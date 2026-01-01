Gdy będziesz gotowy, aby dodać członków zespołu, najpierw upewnij się, że znajdujesz się we wspólnej przestrzeni roboczej, a nie na swoim koncie osobistym. W panelu Zarządzaj przestrzenią roboczą zobaczysz wszystkich zaproszonych użytkowników, ich aktualne role oraz informację, czy zaakceptowali zaproszenie, czy nadal jest ono w toku. HeyGen proponuje także współpracowników, którzy zarejestrowali się już przy użyciu firmowej domeny e‑mail, co ułatwia dodanie ich jednym kliknięciem. Możesz zapraszać członków zespołu bezpośrednio przez e‑mail lub skopiować udostępnialny link, aby rozesłać go szerzej.

Gdy tylko zaproszenie zostanie wysłane, użytkownik pojawi się na liście członków z statusem „Zaproszenie wysłane”. Jeśli Twoja przestrzeń robocza jest skonfigurowana w trybie „prośba o dołączenie”, nowe prośby również pojawią się w tym samym panelu. Po zatwierdzeniu współpracownik otrzymuje status „Aktywny”, oficjalnie dołącza do Twojej przestrzeni roboczej i zajmuje miejsce w Twoim planie.

Każdemu członkowi w HeyGen przypisywana jest rola, która określa jego poziom dostępu:

Superadministratorzy mają pełną kontrolę nad rozliczeniami, bezpieczeństwem, uprawnieniami i ustawieniami przestrzeni roboczej.

Deweloperzy mogą tworzyć treści oraz korzystać z interfejsu API HeyGen do integracji, takich jak systemy CRM lub platformy e‑mailowe.

Twórcy koncentrują się na tworzeniu filmów, awatarów i głosów, ale nie zajmują się uprawnieniami ani rozliczeniami.

Odbiorcy są osobami zatwierdzającymi i recenzentami, którzy mogą uzyskiwać dostęp do treści bez wprowadzania zmian.

Taka struktura oparta na rolach pomaga zachować równowagę między kreatywnością a nadzorem, zapewniając członkom zespołu narzędzia, których potrzebują — bez przyznawania im niepotrzebnego dostępu.

Jeśli włączyłeś dostęp oparty na żądaniach, możesz przeglądać i obsługiwać prośby o dołączenie w dwóch miejscach: w panelu powiadomień oraz w zakładce Members & Workspaces. Zatwierdzenie prośby natychmiast aktywuje użytkownika i sprawia, że staje się widoczny na liście członków; odrzucenie prośby pomaga utrzymać bezpieczeństwo Twojej przestrzeni roboczej.

Oprócz ról członków, HeyGen daje Ci szczegółową kontrolę nad tym, jak treści są udostępniane w przestrzeni roboczej. Na poziomie projektu, folderu lub wideo możesz dostosowywać uprawnienia, aby ograniczać dostęp, zezwalać na edycję lub udostępniać linki tylko do podglądu. Nawet w ramach udostępnionych projektów rola Viewer zawsze pozostaje wyłącznie do odczytu, co pozwala zachować spójność Twojej polityki dostępu.

Po opublikowaniu wideo generowana jest Strona Udostępniania, na której twórcy mogą dodawać napisy, konfigurować uprawnienia, ustawiać ochronę hasłem lub udostępniać wideo publicznie bez konieczności logowania. Te opcje dają zespołom elastyczność w zarządzaniu tym, jak i gdzie treści są dystrybuowane.

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak zapraszać członków zespołu, przypisywać role i kontrolować dostęp do treści. Dzięki tym krokom Twoje środowisko pracy będzie gotowe na bezpieczną, skalowalną współpracę w całej organizacji.