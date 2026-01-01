Generatore di video AI VEO 3.1 di Google
Il modello video AI più avanzato di Google DeepMind, ora su HeyGen. Trasforma testo, immagini o il primo e l’ultimo fotogramma in clip cinematografiche con audio nativo. Inizia a generare in pochi secondi, gratis.
- Movimenti ad alta fedeltà
- Continuità multi-shot
- Prompt personalizzati
Cosa puoi creare con Veo 3.1
Veo 3.1 è un modello video di intelligenza artificiale di Google DeepMind pensato per creator e team. Trasforma testi, immagini e riferimenti in clip cinematografiche, controlla il primo e l’ultimo fotogramma e realizza video pronti per la produzione senza mai uscire da HeyGen.
Generazione di B-roll cinematografici
Crea b-roll AI di alta qualità per lanci di prodotto, video esplicativi, annunci, tutorial, contenuti social e campagne di brand. Veo 3.1 trasforma un semplice prompt in riprese in movimento rifinite, con illuminazione realistica, movimenti di camera dinamici e audio nativo in un’unica elaborazione.
Da immagine a video
Dai vita alle immagini statiche con il motore image-to-video Veo 3.1. Anima foto di prodotto, scatti lifestyle, miniature e visual del brand trasformandoli in video pronti per la produzione, con movimenti naturali, variazioni di luce e una profondità cinematografica.
Stili creativi infiniti
Passa dal testo al video in qualsiasi stile tu possa immaginare. Crea demo di prodotto, video del founder, visual surreali, scatti lifestyle, contenuti educativi esplicativi e spot cinematografici partendo dallo stesso modello, tutto in HeyGen.
Gli stili restano ancorati al personaggio — stessa illuminazione, stesso outfit, stessa vibrazione — anche quando cambiano la camera e l’ambiente.
Controllo del primo e dell’ultimo fotogramma
Definisci con precisione dove inizia e dove finisce il tuo video grazie al prompting del primo e dell’ultimo fotogramma. Crea trasformazioni pulite, momenti prima-e-dopo, reveal di prodotto, transizioni, estensioni di scena e inquadrature principali perfette, mantenendo il pieno controllo sul risultato.
Come creator e brand utilizzano Veo 3.1
Dai lanci di prodotto e i filmati di brand agli annunci per i social e ai video esplicativi, Veo 3.1 si adatta al modo in cui i team moderni realizzano i video. Genera video cinematografici con AI e audio nativo per qualsiasi canale, formato o pubblico, il tutto in un unico flusso di lavoro all’interno di HeyGen.
Clip creativi pensati per i social
Genera video in formato breve pensati per TikTok, Instagram, YouTube Shorts e LinkedIn. Crea hook, transizioni, metafore visive, scene con avatar e video social brandizzati senza bisogno di un intero team di montaggio.
Video del fondatore e del brand
Trasforma annunci, aggiornamenti di prodotto, contenuti di thought leadership e messaggi del founder in video cinematografici del founder usando il tuo gemello digitale AI. Aggiungi movimenti, ambientazioni e B-roll che rendono ogni messaggio ancora più premium.
Video educativi e dimostrativi
Rendi le idee complesse più facili da comprendere con esempi visivi, concetti animati, scene di vita reale e B-roll di supporto. Ideale per corsi, video esplicativi sull’IA, onboarding, formazione e contenuti video educativi.
Contenuti per il lancio del prodotto
Crea video di lancio prodotto che catturano l’attenzione con riprese cinematografiche, demo delle funzionalità, visual astratti e transizioni impeccabili. Ideali per post sui social, landing page, annunci pubblicitari e campagne di video demo del prodotto.
I team lavorano più velocemente con Veo 3.1
Ascolta le testimonianze di creator e brand che utilizzano Veo 3.1 per ampliare il loro storytelling e lanciare campagne nel giro di poche ore.
Domande frequenti
Che cos'è Veo 3.1?
Veo 3.1 è il modello video AI più avanzato di Google DeepMind. Trasforma prompt di testo, immagini di riferimento e fotogrammi iniziali o finali in clip video cinematografiche con audio nativo, movimenti realistici e un controllo della camera a livello di regista. Su HeyGen, Veo 3.1 si affianca al tuo avatar AI e ad altri modelli video in un unico flusso di lavoro.
Chi ha creato Veo 3.1?
Veo 3.1 è stato sviluppato da Google DeepMind, il laboratorio di ricerca sull’IA di Google. È l’ultima versione del modello di punta di Google per la generazione di video e un diretto concorrente di Sora 2 di OpenAI. HeyGen integra Veo 3.1 direttamente, così puoi usarlo senza dover gestire un account Google o Gemini separato.
Veo 3.1 è gratuito da provare?
Sì. Puoi provare Veo 3.1 gratuitamente su HeyGen con crediti inclusi in ogni account, senza bisogno di carta di credito per iniziare. I piani a pagamento sbloccano risoluzioni più elevate, clip più lunghe, più generazioni al mese e diritti commerciali senza filigrana.
Come posso usare Veo 3.1 su HeyGen?
Accedi a HeyGen, apri l’editor video e seleziona Veo 3.1 dal selettore di modelli. Scrivi un prompt, carica un’immagine di riferimento oppure imposta il primo e l’ultimo fotogramma per controllare l’inquadratura. Collega le clip di Veo 3.1 con il tuo avatar AI, B-roll, voce e musica nello stesso progetto.
Qual è la durata massima dei video con Veo 3.1?
Veo 3.1 genera clip di diversi secondi per ogni generazione e puoi estendere le scene utilizzando il prompt sul primo e sull’ultimo fotogramma oppure unendo più clip nell’editor di HeyGen. La durata massima per singolo clip e la lunghezza totale del progetto dipendono dal tuo piano HeyGen.
Veo 3.1 può generare audio e suoni?
Sì. Veo 3.1 genera audio nativo nello stesso passaggio del video, inclusi suoni ambientali, effetti sonori e dialoghi. Questo significa che non serve un doppiaggio separato o una fase di montaggio audio. Su HeyGen puoi anche aggiungere il tuo clone vocale AI o caricare audio personalizzato quando vuoi avere il pieno controllo.
Posso utilizzare i video di Veo 3.1 a fini commerciali?
I video generati con Veo 3.1 su HeyGen possono essere utilizzati per lavori commerciali, inclusi annunci pubblicitari, post sui social, lanci di prodotto e materiali per i clienti, secondo la licenza commerciale prevista dal tuo piano HeyGen. I contenuti generati con il piano gratuito includono watermark. I piani a pagamento li rimuovono e garantiscono pieni diritti commerciali.
Quali formati di aspect ratio supporta Veo 3.1?
Veo 3.1 genera video in formati verticale, quadrato e orizzontale, inclusi 16:9 e 9:16, così puoi creare contenuti per YouTube, TikTok, Reels, Shorts, LinkedIn e landing page partendo dallo stesso prompt, senza doverli ritagliare di nuovo.
Qualunque cosa tu voglia creare, ora puoi farla
Inizia a creare con Veo 3.1 e il resto dell'AI studio di HeyGen. Nessuna configurazione, nessun set di riprese: ti basta aprire una scheda e iniziare.