Como traduzir seu vídeo

Alcançar públicos globais não exige mais refilmagens ou dublagem. Com o HeyGen, você pode traduzir e localizar seus vídeos diretamente na plataforma usando ferramentas de IA integradas para voz, legendas e sincronização labial. Seja criando um novo vídeo do zero ou adaptando conteúdos existentes, a tradução foi pensada para ser rápida, flexível e alinhada à sua marca.

Iniciar uma tradução de vídeo

No seu painel do HeyGen, clique em Create e selecione Translate a Video. Você verá duas opções de tradução: Hyperrealistic Translation e Audio Dubbing.

Escolha Tradução Hiper-realista quando o rosto da pessoa que fala estiver claramente visível, pois ela inclui sincronização labial avançada. Escolha Dublagem de Áudio quando o falante estiver pequeno na tela, fora de cena ou quando a velocidade for prioridade, já que esse modo foca na tradução da voz sem sincronização labial.

Envie seu arquivo de vídeo diretamente ou cole um link do YouTube ou do Google Drive. Se estiver usando um link, certifique-se de que ele seja público. Para obter os melhores resultados, use vídeos em alta resolução com áudio nítido.

Escolha um mecanismo de tradução

Depois que seu vídeo for enviado, você verá as opções do mecanismo de tradução: Rápido e Qualidade.

O modo Quality usa um modelo mais avançado para oferecer melhor precisão na sincronização labial, timing e movimento da boca mais naturais, áudio mais claro e um desempenho superior em cenas desafiadoras, como ângulos laterais ou baixa iluminação. Ele leva mais tempo para processar e consome mais créditos, mas produz os resultados mais realistas e refinados.

Rápido é ideal se você precisa de um retorno mais ágil ou não exige sincronização labial precisa.

Selecione tradução rápida ou avançada

Depois de escolher o seu mecanismo, decida entre Tradução Rápida e Tradução Avançada.

O Quick Translate é a opção mais rápida. Selecione o idioma original, escolha até cinco idiomas de destino e clique em Traduzir.

O Advanced Translate oferece mais controle. Você pode selecionar os idiomas ou enviar seu próprio arquivo de tradução, adicionar um glossário de marca para manter a terminologia consistente e ajustar a duração dinâmica para que o ritmo soe natural em todos os idiomas. Também é possível ativar ou desativar a sincronização labial, remover ruídos de fundo, corresponder às especificações de saída do vídeo original, agrupar traduções em uma coleção, ligar ou desligar as legendas e aplicar aprimoramento de voz para uma narração mais clara.

Gerar e revisar traduções

Quando suas configurações estiverem prontas, clique em Traduzir. Seus vídeos traduzidos aparecerão na sua biblioteca e na página Compartilhar, onde poderão ser revisados, baixados ou compartilhados.