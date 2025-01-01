Gerenciando subespaços de trabalho

Subespaços de trabalho são ambientes separados dentro de uma única conta HeyGen. Cada subespaço de trabalho pode ter seus próprios membros, permissões e configurações, facilitando a organização de equipes, departamentos ou trabalhos de clientes sem sobreposição.
Eles são especialmente úteis para:
Dependendo da configuração, os subespaços de trabalho podem compartilhar ou isolar faturamento, avatares, chaves de API e modelos.
Acessar subespaços de trabalho
No painel do HeyGen, clique no seu nome e selecione Gerenciar Workspace.
Dentro desta seção, você verá a opção Subespaços de trabalho.
Criar um novo subespaço de trabalho
Para criar um subespaço de trabalho, selecione Criar subespaço de trabalho.
Comece por:
Convide membros e atribua funções
Em seguida, convide membros inserindo seus endereços de e-mail e atribuindo funções.
As funções disponíveis incluem:
Configurar configurações e permissões
Depois de atribuir as funções, configure as configurações do subespaço de trabalho.
Se a opção "Espaço de trabalho pai gerencia o faturamento" estiver ativada:
Você também pode escolher se o subespaço de trabalho pode visualizar as configurações de API.
Quando ativado, o subespaço de trabalho recebe sua própria chave de API e o uso é acompanhado de forma independente, o que facilita o monitoramento da atividade por equipe ou cliente.
Quando tudo estiver configurado, selecione Criar Subespaço de trabalho para concluir a configuração.
Depois de criado, os assentos do workspace pai são alocados automaticamente.
Ao convidar membros, as vagas são atribuídas conforme a disponibilidade. Se o limite de vagas for atingido, será necessário remover um membro existente antes de adicionar um novo.
Gerenciar recursos e uso
Ao selecionar o ícone de engrenagem ao lado de qualquer subespaço de trabalho, você pode atualizar suas configurações e os recursos alocados.
Os principais controles incluem:
A atribuição de créditos por subespaço de trabalho oferece aos administradores melhor visibilidade, controle de custos e flexibilidade. Você também pode excluir um subespaço de trabalho neste menu, se necessário.
Compartilhar recursos entre subespaços de trabalho
O compartilhamento de recursos segue um processo consistente em toda a HeyGen.
Para avatares, vozes, kits de marca ou modelos, abra a biblioteca de recursos e selecione o menu de três pontos no recurso. Escolha Compartilhar e selecione o subespaço de trabalho com o qual você quer compartilhá-lo.
Depois de compartilhado, o recurso fica imediatamente disponível no subespaço de trabalho selecionado para criação de vídeos.
Com subespaços de trabalho, você pode organizar equipes, controlar o acesso e ampliar a criação de vídeos sem perder a supervisão.