Gerenciando subespaços de trabalho

Subespaços de trabalho são ambientes separados dentro de uma única conta HeyGen. Cada subespaço de trabalho pode ter seus próprios membros, permissões e configurações, facilitando a organização de equipes, departamentos ou trabalhos de clientes sem sobreposição.

Eles são especialmente úteis para:

Agências que gerenciam vários clientes

Equipes corporativas com diferentes departamentos

Controlando acesso e permissões

Gerenciar cobrança e assinaturas

Acompanhando o uso da API

Manter os recursos separados entre as equipes

Dependendo da configuração, os subespaços de trabalho podem compartilhar ou isolar faturamento, avatares, chaves de API e modelos.

Acessar subespaços de trabalho

No painel do HeyGen, clique no seu nome e selecione Gerenciar Workspace.

Dentro desta seção, você verá a opção Subespaços de trabalho.

Criar um novo subespaço de trabalho

Para criar um subespaço de trabalho, selecione Criar subespaço de trabalho.

Comece por:

Nomeando o subespaço de trabalho

Adicionar uma imagem (opcional) para ajudar a diferenciar visualmente equipes ou clientes

Convide membros e atribua funções

Em seguida, convide membros inserindo seus endereços de e-mail e atribuindo funções.

As funções disponíveis incluem:

Super Admin – Permissões completas, incluindo gerenciamento de usuários, acessos e compras

– Permissões completas, incluindo gerenciamento de usuários, acessos e compras Desenvolvedor – Pode criar conteúdo e acessar a API

– Pode criar conteúdo e acessar a API Criador – Pode criar avatares, vídeos e vozes

– Pode criar avatares, vídeos e vozes Visualizador – Pode ver o conteúdo, mas não pode fazer alterações

Configurar configurações e permissões

Depois de atribuir as funções, configure as configurações do subespaço de trabalho.

Se a opção "Espaço de trabalho pai gerencia o faturamento" estiver ativada:

O subespaço de trabalho gerencia sua própria assinatura

Ele não usa a cota nem os slots de avatar do workspace pai

O proprietário do subespaço de trabalho pode criar subespaços de trabalho adicionais

Você também pode escolher se o subespaço de trabalho pode visualizar as configurações de API.

Quando ativado, o subespaço de trabalho recebe sua própria chave de API e o uso é acompanhado de forma independente, o que facilita o monitoramento da atividade por equipe ou cliente.

Quando tudo estiver configurado, selecione Criar Subespaço de trabalho para concluir a configuração.

Depois de criado, os assentos do workspace pai são alocados automaticamente.

Ao convidar membros, as vagas são atribuídas conforme a disponibilidade. Se o limite de vagas for atingido, será necessário remover um membro existente antes de adicionar um novo.

Gerenciar recursos e uso

Ao selecionar o ícone de engrenagem ao lado de qualquer subespaço de trabalho, você pode atualizar suas configurações e os recursos alocados.

Os principais controles incluem:

Slots de avatar – Limite quantos avatares cada subespaço de trabalho pode criar

– Limite quantos avatares cada subespaço de trabalho pode criar Créditos generativos – Usados para taxas de avatar, geração de vídeos, criação de imagens e traduções

– Usados para taxas de avatar, geração de vídeos, criação de imagens e traduções Créditos de API – Usados para automações, integrações e fluxos de trabalho baseados em API

A atribuição de créditos por subespaço de trabalho oferece aos administradores melhor visibilidade, controle de custos e flexibilidade. Você também pode excluir um subespaço de trabalho neste menu, se necessário.

Compartilhar recursos entre subespaços de trabalho

O compartilhamento de recursos segue um processo consistente em toda a HeyGen.

Para avatares, vozes, kits de marca ou modelos, abra a biblioteca de recursos e selecione o menu de três pontos no recurso. Escolha Compartilhar e selecione o subespaço de trabalho com o qual você quer compartilhá-lo.

Depois de compartilhado, o recurso fica imediatamente disponível no subespaço de trabalho selecionado para criação de vídeos.

Com subespaços de trabalho, você pode organizar equipes, controlar o acesso e ampliar a criação de vídeos sem perder a supervisão.