Ogni modello di IA all’avanguardia. Un’unica piattaforma.
Usa Veo 3.1, Seedance 2.0, Nano Banana e tutti gli altri principali modelli di AI in un unico workspace HeyGen. Scegli il modello più adatto alla tua ripresa e combinane diversi all’interno di un singolo progetto, senza bisogno di account separati o configurazioni aggiuntive.
Seedance 2.0 Generatore di Video AI di ByteDance
Il modello video più avanzato di ByteDance, ora su HeyGen. Trasforma testi e immagini in clip fluide e multi‑inquadratura con movimenti realistici. Inizia a generare in pochi secondi, gratis.
Generatore di video AI Veo 3.1 di Google
Il modello video AI più avanzato di Google DeepMind, ora su HeyGen. Trasforma testo, immagini o il primo e l’ultimo fotogramma in clip cinematografiche con audio nativo. Inizia a generare in pochi secondi, gratis.
Qualunque cosa tu voglia creare, ora puoi farla
Iscriviti per utilizzare Veo 3.1, Seedance 2.0, Nano Banana e il resto dell’AI studio di HeyGen nell’editor oppure tramite un’unica API di HeyGen. Niente integrazioni tra fornitori, niente riprese.