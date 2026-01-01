ELB Learning é um provedor completo de serviços profissionais e tecnologia de aprendizagem que ajuda organizações a levar o aprendizado para o ambiente online e elevá-lo a outro nível. Rich Vass, Vice-Presidente Sênior de Aprendizagem Global, lidera as operações da ELB nos EUA e na Índia para a equipe de serviços, atuando em aprendizagem personalizada, estratégia de consultoria e implantações de tecnologia de aprendizagem.
A carteira de clientes da ELB inclui cerca de 90% das empresas da Fortune 100. Eles desenvolvem de tudo, desde ferramentas de treinamento em VR e bibliotecas de ativos até plataformas de microaprendizagem impulsionadas por IA. À medida que o vídeo se torna central para o aprendizado, a ELB precisava de uma forma mais inteligente e rápida de produzir conteúdo escalável e de alta qualidade. Foi aí que a HeyGen entrou em cena.
Superando gargalos em fluxos de trabalho tradicionais de vídeo
Por mais de uma década, as equipes da ELB Learning produziram vídeos explicativos, segmentos com apresentadores em vídeo e motion graphics usando ferramentas tradicionais como Adobe After Effects e Camtasia. Como Rich colocou, “o vídeo é um meio tão importante para o aprendizado”. Ainda assim, o processo continuava trabalhoso e rígido.
Criar vídeos da maneira tradicional envolvia roteiro, filmagem, edição e gráficos, o que é caro tanto em tempo quanto em esforço humano. Traduzir o conteúdo para vários idiomas exigia refazer grandes partes do fluxo de trabalho. Além disso, os clientes perguntavam cada vez mais: “Que ferramenta vocês estão usando?”, pressionando a ELB a adotar abordagens mais modernas e transparentes.
Rich contou que a ELB inicialmente fez testes com a Colossyan, mas migrou para a HeyGen quando os engenheiros internos e as demandas dos clientes os direcionaram para essa solução. Um cliente fez questão de usar a HeyGen, o que acelerou a decisão. “A flexibilidade que vocês nos ofereceram foi exatamente o que precisávamos”, disse Rich.
O que antes levava meses para versionamento, tradução e retrabalho estava se tornando um grande ponto de atrito estratégico. A ELB precisava encontrar uma solução de vídeo que permitisse mais rapidez, escala, localização e redução de custos, sem comprometer a qualidade.
Transformando a produção e as vendas com a implementação do HeyGen
Quando a ELB adotou o HeyGen, ele se tornou uma ferramenta estratégica não apenas dentro do fluxo de produção, mas também em vendas e na definição de soluções. Rich explica que o vídeo com IA agora faz parte da oferta padrão deles: “Antes de assinarmos um contrato de prestação de serviços, incluímos vídeo como solução. Os clientes perguntam qual ferramenta estamos usando — nós dizemos que é o HeyGen.”
Em um grande projeto de microlearning, a ELB estimou mais de 200 horas de design, roteirização, revisão e produção. Usando HeyGen, eles concluíram o trabalho em cerca de 70 horas, uma redução de aproximadamente 65–75%.
As equipes de vendas da ELB agora apresentam a HeyGen como um impulsionador de valor e não apenas como vídeos mais baratos. Como Rich diz, eles evitam enquadrar isso como uma “rota barata” e, em vez disso, posicionam como uma entrega “custo-efetiva, baseada em valor”.
HeyGen também ajudou a ELB a conquistar novos negócios. Rich mencionou um cliente agregador de conteúdo que concedeu à ELB um contrato para centenas de microcursos principalmente porque a ELB conseguia cumprir prazos apertados usando HeyGen.
Por fim, a ELB continua sendo transparente com os clientes sobre o conjunto de ferramentas que utiliza. “Eles perguntam qual ferramenta usamos”, disse Rich. “Nós abrimos o código e mostramos tudo. Usar HeyGen dá a eles confiança de que estamos utilizando soluções de ponta.”
Moldando a vantagem competitiva da ELB com vídeos de IA rápidos e autênticos
Desde que adotou o HeyGen, a ELB acelerou a entrega, ampliou suas capacidades e melhorou seu posicionamento de mercado:
- Redução de 65–75% nas horas de desenvolvimento: Para um projeto de microlearning com escopo SaaS, a ELB reduziu de aproximadamente 200 + horas para cerca de 70 horas usando HeyGen.
- A velocidade se torna um diferencial nas propostas: a ELB agora pode prometer com confiança prazos mais curtos tanto em projetos futuros quanto em propostas comerciais.
- Novas conquistas de clientes possibilitadas pela capacidade de IA: HeyGen ajudou a ELB a conquistar um contrato para criar “centenas de microcursos”, oferecendo prazos de entrega agressivos e menor custo de produção.
Rich observou que as equipes internas e os líderes de engenharia das aquisições impulsionaram a mudança: “Os engenheiros estavam recomendando a HeyGen dizendo ‘é a melhor do mercado’ e um cliente importante nos pediu para usá-la, então tomamos a decisão.” Hoje, a HeyGen está rotineiramente incorporada nos pacotes de soluções da ELB.
Além das métricas, Rich destacou a mudança intangível: clientes, partes interessadas internas e prospects agora veem a ELB como uma parceira inovadora e competente em vídeo com IA. “Eles já sabem o suficiente para perguntar qual ferramenta estamos usando”, disse Rich. “HeyGen é parte de como nos diferenciamos agora.”