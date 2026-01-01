Perfeito para:

Corretores que anunciam imóveis premium ou de luxo, imobiliárias que estão construindo uma marca de alta performance e qualquer agente que queira que seu conteúdo se destaque visualmente em um feed social lotado.

A oportunidade

A maioria dos vídeos de anúncios é gravada com o celular ou terceirizada para um videomaker, custando centenas de dólares por filmagem. Um tour cinematográfico pela casa com HeyGen oferece produção com qualidade de cinema por uma fração do custo e do tempo, usando Avatar Shots com tecnologia Seedance 2 para colocar seu avatar em cenas visualmente impressionantes que combinam com o estilo do imóvel.

O resultado parece uma produção profissional. O processo leva apenas alguns minutos.

Melhores práticas:

Combine o cenário com o imóvel. Use o Generating Looks para orientar os Avatar Shots sobre o estilo do imóvel: moderno e minimalista, aconchegante e tradicional, litorâneo, urbano. O fundo deve transmitir a sensação de estar na casa.

Use o Generating Looks para orientar os Avatar Shots sobre o estilo do imóvel: moderno e minimalista, aconchegante e tradicional, litorâneo, urbano. O fundo deve transmitir a sensação de estar na casa. Combine a narração do avatar com imagens do imóvel. Sobreponha seu Avatar Shot às fotos reais do anúncio ou a cenas externas geradas por IA para situar os compradores no imóvel real antes que os elementos cinematográficos assumam o protagonismo.

Sobreponha seu Avatar Shot às fotos reais do anúncio ou a cenas externas geradas por IA para situar os compradores no imóvel real antes que os elementos cinematográficos assumam o protagonismo. Use o recurso de picture-in-picture para a narração. Mantenha seu avatar visível como um narrador em picture-in-picture enquanto as imagens do imóvel são exibidas ao fundo. Isso preserva sua presença pessoal sem dominar o enquadramento.

Mantenha seu avatar visível como um narrador em picture-in-picture enquanto as imagens do imóvel são exibidas ao fundo. Isso preserva sua presença pessoal sem dominar o enquadramento. Mantenha o padrão premium. Visitas guiadas cinematográficas a imóveis não são o lugar para sobreposições cheias de texto ou cortes rápidos. Deixe os visuais respirarem. Use transições suaves e legendas limpas.

Visitas guiadas cinematográficas a imóveis não são o lugar para sobreposições cheias de texto ou cortes rápidos. Deixe os visuais respirarem. Use transições suaves e legendas limpas. Comece pelo estilo de vida. Apresente primeiro a sensação do imóvel antes dos detalhes técnicos: a luz, o espaço, a energia do bairro. Os compradores decidem primeiro pelo lado emocional.

Principais recursos:

Avatar Shots (Seedance 2): cenas de avatar com qualidade cinematográfica geradas a partir de um prompt de texto, a ferramenta central para produzir tours virtuais de imóveis em estilo cinematográfico

Gerando visuais: combine o cenário e o ambiente do seu avatar com o estilo do imóvel usando um prompt de texto

B-roll generativo: gere visuais cinematográficos relacionados ao imóvel a partir de um prompt de texto (Sora 2 / Veo 3.1) diretamente no AI Studio

Gêmeo Digital / Avatar V: seu gêmeo digital como o narrador em tela

Layout picture-in-picture: mantenha seu avatar presente como narrador enquanto as imagens do imóvel preenchem a tela

Auto Edit: limpe qualquer gravação de tour antes de sobrepor a narração com avatar

Traduzir vídeos: produza o tour cinematográfico em vários idiomas para públicos de compradores internacionais ou multilíngues

Dica profissional

Para um imóvel de luxo, gere de 3 a 4 Avatar Shots diferentes que combinem com a estética da casa (aconchego interno, arquitetura externa, estilo de vida do bairro) e use-os como transições de cena entre os destaques narrados. Isso dá ao vídeo uma sensação de produção completa, sem precisar de equipe.

História do cliente

Craig Veroni é um corretor de imóveis em Vancouver, na Colúmbia Britânica, atuando em North Vancouver, West Vancouver e na própria cidade. Antes de trabalhar com imóveis, ele passou mais de uma década como ator profissional de cinema e televisão, e o vídeo sempre esteve no centro de seus negócios.

Depois que um incêndio e uma enchente forçaram sua família a sair de casa por quase um ano, sua produção de vídeos parou completamente.

"Ficamos fora de casa por cerca de nove meses. Eu não conseguia produzir nenhum conteúdo. Eu não tinha equipamento." Craig Veroni

Quando ele viu outros corretores usando HeyGen para crescer novos canais sociais com avatares de IA, ficou cético. Ao longo de três dias em um pequeno grupo de treinamento, ele criou seu gêmeo digital, aprimorou seu fluxo de trabalho e publicou seu primeiro Reels no Instagram.

"Fiquei apavorado porque sou conhecido pelos meus vídeos. Achei que as pessoas fossem odiar isso." Craig Veroni

O gêmeo funcionou porque foi criado a partir de suas próprias filmagens de alta qualidade, treinado com a biblioteca de vídeos que ele já havia gravado, capturando sua aparência real e seus maneirismos. Ele o combinou com modelos de voz gravados profissionalmente e faz atualizações sempre que é lançado um modelo de avatar melhor.

Ele passou de um vídeo por semana para dois Reels por dia. Já na primeira semana, cada publicação teve um desempenho melhor do que qualquer coisa que ele tivesse feito pessoalmente. Em três ocasiões diferentes, completos desconhecidos o abordaram em público para dizer que eram assinantes.

"A conexão estava funcionando." Craig Veroni

Leia a história completa: Como Craig Veroni escalou seu marketing imobiliário com a HeyGen

4x mais seguidores no Instagram em 10 meses | 2 Reels publicados por dia com HeyGen | mais de 770.000 contas alcançadas por mês