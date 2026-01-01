A School of AI é uma plataforma educacional fundada por Vivian Aranha, uma especialista em tecnologia com mais de 20 anos de experiência em web, mobile e tecnologias emergentes. Lançada no início deste ano, a School of AI foi criada para ajudar estudantes a navegar em um mercado de trabalho desafiador, adquirindo habilidades práticas em inteligência artificial, incluindo IA generativa, sistemas baseados em agentes e ferramentas em rápida evolução.

O que começou como pequenas sessões ao vivo em formato de estágio rapidamente revelou uma oportunidade maior: alcançar mais alunos de forma mais eficiente por meio de educação em vídeo. Mas criar conteúdo em vídeo de alta qualidade no mesmo ritmo em que a IA evolui se mostrou um grande desafio — até Vivian descobrir HeyGen.

Escalar a educação sem aumentar a carga de trabalho

Desde o início, o vídeo foi central na forma como Vivian ensina. “Eu não sou alguém que aprende com livros”, ele explicou. “Eu preciso ver as coisas em ação, como laboratórios práticos e vídeos explicando como as coisas funcionam.”

No início, a School of AI dependia de aulas online ao vivo. Logo, os alunos pediram que Vivian gravasse as aulas para que pudessem aprender em seus próprios horários. Embora isso fizesse sentido do ponto de vista pedagógico, acabou gerando uma grande carga de produção.

Antes da HeyGen, criar cursos era um processo lento, exaustivo e engessado. Vivian contou que desenvolveu um curso de IA carro-chefe em 2024, que somava cerca de 60 horas de conteúdo.

“Eu gravei o curso inteiro sozinha”, disse Vivian. “Levou três meses, trabalhando quase 40 horas por semana.”

Para piorar, as ferramentas de IA mudam rapidamente. Vivian frequentemente percebia que o conteúdo gravado em um dia já estava desatualizado no seguinte, devido a novos lançamentos de modelos ou atualizações de recursos.

“Houve momentos em que eu preparava tudo à noite, começava a gravar no dia seguinte e percebia que algo já tinha mudado”, disse Vivian. “Eu tinha que refazer tudo.”

Nesse ritmo, Vivian só conseguia produzir cerca de quatro cursos por ano, e ele nem percebia o quanto isso era limitante até ver uma alternativa.

Descobrindo a HeyGen e repensando o que era possível

Vivian conheceu o HeyGen pela primeira vez enquanto procurava tradutores para expandir seus cursos internacionalmente. Ele queria traduzir um curso de IA e computação quântica para o espanhol e contratou um tradutor humano para ajudar.

Duas semanas depois, a tradução ainda não estava pronta. Mais ou menos na mesma época, Vivian experimentou o teste do HeyGen. Ele fez o upload do curso e, em menos de 15 minutos, a tradução ficou pronta.

“Em poucas horas, eu já tinha traduzido e enviado o curso e o disponibilizado para o meu público espanhol”, disse Vivian.

Aquele momento mudou tudo. Vivian passou a traduzir de 20 a 30 cursos usando HeyGen e começou a explorar outros recursos. Em pouco tempo, HeyGen se tornou central não apenas para tradução, mas para a própria criação de conteúdo.

Usando roteiros e gravações de tela, Vivian pôde se concentrar no ensino enquanto deixava a HeyGen cuidar da entrega. Ele reconstruiu o mesmo curso de IA de 60 horas em 2025 usando a HeyGen, e a diferença foi dramática.

“Levou duas semanas em vez de três meses”, disse Vivian. “Não 40 horas por semana durante meses. Só cerca de duas semanas no total.”

O que antes eram quatro cursos por ano passou a ser quatro cursos por mês. “Isso significa que, de repente, eu tinha 11 meses extras para fazer outras coisas”, disse Vivian.

Ele chegou a criar um curso completo de duas horas enquanto voava para a Turquia, trabalhando em silêncio no avião com o Wi‑Fi de bordo.

O ponto de virada do Vivian aconteceu quando ele criou seu gêmeo digital.

“O momento mágico para mim foi quando eu dei um roteiro para ele e vi as expressões surgirem”, disse ele. “Quando ele fica empolgado, realmente parece empolgado como eu.”

Em vez de parecer artificial, o avatar parecia pessoal e expressivo. “Não parece só mais um avatar”, disse Vivian. “Parece a minha gêmea digital.”

Esse realismo emocional ajudou Vivian a confiar na HeyGen como a principal forma de criar e entregar seu ensino em escala.

Transformando economia de tempo em crescimento dos negócios

Segundo as estimativas de Vivian, HeyGen faz com que ele economize de 80% a 90% do tempo antes necessário para produzir conteúdo em vídeo. Em vez de quatro cursos por ano, agora ele consegue criar quatro cursos por mês, o que representa um aumento de produção de 10 vezes.

Esse aumento na produção impacta diretamente a receita. “Não se trata apenas de economizar tempo”, disse Vivian. “Está multiplicando a minha receita.”

HeyGen também possibilitou um alcance global massivo. A School of AI agora atende alunos em mais de 70 países, com estudantes que falam mais de 60 idiomas diferentes.

O crescimento de assinantes também se acelerou. Antes, Vivian via um aumento mensal constante, mas agora ele conquistou milhões de visualizações e assinantes nos últimos oito meses, impulsionado por conteúdo consistente e multilíngue.

Além dos números, HeyGen eliminou a fricção do processo criativo. “Eu já até esqueci como a criação de vídeos costumava ser difícil”, disse Vivian. “Agora eu só me concentro no que quero ensinar.”

O conselho dele para os outros é simples: foque naquilo em que você é bom.

“Produzir vídeos é uma habilidade por si só”, disse Vivian. “Deixe a HeyGen cuidar disso para que você possa se concentrar em aprender, ensinar e entregar valor.”

À medida que a School of AI continua a crescer, HeyGen permanece como a base que permite a Vivian ensinar mais rápido, alcançar mais longe e acompanhar o ritmo das tecnologias que ele está ajudando outras pessoas a dominar.

“HeyGen ajuda você a criar vídeos em nível profissional apenas com o seu roteiro”, ele disse. “Você não precisa de mais nada.”