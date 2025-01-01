Home Academy Scripts Como gerar um script

Para usuários que querem se mover rapidamente, a IA da HeyGen pode gerar um roteiro completo em segundos. Em vez de começar de uma página em branco, você descreve sobre o que o seu vídeo deve ser, o tom que deseja e os pontos principais que precisam ser incluídos. Quanto mais detalhes você adicionar ao seu prompt, mais próximo o resultado ficará do que você imaginou.

Assim que você clicar em gerar, o HeyGen cria um roteiro adaptado ao que você inseriu. Se não ficar do jeito que você quer, você pode ajustar o prompt e gerar novamente até encontrar a versão que funciona melhor. Em seguida, o roteiro é colocado diretamente na linha do tempo do seu projeto, pronto para orientar a narração e as legendas.

A partir daí, você pode revisar e ajustar o texto como faria com um roteiro que escreveu por conta própria. Pausas, pronúncias e entonações podem ser refinadas, dando a você controle sobre como a narração soa. A combinação da rapidez da IA com a sua criatividade permite produzir roteiros de alta qualidade sem o tempo necessário para começar do zero.

Com a geração de roteiros por IA, você pode ir da ideia à narrativa estruturada quase instantaneamente, deixando mais tempo para focar em visuais, avatares e nas escolhas criativas que tornam seu vídeo único.