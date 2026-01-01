background leftbackground right
Gepersonaliseerde videoMarketingBureau

Hoe Ogilvy HeyGen inzette om Gen Z over hun emoties te laten praten

SECTOR:Bureau
AFDELING:Marketing
LOCATIE:🌍 New York City, New York
Zie welke resultaten HeyGen voor u kan behalen.
Meer informatie

Als je het niet kunt zeggen, zing het dan

Ogilvy, een van de toonaangevende reclamebureaus ter wereld, creëert al meer dan 75 jaar impact voor merken met iconische, cultuurveranderende en waardevolle ideeën. Milka, een van de meest geliefde en herkenbare chocolademerken, schakelde Ogilvy in om een campagne te ontwikkelen rond het feit dat 48% van Gen Z zich ongemakkelijk voelt bij het uiten van hun gevoelens.

Om mensen te helpen hun gevoelens te uiten, lieten Ogilvy en Milka zich inspireren door een oud Nederlands spreekwoord: “Als je het niet kunt zeggen, zing het dan.” Daarom werkten ze samen met Snelle, een van de favoriete Nederlandse rappers van Gen Z, om de campagne “Laat Snelle Het Voor Je Zingen” te creëren. Binnen enkele minuten kan iedereen een persoonlijk lied maken met zijn stem, uiterlijk en unieke schrijfstijl. Het enige wat ze hoeven te doen is een Milka‑reep kopen, de code scannen en hun gevoelens opschrijven.

De campagne maakte gebruik van drie AI-engines. OpenAI schrijft de songteksten in Snelle’s kenmerkende stijl, Uberduck kloont zijn stem en HeyGen produceert levensechte video’s met perfecte lipsynchronisatie. Samen creëren ze een ervaring die meeslepend, persoonlijk en ontroerend is.

Begin met het maken van video's met AI

Ontdek hoe bedrijven zoals het jouwe contentcreatie opschalen en groei stimuleren met de meest innovatieve AI-video.

Een vergadering boeken
CTA background