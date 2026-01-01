Zaproś członków do swojego workspace’u

Witamy w HeyGen Academy. Ten moduł, „Zapraszanie i zarządzanie członkami zespołu”, dotyczy wprowadzania Twojego zespołu do przestrzeni roboczej, abyście mogli od razu współpracować i tworzyć treści. Gdy będziesz gotowy, aby dodać członków zespołu, najpierw upewnij się, że znajdujesz się we wspólnej przestrzeni roboczej, a nie na swoim koncie osobistym. W panelu Zarządzaj przestrzenią roboczą zobaczysz wszystkich zaproszonych użytkowników, ich aktualne role oraz informację, czy przyjęli zaproszenie, czy nadal jest ono w toku. HeyGen podpowiada także współpracowników, którzy zarejestrowali się już z domeną e‑mail Twojej firmy, co ułatwia dodanie ich jednym kliknięciem. Możesz zapraszać członków zespołu bezpośrednio przez e‑mail lub skopiować link do udostępnienia szerszej grupie. Z chwilą wysłania zaproszenia użytkownik pojawia się na liście członków ze statusem „Zaproszenie wysłane”. Jeśli Twoja przestrzeń robocza jest skonfigurowana w trybie „prośba o dołączenie”, nowe zgłoszenia również pojawią się w tym samym panelu. Po zatwierdzeniu członek zespołu przechodzi do statusu „Aktywny”, oficjalnie dołącza do Twojej przestrzeni roboczej i zajmuje miejsce w Twoim planie. Każdemu członkowi w HeyGen przypisana jest rola, która określa jego poziom dostępu: - Super administratorzy mają pełną kontrolę nad rozliczeniami, bezpieczeństwem, uprawnieniami i ustawieniami przestrzeni roboczej. - Deweloperzy mogą tworzyć treści, a także korzystać z API HeyGen do integracji, np. z CRM‑ami lub platformami e‑mail. - Twórcy koncentrują się na produkcji wideo, awatarów i głosów, ale nie zarządzają uprawnieniami ani rozliczeniami. - Widzowie pełnią rolę akceptujących i recenzentów – mają dostęp do treści, ale nie mogą ich edytować. Taka struktura ról pomaga zrównoważyć kreatywność z nadzorem, zapewniając członkom zespołu potrzebne narzędzia – bez nadawania im zbędnych uprawnień. Jeśli włączyłeś dostęp oparty na prośbach, możesz przeglądać i obsługiwać zgłoszenia dołączenia w dwóch miejscach: w panelu powiadomień oraz w zakładce „Członkowie i przestrzenie robocze”. Zatwierdzenie prośby natychmiast aktywuje użytkownika i sprawia, że staje się widoczny na liście członków; odrzucenie prośby pomaga utrzymać bezpieczeństwo Twojej przestrzeni roboczej. Poza rolami członków HeyGen daje Ci szczegółową kontrolę nad tym, jak treści są udostępniane w przestrzeni roboczej. Na poziomie projektu, folderu lub wideo możesz dostosowywać uprawnienia, aby ograniczyć dostęp, zezwolić na edycję lub udostępniać linki tylko do podglądu. Nawet w ramach wspólnych projektów rola Widza zawsze pozostaje wyłącznie do oglądania, co pozwala zachować przyjętą politykę dostępu. Po opublikowaniu wideo generowana jest Strona udostępniania, na której twórcy mogą dodawać napisy, konfigurować uprawnienia, ustawiać hasło lub udostępniać wideo publicznie bez konieczności logowania. Te opcje dają zespołom elastyczność w zarządzaniu tym, jak i gdzie dystrybuowane są treści. Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak zapraszać członków zespołu, przypisywać role i kontrolować dostęp do treści. Dzięki tym krokom Twoja przestrzeń robocza będzie gotowa na bezpieczną, skalowalną współpracę w całej organizacji.