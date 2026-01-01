Workday is het AI-platform voor het beheren van mensen, geld en agents. Het Workday-platform is vanaf de basis opgebouwd met AI om klanten te helpen hun mensen te laten uitblinken, werk een enorme boost te geven en hun bedrijf blijvend vooruit te stuwen. Het wordt gebruikt door meer dan 11.000 organisaties wereldwijd en in alle sectoren, van middelgrote bedrijven tot meer dan 60% van de Fortune 500.

Als wereldwijde marktleider produceert Workday een omvangrijke en snel groeiende bibliotheek met multimediale content, waarvan een groot deel moet worden gelokaliseerd voor diverse internationale doelgroepen. Met ondersteuning voor meer dan 50 talen en verzoeken van stakeholders die per project vaak 10 tot 15 talen beslaan, namen de schaal en complexiteit van de lokalisatie steeds verder toe.

"We maakten zoveel content—marketingvideo’s, interne communicatie, lange webinars—en we moesten dat allemaal in al die verschillende talen beschikbaar maken," zei Justin Meisinger, Program Manager van het Globalization Production Team bij Workday. "Maar de oude manier waarop we het deden, was gewoon niet schaalbaar."

De uitdaging draaide niet alleen om schaal. "Als je met tientallen talen werkt, is het ongelooflijk moeilijk om alles in lijn te houden met je merkstem. Het gaat niet alleen om het vertalen van woorden, maar om het behouden van toon, intentie en helderheid." De introductie van HeyGen heeft de manier waarop Workday met video omgaat volledig veranderd.

De localisatieworkflow opnieuw vormgeven

Voor HeyGen vertrouwde Workday volledig op handmatige processen, wat de productie vertraagde en de projecten beperkte die het team kon ondersteunen. "Het was niet alleen duur, het beperkte ook onze mogelijkheid om ‘ja’ te zeggen tegen de business," zei Meisinger. "We waren voortdurend de capaciteit aan het afwegen tegen de vraag."

De traditionele lokalisatieworkflow was opgebouwd rond menselijke vertalers, stemacteurs en postproductiespecialisten, en nam weken of zelfs maanden in beslag. Het proces bestond uit vertalers die aan scripts werkten, reviewers die de nauwkeurigheid controleerden, stemtalent dat in geluidsstudio’s opnam en een volledig team dat alles tot één geheel samenvoegde.

“We hebben een enorm portfolio aan content, en wanneer er iets verandert, is er meestal maar een klein tijdsbestek waarin we een aantal video’s moeten aanpassen en ze op tijd moeten publiceren,” zei Johanna Stussy, Productstrateeg bij Workday.

Dit arbeidsintensieve model ging ook gepaard met een fors prijskaartje. "We gaven jaarlijks honderden duizenden dollars uit aan lokalisatie," zei Meisinger. "En soms moesten we projecten afwijzen, vooral langlopende video’s zoals webinars, omdat het simpelweg niet haalbaar was met de middelen die we hadden."