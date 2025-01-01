Background decoration

Zet outreach om in impact met AI-video voor verkoop

Verkoop moet snel gaan, maar videoproductie niet. Met HeyGen kun je verkoopideeën onmiddellijk omzetten in professionele video's, zodat je team zich kan richten op het sluiten van deals, niet op het creëren van inhoud.

Waarom HeyGen

Waarom verkoopteams kiezen voor HeyGen voor gepersonaliseerde video's

Benefits illustration

Stop met jezelf te herhalen

Zet uw meest effectieve pitch om in een herbruikbare video met een avatar door gebruik te maken van HeyGen's PDF/PPT naar video functie, zodat uw pitch deck voor u spreekt, zelfs als u niet in de kamer bent.

Automatiseer berichten met de beste prestaties

Met aangepaste scriptgebaseerde videoproductie kunt u direct gepersonaliseerde verkoopintroducties, productrondleidingen en opvolgingen produceren, zodat uw team hun beste berichten kan opschalen zonder een vinger uit te steken.

Kwalificeer leads en ga de interactie aan

Interactieve avatars fungeren als AI SDR's die prospects in realtime betrekken, vragen beantwoorden, kopers door het aanbod leiden en op elk moment van de dag vergaderingen plannen.

Versnel verkoopcycli

Gebruik HeyGen's schermopname met avatar-overlay om snel en duidelijke walkthroughs te maken die prospects door complexe functies leiden, waardoor je tijd bespaart op live demo's en de dealsnelheid verhoogt.

Moeiteloze updates, wereldwijd bereik

Bewerk eenvoudig video's om presentaties actueel te houden en breid uit naar nieuwe markten met vertalingen in meer dan 175 talen en dialecten, inclusief AI-stemovers en proeflezing.

Klantverhalen

Waarom trainings-, marketing- en lokalisatieteams HeyGen vertrouwen

customer story

90%

voltooiingspercentage van de video

customer story

25%

toename in voltooiingspercentages

customer story

10x

toename in snelheid van videoproductie

customer story

10-15

talen per video

customer story

80%

vermindering van vertaalkosten

customer story

€1,000

bespaard per minuut video

Aanbevolen gebruiksscenario's

Val op bij elke deal, van het eerste contact tot de afsluiting

HeyGen stelt verkoopteams in staat om elke fase van de klantreis te personaliseren met schaalbare video-inhoud die betrokkenheid stimuleert en de snelheid van deals versnelt.

Verkooppresentaties

Verkooppresentaties

Maak schaalbare, impactvolle verkooppresentaties die kopers informeren en deals vooruit helpen voordat je zelfs maar aan het gesprek begint.

Verkoopbenadering

Verkoopbenadering

Van uitgaande pitches tot introducties voor het gesprek en samenvattingen na de vergadering, val op in elke fase van het verkoopproces met gepersonaliseerde video's.

AI SDR's

AI SDR's

HeyGen's interactieve avatars fungeren als virtuele AI SDR's om vragen van potentiële klanten te beantwoorden, leads te kwalificeren en afspraken in te plannen 24/7.

Van herhaaldelijke oproepen tot hoog converterende video's

Voor HeyGen

Cross icon

Hetzelfde verkooppraatje herhalen bij elk telefoongesprek

Cross icon

Statische presentaties en koude acquisitie die er niet uitspringen

Cross icon

Vertraagde opvolgingen door handmatige inhoudscreatie

Cross icon

Kostbare, trage productie en lokalisatietijdslijnen voor video's

Cross icon

Gemiste kansen buiten kantooruren

Cross icon

Inconsistentie in berichtgeving tussen vertegenwoordigers en regio's

Na HeyGen

Tick icon

Zet pitchdecks om in herbruikbare video's met een avatar als gids

Tick icon

Verstuur gepersonaliseerde outreach op schaal met AI-video

Tick icon

Gebruik avatar-geleide schermopnames voor snelle, duidelijke instructies

Tick icon

Lokaliseer video's direct in meer dan 175 talen en dialecten

Tick icon

Kwalificeer leads 24/7 met interactieve AI SDR's die betrekken

Tick icon

Houd berichtenverkeer fris met eenvoudige bewerkingen in het platform

De hoogste normen voor Vertrouwen
& Veiligheid

Bij HeyGen geloven we dat revolutionaire AI-technologie vanaf het begin moet worden ingebed met de hoogste normen van veiligheid en ethiek. Ons toegewijde Trust & Safety team zorgt ervoor dat uw gegevens veilig zijn en onze AI ethisch wordt gebruikt.

Robuuste beveiliging

Robuuste beveiliging

Vanaf de eerste upload tot de uiteindelijke levering wordt uw data beschermd door toonaangevende protocollen.

Gecertificeerde naleving

Gecertificeerde naleving

Volledig conform aan SOC 2 TYPE II, GDPR, CCPA, Data Privacy Framework en AI Act normen.

Continue verbetering

Continue verbetering

Onze beveiligingspraktijken ontwikkelen zich proactief om opkomende dreigingen te voorzien en te verminderen.

eBooks

Bronnen

Inzichten uit het L&D-rapport van 2025

Pyne zet proeven om en activeert gebruikers

Dit klantverhaal laat zien hoe Pyne HeyGen gebruikte om de voltooiingspercentages van productdemo's met een factor 10 te verhogen en de gebruikersactivatie over de gehele B2B SaaS-levenscyclus te versnellen.

Verhoog de omzet met BOFU-video's

Verhoog de omzet met BOFU-video's

Deze gids is een praktisch draaiboek voor marketeers die prospects willen omzetten en klanten willen behouden door middel van gerichte BOFU-videocontent met HeyGen's AI-videoplatform.

Til marketing- en verkoopvideo's naar een hoger niveau

Til marketing- en verkoopvideo's naar een hoger niveau

Deze gids zal de kracht van gepersonaliseerde video voor marketing verkennen en de top vijf gebruiksscenario's die betrokkenheid stimuleren, conversies verhogen en klantrelaties verbeteren.

Heeft u vragen? Wij hebben antwoorden.

Wat is precies een door AI aangedreven sales enablement video?

Een door AI aangedreven verkoopbevorderende video gebruikt HeyGen's AI-tools voor verkoopvideo's met synthetische stemmen en levensechte avatars. Deze gepersonaliseerde video's helpen verkoopteams om boeiende, schaalbare communicatie te leveren voor outreach, demo's, voorstellen en opvolgingen, waardoor AI-verkoopvideo's een krachtige manier zijn om op te vallen zonder camera's, studio's of complexe producties.

Hoe kunnen AI-verkoopvideo's gedurende de verkoopcyclus worden ingezet?

AI-verkoopvideo's verbeteren elke fase: prospectie met gepersonaliseerde video's, kopers betrekken met demo's, deals versnellen door middel van op maat gemaakte voorstellen, nurturing via AI-video-outreach en het stimuleren van upsells na de verkoop. Deze consistente, schaalbare communicatie helpt vertegenwoordigers vertrouwen op te bouwen, relaties te versterken en sneller deals te sluiten met impactvolle, mensachtige videoboodschappen op grote schaal.

Waarom is HeyGen de beste voor het maken van verkoopvideo's met presentatoren die op mensen lijken?

HeyGen maakt het creëren van AI-verkoopvideo's eenvoudig met de meest natuurlijke avatars, aanpasbare hosts en synthetische stemmen. Gecombineerd met meertalige ondersteuning, snelle rendering en studio-kwaliteit output, stelt HeyGen teams in staat om gepersonaliseerde video's te maken voor verkoopbenaderingen—professioneel, authentiek en consistent—zonder dat er opnameapparatuur, bewerkingsvaardigheden of langdurige productieprocessen nodig zijn.

Hoe personaliseert AI verkoopvideo's voor verschillende prospects of accounts?

HeyGen personaliseert AI-verkoopvideo's door dynamische velden zoals namen, bedrijven of industrieën in scripts in te voegen. Dit maakt AI-videobereik effectiever, door gepersonaliseerde video's op grote schaal te creëren. Vertegenwoordigers leveren boodschappen die aanvoelen als één-op-één zonder opnieuw op te nemen, zodat elke prospect relevante, boeiende communicatie ontvangt die is afgestemd op hun behoeften en prioriteiten.

Hoe verkoopgerichte video's te maken met aanpasbare virtuele presentatoren.

Om AI-verkoopoutreachvideo's te maken, kies een HeyGen-avatar of digitaal dubbelganger, schrijf je script, personaliseer met variabelen en genereer onmiddellijk met synthetische stemmen. Deze gepersonaliseerde video's kunnen gedeeld worden via e-mail, CRM of LinkedIn, waardoor AI-video-outreach professioneel, consistent en schaalbaar is, terwijl de authenticiteit en sterke merkpresentie behouden blijven.

Hoe helpt HeyGen om de tijd die aan verkoopgesprekken wordt besteed te verminderen?

Ja. Met HeyGen kunt u trainingsvideo's direct vertalen naar meer dan 175 talen en dialecten. Dit maakt uw training schaalbaar en toegankelijk in verschillende regio's.

Wat is een interactieve avatar en hoe kan ik het gebruiken in de verkoop?

Interactieve avatars fungeren als AI SDR's—ze kunnen FAQ's beantwoorden, kopers door je product leiden, leads kwalificeren en 24/7 afspraken inplannen. Je kunt ze in je website of productervaring integreren om de betrokkenheid aan de bovenkant van de trechter te schalen.

Hoe makkelijk is het om een video bij te werken nadat deze gemaakt is?

Door het verwijderen van dure apparatuur, studio's en productieteams, vermindert HeyGen zowel kosten als levertijden—terwijl het nog steeds hoogwaardige, professionele trainingsvideo's levert.

