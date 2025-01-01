Stop met jezelf te herhalen
Zet uw meest effectieve pitch om in een herbruikbare video met een avatar door gebruik te maken van HeyGen's PDF/PPT naar video functie, zodat uw pitch deck voor u spreekt, zelfs als u niet in de kamer bent.
Verkoop moet snel gaan, maar videoproductie niet. Met HeyGen kun je verkoopideeën onmiddellijk omzetten in professionele video's, zodat je team zich kan richten op het sluiten van deals, niet op het creëren van inhoud.
Met aangepaste scriptgebaseerde videoproductie kunt u direct gepersonaliseerde verkoopintroducties, productrondleidingen en opvolgingen produceren, zodat uw team hun beste berichten kan opschalen zonder een vinger uit te steken.
Interactieve avatars fungeren als AI SDR's die prospects in realtime betrekken, vragen beantwoorden, kopers door het aanbod leiden en op elk moment van de dag vergaderingen plannen.
Gebruik HeyGen's schermopname met avatar-overlay om snel en duidelijke walkthroughs te maken die prospects door complexe functies leiden, waardoor je tijd bespaart op live demo's en de dealsnelheid verhoogt.
Bewerk eenvoudig video's om presentaties actueel te houden en breid uit naar nieuwe markten met vertalingen in meer dan 175 talen en dialecten, inclusief AI-stemovers en proeflezing.
Maak schaalbare, impactvolle verkooppresentaties die kopers informeren en deals vooruit helpen voordat je zelfs maar aan het gesprek begint.
Van uitgaande pitches tot introducties voor het gesprek en samenvattingen na de vergadering, val op in elke fase van het verkoopproces met gepersonaliseerde video's.
HeyGen's interactieve avatars fungeren als virtuele AI SDR's om vragen van potentiële klanten te beantwoorden, leads te kwalificeren en afspraken in te plannen 24/7.
Maak schaalbare, impactvolle verkooppresentaties die kopers informeren en deals vooruit helpen voordat je zelfs maar aan het gesprek begint.
Van uitgaande pitches tot introducties voor het gesprek en samenvattingen na de vergadering, val op in elke fase van het verkoopproces met gepersonaliseerde video's.
HeyGen's interactieve avatars fungeren als virtuele AI SDR's om vragen van potentiële klanten te beantwoorden, leads te kwalificeren en afspraken in te plannen 24/7.
Hetzelfde verkooppraatje herhalen bij elk telefoongesprek
Statische presentaties en koude acquisitie die er niet uitspringen
Vertraagde opvolgingen door handmatige inhoudscreatie
Kostbare, trage productie en lokalisatietijdslijnen voor video's
Gemiste kansen buiten kantooruren
Inconsistentie in berichtgeving tussen vertegenwoordigers en regio's
Zet pitchdecks om in herbruikbare video's met een avatar als gids
Verstuur gepersonaliseerde outreach op schaal met AI-video
Gebruik avatar-geleide schermopnames voor snelle, duidelijke instructies
Lokaliseer video's direct in meer dan 175 talen en dialecten
Kwalificeer leads 24/7 met interactieve AI SDR's die betrekken
Houd berichtenverkeer fris met eenvoudige bewerkingen in het platform
Bij HeyGen geloven we dat revolutionaire AI-technologie vanaf het begin moet worden ingebed met de hoogste normen van veiligheid en ethiek. Ons toegewijde Trust & Safety team zorgt ervoor dat uw gegevens veilig zijn en onze AI ethisch wordt gebruikt.
Vanaf de eerste upload tot de uiteindelijke levering wordt uw data beschermd door toonaangevende protocollen.
Volledig conform aan SOC 2 TYPE II, GDPR, CCPA, Data Privacy Framework en AI Act normen.
Onze beveiligingspraktijken ontwikkelen zich proactief om opkomende dreigingen te voorzien en te verminderen.
Een door AI aangedreven verkoopbevorderende video gebruikt HeyGen's AI-tools voor verkoopvideo's met synthetische stemmen en levensechte avatars. Deze gepersonaliseerde video's helpen verkoopteams om boeiende, schaalbare communicatie te leveren voor outreach, demo's, voorstellen en opvolgingen, waardoor AI-verkoopvideo's een krachtige manier zijn om op te vallen zonder camera's, studio's of complexe producties.
AI-verkoopvideo's verbeteren elke fase: prospectie met gepersonaliseerde video's, kopers betrekken met demo's, deals versnellen door middel van op maat gemaakte voorstellen, nurturing via AI-video-outreach en het stimuleren van upsells na de verkoop. Deze consistente, schaalbare communicatie helpt vertegenwoordigers vertrouwen op te bouwen, relaties te versterken en sneller deals te sluiten met impactvolle, mensachtige videoboodschappen op grote schaal.
HeyGen maakt het creëren van AI-verkoopvideo's eenvoudig met de meest natuurlijke avatars, aanpasbare hosts en synthetische stemmen. Gecombineerd met meertalige ondersteuning, snelle rendering en studio-kwaliteit output, stelt HeyGen teams in staat om gepersonaliseerde video's te maken voor verkoopbenaderingen—professioneel, authentiek en consistent—zonder dat er opnameapparatuur, bewerkingsvaardigheden of langdurige productieprocessen nodig zijn.
HeyGen personaliseert AI-verkoopvideo's door dynamische velden zoals namen, bedrijven of industrieën in scripts in te voegen. Dit maakt AI-videobereik effectiever, door gepersonaliseerde video's op grote schaal te creëren. Vertegenwoordigers leveren boodschappen die aanvoelen als één-op-één zonder opnieuw op te nemen, zodat elke prospect relevante, boeiende communicatie ontvangt die is afgestemd op hun behoeften en prioriteiten.
Om AI-verkoopoutreachvideo's te maken, kies een HeyGen-avatar of digitaal dubbelganger, schrijf je script, personaliseer met variabelen en genereer onmiddellijk met synthetische stemmen. Deze gepersonaliseerde video's kunnen gedeeld worden via e-mail, CRM of LinkedIn, waardoor AI-video-outreach professioneel, consistent en schaalbaar is, terwijl de authenticiteit en sterke merkpresentie behouden blijven.
Ja. Met HeyGen kunt u trainingsvideo's direct vertalen naar meer dan 175 talen en dialecten. Dit maakt uw training schaalbaar en toegankelijk in verschillende regio's.
Interactieve avatars fungeren als AI SDR's—ze kunnen FAQ's beantwoorden, kopers door je product leiden, leads kwalificeren en 24/7 afspraken inplannen. Je kunt ze in je website of productervaring integreren om de betrokkenheid aan de bovenkant van de trechter te schalen.
Door het verwijderen van dure apparatuur, studio's en productieteams, vermindert HeyGen zowel kosten als levertijden—terwijl het nog steeds hoogwaardige, professionele trainingsvideo's levert.
Ontdek hoe bedrijven zoals die van u contentcreatie opschalen en groei stimuleren met de meest innovatieve AI-video.