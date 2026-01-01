Firmy z sektora B2B SaaS mają trudności z aktywowaniem użytkowników i konwersją wersji próbnych bez ręcznego wsparcia produktowego. Istniejące podejścia są zbyt drogie ze względu na koszty zatrudnienia, zbyt pasywne jak chatboty lub zbyt statyczne jak filmy produktowe. Sfrustrowany tym prezes i założyciel Roman Geugelin chciał stworzyć rozwiązanie, które odtworzyłoby skuteczność osobistego demo, ale w sposób zautomatyzowany. Dlatego stworzył Pyne, pierwszą wbudowaną w produkt platformę do cyfrowych prezentacji demo.

Pyne umożliwia firmom SaaS osiągnięcie 10‑krotnie wyższego zaangażowania w edukację produktową, co przekłada się na niespotykane dotąd wzrosty aktywacji, skrócenie czasu do uzyskania wartości oraz zwiększenie przychodów z kanału self‑service. Aby to osiągnąć, Pyne wykorzystuje API HeyGen do tworzenia agentów demo generowanych przez AI, którzy prowadzą użytkowników przez produkt i pozwalają im wybrać własną ścieżkę onboardingu.

„Obecne sposoby angażowania użytkowników w produktach SaaS nie działają. Niezależnie od tego, co robisz — czy są to klasyczne wycieczki po produkcie, czy materiały wideo edukacyjne — ludzie klikają dalej i nie kończą ich” – powiedział Roman. „Dzięki HeyGen dema, które tworzą nasi klienci, mają 10 razy wyższy współczynnik ukończenia niż porównywalne narzędzia onboardingowe.”

Tworzenie najbardziej ludzkiej ścieżki do wdrażania produktów cyfrowych

Klienci Pyne zazwyczaj wykorzystują strategię wzrostu napędzanego produktem (PLG), aby pozyskiwać nowych odbiorców lub rozwijać współpracę z obecnymi. „Skalowanie indywidualnego wsparcia dla klientów bez proporcjonalnego zwiększania kosztów jest szczególnie ważne dla firm o dużych ambicjach wzrostu i złożonych produktach, w przypadku których użytkownicy muszą zrozumieć historię stojącą za produktem oraz to, jak z niego korzystać. Nasi klienci trenują awatary Pyne, wykorzystując najczęściej stosowane playbooki sprzedażowe i CS, aby osiągnąć dokładnie ten efekt” – powiedział Roman.

„Tradycyjne prezentacje produktów i onboarding opierają się na pisemnych instrukcjach, ale lata doświadczeń z tymi narzędziami pokazują, że nie angażują one ludzi. Wiemy z modeli behawioralnych, że ludzie zwracają większą uwagę, gdy słuchają innych ludzi” – powiedział Roman. „Wierzymy, że dobre wdrożenie i aktywacja użytkowników odbywa się z ludzkim akcentem. W ten sposób buduje się więź i lojalność użytkowników oraz klientów.”

Jednym z problemów jest to, że wiele edukacji produktowej odbywa się poza samym produktem. Pyne przenosi tę edukację do wnętrza produktu za pomocą wideo. Problem w tym, że aktualizacja treści wideo zajmuje dużo czasu.

„Nagrywanie filmów produktowych pojedynczo wymaga zdecydowanie zbyt dużo wysiłku. Wiemy, że działa to dobrze i zwiększa konwersje, ale tworzenie i aktualizowanie wideo, gdy coś się zmienia, jest bardzo obciążające, zwłaszcza jeśli chcesz być elastyczny z treściami” – powiedział Roman.

Dzięki Pyne użytkownicy mogą poznawać produkt tak, jakby obok nich był najlepszy ekspert produktowy. Platforma pozwala firmom upraszczać złożone doświadczenia produktowe, wdrażać każdego użytkownika w spersonalizowany sposób oraz skalować procesy onboardingu i aktywacji. Aby jednak naprawdę oddać ludzki charakter interakcji, Pyne potrzebował możliwie najbardziej realistycznych awatarów.

Wybór platformy wideo AI z interfejsem API

Szukając rozwiązania z awatarem dla swojej funkcji demo agenta generowanego przez AI, Pyne sprawdził Synthesię oraz inne firmy. Roman przetestował, które awatary sprawdzają się najlepiej, i wykluczył te, które nie miały interfejsu API.

„Chcemy, aby nasi klienci mogli natychmiast aktualizować swoje dema za pośrednictwem naszej platformy. Żeby było to możliwe, całe doświadczenie musi być w pełni płynne, dlatego musieliśmy udostępnić im API” – powiedział Roman. „Wartość API polega na tym, że zapewnia ono możliwie najmniejsze tarcie między uruchomieniem przypadku użycia, którego chce klient – czyli eksperymentowaniem z procesami onboardingu i aktywacji – a naszą platformą. Dlatego wybraliśmy HeyGen.”

API HeyGen bezproblemowo integruje wideo z awatarami, interaktywne awatary oraz funkcje lokalizacji z dowolnym doświadczeniem cyfrowym. Pyne wykorzystuje ją do funkcji produktowych, które pozwalają użytkownikom dostosowywać skrypty, aby w kilka sekund aktualizować dema, tłumaczyć ścieżki użytkownika na różne języki oraz przesłać awatara tylko raz na potrzeby wszystkich przyszłych filmów. Nie są potrzebne żadne dodatkowe nagrania ani zespoły produkcyjne.

Pyne wybrał także HeyGen, ponieważ oferuje najwyższej jakości, realistyczne awatary na rynku i jest po prostu najłatwiejszy w użyciu.

„Nasi klienci wchodzą do produktu, widzą awatary AI i mówią: ‘Wow, to jest zupełnie inne, uwielbiam to oglądać’” – powiedział Roman. „Końcowy użytkownik ma teraz wyższy poziom uwagi i może szybko przyswoić więcej informacji.”

Aktywowanie użytkowników na każdym etapie cyklu życia klienta

Dzięki platformie Pyne opartej na HeyGen firmy mogą zwiększać adopcję, konwersję i zaangażowanie swojej bazy użytkowników, w tym:

Szybsze wdrożenie i osiąganie wartości 4 razy szybciej

Zwiększenie zaangażowania 10-krotnie w porównaniu z tradycyjnymi prezentacjami produktu

Zwiększenie współczynnika konwersji nawet 2,3-krotnie

Utrzymywanie użytkowników 3 razy skuteczniej