ELB Learning é um provedor completo de serviços profissionais e tecnologia de aprendizagem que ajuda organizações a levar o aprendizado para o ambiente online e elevá-lo a outro nível. Rich Vass, Vice-Presidente Sênior de Aprendizagem Global, lidera as operações da ELB nos EUA e na Índia para a equipe de serviços, atuando em aprendizagem personalizada, estratégia de consultoria e implantações de tecnologia de aprendizagem.

A carteira de clientes da ELB inclui cerca de 90% das empresas da Fortune 100. Eles desenvolvem de tudo, desde ferramentas de treinamento em VR e bibliotecas de ativos até plataformas de microaprendizagem impulsionadas por IA. À medida que o vídeo se torna central para o aprendizado, a ELB precisava de uma forma mais inteligente e rápida de produzir conteúdo escalável e de alta qualidade. Foi aí que a HeyGen entrou em cena.

Superando gargalos em fluxos de trabalho tradicionais de vídeo

Por mais de uma década, as equipes da ELB Learning produziram vídeos explicativos, segmentos com apresentadores em vídeo e motion graphics usando ferramentas tradicionais como Adobe After Effects e Camtasia. Como Rich colocou, “o vídeo é um meio tão importante para o aprendizado”. Ainda assim, o processo continuava trabalhoso e rígido.

Criar vídeos da maneira tradicional envolvia roteiro, filmagem, edição e gráficos, o que é caro tanto em tempo quanto em esforço humano. Traduzir o conteúdo para vários idiomas exigia refazer grandes partes do fluxo de trabalho. Além disso, os clientes perguntavam cada vez mais: “Que ferramenta vocês estão usando?”, pressionando a ELB a adotar abordagens mais modernas e transparentes.

Rich contou que a ELB inicialmente fez testes com a Colossyan, mas migrou para a HeyGen quando os engenheiros internos e as demandas dos clientes os direcionaram para essa solução. Um cliente fez questão de usar a HeyGen, o que acelerou a decisão. “A flexibilidade que vocês nos ofereceram foi exatamente o que precisávamos”, disse Rich.

O que antes levava meses para versionamento, tradução e retrabalho estava se tornando um grande ponto de atrito estratégico. A ELB precisava encontrar uma solução de vídeo que permitisse mais rapidez, escala, localização e redução de custos, sem comprometer a qualidade.