Bedrijven in de B2B-SaaS-sector hebben moeite om gebruikers te activeren en proefperiodes om te zetten zonder handmatige productondersteuning. Bestaande oplossingen zijn te duur vanwege de benodigde mankracht, te passief zoals chatbots, of te statisch zoals productvideo’s. Gefrustreerd hierdoor wilde CEO en oprichter Roman Geugelin een oplossing creëren die de effectiviteit van een persoonlijke demo kon evenaren, maar dan geautomatiseerd. Daarom heeft hij Pyne opgericht, het eerste in-product platform voor digitale demo’s.

Pyne stelt SaaS-bedrijven in staat om een tien keer hogere betrokkenheid bij hun producteducatie te realiseren, wat leidt tot ongekende verbeteringen in activatie, time-to-value en self-service-omzet. Hiervoor gebruikt Pyne de API van HeyGen om AI-gegenereerde demo-agents te creëren die gebruikers door producten heen begeleiden en hen zelf hun onboardingtraject laten kiezen.

“De huidige manieren om gebruikers te betrekken bij SaaS-producten werken niet. Wat je ook doet, of het nu klassieke in-product rondleidingen of educatieve video’s zijn, mensen klikken weg en maken ze niet af,” zei Roman. “Met de hulp van HeyGen hebben de demo’s die onze klanten bouwen een 10 keer hogere voltooiingsgraad dan vergelijkbare onboardingtools.”

De meest menselijke weg naar adoptie van digitale producten creëren

Klanten van Pyne maken doorgaans gebruik van een product-led growth (PLG) aanpak om nieuwe klanten binnen te halen of bestaande accounts uit te breiden. “Het opschalen van persoonlijke begeleiding zonder dat de kosten even hard meestijgen, is vooral belangrijk voor bedrijven met grote groeidoelstellingen en complexe producten, waarbij gebruikers het verhaal achter het product en hoe ze het moeten gebruiken goed moeten begrijpen. Onze klanten trainen de Pyne‑avatars met de meest gebruikte sales- en CS-playbooks om precies dat te bereiken,” aldus Roman.

“Traditionele productdemo’s en onboarding maken gebruik van geschreven handleidingen, maar jarenlange ervaring met deze tools laat zien dat ze er niet in slagen mensen echt te betrekken. We weten uit gedragsmodellen dat mensen beter opletten wanneer ze naar andere mensen luisteren,” zei Roman. “Wij geloven dat goede onboarding en gebruikersactivatie plaatsvinden met een menselijke benadering. Zo creëer je een band en loyaliteit met je gebruikers en klanten.”

Een probleem is dat veel producteducatie buiten het product plaatsvindt. Pyne zorgt ervoor dat deze educatie binnen het product zelf gebeurt, met video. Het probleem is alleen dat het veel tijd kost om videocontent bij te werken.

“Productvideo’s afzonderlijk opnemen kost buitensporig veel moeite. We weten dat het goed werkt en conversies oplevert, maar het maken en bijwerken van video’s wanneer er iets verandert is een zware klus, zeker als je wendbaar wilt blijven met de content,” zei Roman.

Met Pyne kunnen gebruikers een product verkennen alsof de beste productspecialist naast hen staat. Het stelt bedrijven in staat om complexe productervaringen te vereenvoudigen, elke gebruiker persoonlijk te onboarden en onboarding- en activatieprocessen op te schalen. Maar om echt een menselijk gevoel over te brengen, had Pyne de meest levensechte avatars nodig.

Een AI-videoplatform met een API kiezen

Toen Pyne op zoek was naar een avatarsoplossing voor zijn AI-gegenereerde demo-agentfunctie, onderzocht het Synthesia en andere bedrijven. Roman testte welke avatars het beste werkten en sloot degenen uit die geen API hadden.

“We willen dat onze klanten hun demo’s direct via ons platform kunnen updaten. Om dat mogelijk te maken, moet het een naadloze ervaring zijn, dus hadden we een API nodig,” zei Roman. “De waarde van de API is dat deze ervoor zorgt dat er zo min mogelijk frictie is tussen het mogelijk maken van de use case die de klant wil—namelijk experimenteren met de onboarding- en activatiestromen—en ons platform. Daarom hebben we voor HeyGen gekozen.”

De API van HeyGen integreert avatarvideo’s, interactieve avatars en lokalisatie naadloos in elke digitale ervaring. Pyne gebruikt deze voor productfuncties waarmee gebruikers scripts kunnen aanpassen om demo’s binnen enkele seconden te updaten, flows naar verschillende talen kunnen vertalen en avatars één keer kunnen uploaden voor alle toekomstige video’s. Er zijn geen nieuwe opnames of productieteams nodig.

Pyne koos ook voor HeyGen omdat het de meest hoogwaardige, levensechte avatars op de markt heeft en simpelweg het makkelijkst te gebruiken was.

“Onze klanten komen naar het product, zien de AI‑avatars en zeggen: ‘Wauw, dit is zo anders en ik vind het geweldig om ernaar te kijken,’” zei Roman. “De eindgebruiker heeft nu een langere aandachtsspanne en kan veel sneller meer informatie opnemen.”

Gebruikers activeren gedurende de volledige klantreis

Met Pyne’s HeyGen-aangedreven platform kunnen bedrijven de adoptie, conversie en betrokkenheid van hun gebruikersbestand stimuleren, waaronder:

Sneller onboarding en een vier keer zo snelle time-to-value realiseren

De betrokkenheid 10 keer vergroten in vergelijking met traditionele productrondleidingen

De conversie verbeteren tot wel 2,3 keer

Gebruikers 3x beter behouden