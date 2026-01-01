

Você provavelmente já o viu no Instagram. Um monge careca, com uma voz calma, compartilha conselhos de vida no seu feed. Milhões de visualizações. Milhares de comentários de pessoas que se sentem genuinamente tocadas.

Yang Mun não é uma pessoa de verdade. Ele é um personagem de IA criado inteiramente com HeyGen pelo criador Shalev Hani. E perfis como o dele estão explodindo agora no Instagram, TikTok e YouTube.

Shalev fez Yang Mun crescer para mais de 2,5 milhões de seguidores no Instagram com uma fórmula simples: uma ideia clara, cerca de 20 minutos de produção e HeyGen. Sem câmera. Sem estúdio. Sem talentos tradicionais ou equipe de produção.

Quem assiste

Yang Mun fala com adultos de 25 a 50 anos que rolam o Instagram em busca de algo que a maioria dos feeds não consegue oferecer. Shalev Hani, o criador por trás de Yang Mun, descreve seu público como “adultos que buscam calma, clareza emocional e um alicerce espiritual.” Eles não querem barulho. Eles querem um momento de quietude. E eles não estão sozinhos. Estamos vivendo uma mudança no bem-estar, em que desacelerar e priorizar a saúde mental deixou de ser um interesse de nicho e se tornou uma prioridade dominante.

O vídeo sustenta toda a estratégia. “O vídeo é o principal meio para transmitir presença, tom e confiança,” explica Shalev. “Um post de texto pode compartilhar sabedoria. Um vídeo faz você senti-la.” É por isso que ele constrói tudo em torno do vídeo e de mais nada.

O problema

Antes do HeyGen, cada vídeo exigia um esforço manual significativo para roteirizar, gravar, editar e publicar. Shalev descreve o processo antigo como “mais lento e com maior consumo de recursos, o que prejudicava a consistência.” Ele conseguia produzir alguns vídeos por semana, o que parece razoável até você entender como o Instagram realmente funciona. O algoritmo recompensa a consistência diária. Publicar apenas algumas vezes por semana significa menos alcance, crescimento mais lento e um teto que Shalev conseguia sentir, mas não conseguia ultrapassar.

O desafio mais profundo era a sustentabilidade. “Manter uma frequência de postagens sem chegar ao esgotamento” era a dor específica. A qualidade meditativa do conteúdo exigia precisão no tom e no ritmo. Manter esse padrão enquanto publicava com frequência suficiente para crescer era um esforço exaustivo que não poderia durar.

“Use a tecnologia para servir à mensagem, não para distraí-la.” — Shalev Hani, criador de Yang Mun

Por que a HeyGen

Shalev começou a buscar uma solução de vídeo com IA quando percebeu que precisava “escalar o conteúdo sem perder a autenticidade.” Ele não estava procurando um atalho. Precisava de uma ferramenta que suportasse a carga de produção sem introduzir o uncanny valley no produto final.

Ele avaliou várias plataformas e escolheu a HeyGen por um motivo.Nas palavras dele, “foi a que pareceu mais humana e menos intrusiva, mantendo o foco na mensagem.”Outras ferramentas introduziam elementos visuais ou de tom que chamavam atenção para a tecnologia. A HeyGen fez o oposto. Ela desapareceu dentro do conteúdo.

A integração foi rápida. Shalev e sua equipe se familiarizaram com o conjunto de ferramentas “em menos de alguns dias.” Sem curva de aprendizado acentuada. Sem longos períodos de experimentação. Eles passaram do primeiro uso para resultados em nível de produção quase imediatamente.

Como funciona

Para a conta Yang Mun, as ideias vêm de dois lugares: dificuldades recorrentes do público e temas espirituais atemporais. Shalev diz que não corre atrás de tendências. Ele encontra o ponto em que o que as pessoas precisam agora se sobrepõe ao que tem sido verdade há séculos. Essa combinação dá a cada vídeo ao mesmo tempo imediatismo e profundidade.

Ele escreve roteiros curtos e simples. Essa é a lição mais importante que Shalev aprendeu logo no início. Quando perguntaram o que ele gostaria de ter sabido desde o começo, a resposta foi direta: “Roteiros simples têm o melhor desempenho.” A tentação com ferramentas de vídeo com IA é escrever conteúdos mais longos e complexos porque a tecnologia dá conta. Mas o público não quer complexidade. Ele quer uma única ideia, transmitida com clareza. Quando ele não tem um roteiro pronto, usa o criador de roteiros do HeyGen para fazer um.

Os outros recursos em que ele mais confia são “entrega por avatar e voz.” Nada de gráficos elaborados. Nada de edições cheias de camadas. O formato permanece minimalista e com foco na mensagem porque, como o Shalev diz, “vídeos minimalistas e centrados na mensagem são os que realmente conectam com as pessoas.” Como é tão fácil criar vídeos na HeyGen, ele produz conteúdo em lotes, escrevendo o roteiro e criando vários vídeos em uma única sessão, e depois os agenda ao longo da semana.

