêmeo Digital / Avatar V para transmitir atualizações como se fosse você mesmo
- PPT/PDF para Vídeo para converter automaticamente seus slides de dados de mercado existentes
- Recorte com IA para extrair os momentos mais compartilháveis para clipes sociais
- Podcast em vídeo para gerar uma discussão de mercado com múltiplos avatares a partir do seu relatório de dados
- Traduza vídeos para publicar em vários idiomas em áreas rurais multilíngues
- Modo em lote para produzir versões específicas para cada bairro do mesmo modelo de atualização com variáveis diferentes
História do cliente
Jim McDonner entrou para o mercado imobiliário após se aposentar da Marinha dos EUA e se viu competindo com mais de 4.000 corretores licenciados no Noroeste do Arkansas, uma das regiões que mais crescem no país, recebendo cerca de 40 novos moradores todos os dias.
Antes da HeyGen, criar um único vídeo podia consumir quase o dia inteiro. Mesmo depois de contratar um videomaker profissional para produzir uma série de 12 vídeos, ele acabava publicando apenas um ou dois por semana e frequentemente deixava semanas inteiras sem publicar nada.
"Não era muito consistente. Não é de se admirar que meu canal não tenha ganhado tração." Jim McDonner
Após concluir um curso de certificação em IA, Jim criou um fluxo de trabalho que agora é quase totalmente automatizado. Ele usa o Manus para pesquisar tendências de mercado, o ChatGPT para redigir roteiros, o Gamma para criar guias para compradores e realocação, e o Video Agent da HeyGen para produzir vídeos profissionais usando os ativos da sua marca.
"Posso passar, no máximo, três ou quatro horas em uma manhã de segunda-feira e criar vídeos suficientes para a semana inteira e deixá-los todos pré-agendados." Jim McDonner
Sua abordagem educacional tem gradualmente direcionado seu público para compradores de 25 a 45 anos. Uma campanha educativa de anúncio de imóvel ajudou a vender uma propriedade de US$ 650.000 em apenas sete dias. Outro vídeo atraiu compradores em processo de mudança vindos de Memphis, e uma campanha voltada para a Califórnia gerou consultas de compradores planejando se mudar para o Noroeste do Arkansas.
"Eu não teria chegado nem perto do público que alcancei." Jim McDonner
Leia a história completa: Como Jim McDonner usa HeyGen para se destacar em um mercado imobiliário em rápido crescimento
5 vídeos por semana, antes eram de 1 a 2 | 3 a 4 horas para criar uma semana inteira de conteúdo | mais de 1.000 inscritos no YouTube
Caso de uso nº 2: tour cinematográfico pela casa
Perfeito para:
Corretores que anunciam imóveis premium ou de luxo, imobiliárias que estão construindo uma marca de alta performance e qualquer agente que queira que seu conteúdo se destaque visualmente em um feed social lotado.
A oportunidade
A maioria dos vídeos de anúncios é gravada com o celular ou terceirizada para um videomaker, custando centenas de dólares por filmagem. Um tour cinematográfico pela casa com HeyGen oferece produção com qualidade de cinema por uma fração do custo e do tempo, usando Avatar Shots com tecnologia Seedance 2 para colocar seu avatar em cenas visualmente impressionantes que combinam com o estilo do imóvel.
O resultado parece uma produção profissional. O processo leva apenas alguns minutos.
Melhores práticas:
- Combine o cenário com o imóvel.Use o Generating Looks para orientar os Avatar Shots sobre o estilo do imóvel: moderno e minimalista, aconchegante e tradicional, litorâneo, urbano. O fundo deve transmitir a sensação de estar na casa.
- Combine a narração do avatar com imagens do imóvel. Sobreponha seu Avatar Shot às fotos reais do anúncio ou a cenas externas geradas por IA para situar os compradores no imóvel real antes que os elementos cinematográficos assumam o protagonismo.
- Use o recurso de picture-in-picture para a narração. Mantenha seu avatar visível como um narrador em picture-in-picture enquanto as imagens do imóvel são exibidas ao fundo. Isso preserva sua presença pessoal sem dominar o enquadramento.
- Mantenha o padrão premium. Visitas guiadas cinematográficas a imóveis não são o lugar para sobreposições cheias de texto ou cortes rápidos. Deixe os visuais respirarem. Use transições suaves e legendas limpas.
- Comece pelo estilo de vida. Apresente primeiro a sensação do imóvel antes dos detalhes técnicos: a luz, o espaço, a energia do bairro. Os compradores decidem primeiro pelo lado emocional.
Principais recursos:
- Avatar Shots (Seedance 2): cenas de avatar com qualidade cinematográfica geradas a partir de um prompt de texto, a ferramenta central para produzir tours virtuais de imóveis em estilo cinematográfico
- Gerando visuais: combine o cenário e o ambiente do seu avatar com o estilo do imóvel usando um prompt de texto
- B-roll generativo: gere visuais cinematográficos relacionados ao imóvel a partir de um prompt de texto (Sora 2 / Veo 3.1) diretamente no AI Studio
- Gêmeo Digital / Avatar V: seu gêmeo digital como o narrador em tela
- Layout picture-in-picture: mantenha seu avatar presente como narrador enquanto as imagens do imóvel preenchem a tela
- Auto Edit: limpe qualquer gravação de tour antes de sobrepor a narração com avatar
- Traduzir vídeos: produza o tour cinematográfico em vários idiomas para públicos de compradores internacionais ou multilíngues
Dica profissional
Para um imóvel de luxo, gere de 3 a 4 Avatar Shots diferentes que combinem com a estética da casa (aconchego interno, arquitetura externa, estilo de vida do bairro) e use-os como transições de cena entre os destaques narrados. Isso dá ao vídeo uma sensação de produção completa, sem precisar de equipe.
História do cliente
Craig Veroni é um corretor de imóveis em Vancouver, na Colúmbia Britânica, atuando em North Vancouver, West Vancouver e na própria cidade. Antes de trabalhar com imóveis, ele passou mais de uma década como ator profissional de cinema e televisão, e o vídeo sempre esteve no centro de seus negócios.
Depois que um incêndio e uma enchente forçaram sua família a sair de casa por quase um ano, sua produção de vídeos parou completamente.
"Ficamos fora de casa por cerca de nove meses. Eu não conseguia produzir nenhum conteúdo. Eu não tinha equipamento." Craig Veroni
Quando ele viu outros corretores usando HeyGen para crescer novos canais sociais com avatares de IA, ficou cético. Ao longo de três dias em um pequeno grupo de treinamento, ele criou seu gêmeo digital, aprimorou seu fluxo de trabalho e publicou seu primeiro Reels no Instagram.
"Fiquei apavorado porque sou conhecido pelos meus vídeos. Achei que as pessoas fossem odiar isso." Craig Veroni
O gêmeo funcionou porque foi criado a partir de suas próprias filmagens de alta qualidade, treinado com a biblioteca de vídeos que ele já havia gravado, capturando sua aparência real e seus maneirismos. Ele o combinou com modelos de voz gravados profissionalmente e faz atualizações sempre que é lançado um modelo de avatar melhor.
Ele passou de um vídeo por semana para dois Reels por dia. Já na primeira semana, cada publicação teve um desempenho melhor do que qualquer coisa que ele tivesse feito pessoalmente. Em três ocasiões diferentes, completos desconhecidos o abordaram em público para dizer que eram assinantes.
"A conexão estava funcionando." Craig Veroni
Leia a história completa: Como Craig Veroni escalou seu marketing imobiliário com a HeyGen
4x mais seguidores no Instagram em 10 meses | 2 Reels publicados por dia com HeyGen | mais de 770.000 contas alcançadas por mês
Caso de uso nº 3: Destaque de anúncio
Perfeito para:
Corretores individuais, líderes de equipe, coordenadores de listagens e equipes de marketing de corretoras.
A oportunidade
Anúncios em vídeo geram até 403% mais contatos do que anúncios apenas com fotos, mas a maioria dos corretores não produz nenhum vídeo por causa do custo e do tempo. Um destaque de imóvel com HeyGen oferece uma apresentação profissional, narrada por avatar, em menos de 10 minutos, pronta antes da primeira visita.
O formato: seu gêmeo digital narra o anúncio como apresentador em modo picture-in-picture, com fotos do imóvel, chamadas de texto e b-roll gerado por IA preenchendo o quadro ao fundo. Os compradores recebem uma apresentação pessoal sua e um ponto de referência visual do imóvel em um único vídeo.
Melhores práticas:
- Crie antes da primeira visita.Deixe o destaque do seu imóvel no ar antes de anunciá-lo no MLS — compradores que estiverem pesquisando o mercado antecipadamente vão encontrá-lo imediatamente.
- Destaque o estilo de vida, não as especificações.Os compradores podem ler a ficha técnica. Conte a história: a luz da manhã na cozinha, a caminhada até a cafeteria, a atmosfera do bairro.
- Use narração em picture-in-picture. Mantenha seu avatar visível em um canto como narrador enquanto as fotos do imóvel e as imagens de apoio passam ao fundo. Isso deixa o vídeo mais pessoal sem atrapalhar os elementos visuais.
- Mantenha o vídeo com menos de 90 segundos.Use formatos mais longos apenas para imóveis de luxo. De 60 a 90 segundos é o ponto ideal para a maioria dos anúncios.
- Gere versões multilíngues imediatamente.Se o seu mercado tiver uma comunidade significativa de compradores que falam espanhol ou outro idioma, traduza o spotlight assim que publicar a versão em inglês.
Principais recursos:
- Gêmeo Digital / Avatar V: seu gêmeo digital apresenta a narração do anúncio como se fosse você
- Layout picture-in-picture: seu avatar como narrador sobre fotos do imóvel e cenas de apoio (b-roll)
- Gerando visuais: coloque seu avatar em um cenário que combine com o estilo da propriedade
- B-roll generativo: gere visuais cinematográficos relacionados ao imóvel a partir de um prompt de texto
- Traduzir vídeos: um destaque de anúncio, versões em mais de 175 idiomas
- Legendas: essenciais para reprodução automática sem som em redes sociais e plataformas de anúncios
Dica profissional
Estrutura de roteiro que funciona: Gancho (algo surpreendente ou marcante, 10 segundos), Destaques do imóvel (3 a 4 características apresentadas com foco no benefício para o estilo de vida, 40 segundos), Vizinhança (caminhabilidade, escolas, comodidades, 20 segundos), CTA (um próximo passo claro, 10 segundos).
História do cliente
Há quase duas décadas, Scott Henninger ajuda compradores a se mudarem para o nordeste do Tennessee e o sudoeste da Virgínia. Hoje, seu canal no YouTube é o motor de todo o seu negócio: de 85% a 90% dos seus clientes o encontram por meio de vídeos educativos sobre mudança para a região.
Antes da HeyGen, cada vídeo exigia que Scott transformasse sua sala de estar em um estúdio temporário: várias câmeras, uma DSLR com teleprompter e um controle cuidadoso da iluminação. Como tudo precisava ser montado e desmontado a cada gravação, às vezes ele ficava meses sem publicar.
"Sempre que volto a postar vídeos, os negócios decolam." Scott Henninger
Depois de mudar para a HeyGen, Scott agora grava seu áudio, faz o upload na HeyGen para gerar seu vídeo com avatar e finaliza o projeto no Final Cut Pro com gráficos, b-roll e títulos.
"Desde o momento em que eu gravo um, consigo colocá-lo no ar em uma hora e meia ou duas horas, se eu quiser." Scott Henninger
Desde que passou a usar HeyGen, os vídeos de Scott acumularam cerca de 20.000 visualizações. Apenas um espectador já sugeriu que os vídeos poderiam ser gerados por IA. Hoje ele fecha de 25 a 30 transações por ano, com quase todos esses clientes o encontrando pelo YouTube antes mesmo de agendar uma ligação.
"Sentar fisicamente na frente de uma câmera não me rende um centavo. Escrever os roteiros, apresentá-los e colocá-los no ar, é aí que o dinheiro entra." Scott Henninger
Leia a história completa: Como Scott Henninger usa HeyGen para transformar vídeos em um motor de crescimento imobiliário
3 horas economizadas por sessão de filmagem | 2 horas para produzir um vídeo de 10 a 15 minutos no YouTube | Mais de 25 casas vendidas anualmente por meio de leads gerados no YouTube