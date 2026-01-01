Ogni modello di IA all’avanguardia. Un’unica piattaforma.

Usa Veo 3.1, Seedance 2.0, Nano Banana e tutti gli altri principali modelli di AI in un unico workspace HeyGen. Scegli il modello più adatto alla tua ripresa e combinane diversi all’interno di un singolo progetto, senza bisogno di account separati o configurazioni aggiuntive.

Logo e nome HeyGen, segno più e nome Seedance 2.0

Seedance 2.0 Generatore di Video AI di ByteDance

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Il modello video più avanzato di ByteDance, ora su HeyGen. Trasforma testi e immagini in clip fluide e multi‑inquadratura con movimenti realistici. Inizia a generare in pochi secondi, gratis.

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Un collage di immagini diverse con il testo "Veo 3.1" in primo piano.

Generatore di video AI Veo 3.1 di Google

Video

Il modello video AI più avanzato di Google DeepMind, ora su HeyGen. Trasforma testo, immagini o il primo e l’ultimo fotogramma in clip cinematografiche con audio nativo. Inizia a generare in pochi secondi, gratis.

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Qualunque cosa tu voglia creare, ora puoi farla

Iscriviti per utilizzare Veo 3.1, Seedance 2.0, Nano Banana e il resto dell’AI studio di HeyGen nell’editor oppure tramite un’unica API di HeyGen. Niente integrazioni tra fornitori, niente riprese.

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