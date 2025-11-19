BI Studio of Emotional Intelligence è una creazione di Lisa Anugwom Narh, narratrice, autrice e creator su YouTube dietro The 2 a.m. Code. Attraverso il suo studio e il suo canale, Lisa esplora l’intelligenza emotiva, la personalità e la consapevolezza di sé per aiutare le persone a entrare in contatto con il proprio sé autentico. Le sue storie sono incentrate sulla comunità INFJ, uno dei tipi di personalità più rari nel modello Myers-Briggs, che rappresenta solo dall’uno al due percento della popolazione.

La missione di Lisa è usare le storie per aprire le menti e i cuori, aiutando le persone a vedere le proprie esperienze sotto una nuova luce. «Penso che ci sia così tanta conoscenza e saggezza da trovare in una storia», ha detto. Tuttavia, sebbene la sua visione creativa fosse chiara, il processo di produzione di contenuti video professionali era lento, costoso e di per sé estenuante.

Everything changed when Lisa discovered HeyGen. The AI video platform gave her the ability to turn ideas into professional, emotionally engaging videos at any time and from anywhere. It became the bridge between her creativity and her audience, enabling her to share meaningful content quickly and more consistently than ever before.

Superare i limiti di produzione per ottenere continuità

Before HeyGen, Lisa did everything herself. She was the writer, storyteller, editor, and creative director, often juggling content creation with her full-time job as a compliance officer for Los Angeles County. Every video required hours of preparation, setup, and cleanup before the creative process even began.

«Per realizzarlo servivano personalità diverse dentro di me in momenti diversi della giornata», ha detto. «Ero l’esperta IT, la responsabile delle luci e la montatrice, tutto in una sola persona». Creare contenuti significava riorganizzare casa, montare l’attrezzatura e garantire il silenzio. «Dovevo spostare i mobili, assicurarmi che i bambini non fossero in casa, caricare microfoni e videocamere e fare in modo che tutto fosse impeccabile», ha detto Lisa.

This constant effort led to delays and frustration. “If I wasn’t rested enough or didn’t feel confident being on camera, I would postpone filming,” she said. “There were so many excuses that would slow down the process.” Even when she did record, the editing and post-production steps took up more time and energy.

The result was inconsistency. Her ability to grow her audience was limited by the amount of time she could devote to creating. “It was difficult to find the time and the right environment to create content the way I wanted,” she said. “And when you’re working alone, that can be discouraging.”

Embracing AI to scale storytelling without limits

Lisa’s first experience with HeyGen was one of surprise and relief. “HeyGen was a total flip from everything I was doing before,” she said. “All I need now is an idea, and it comes to life at any time of day.”

Per la prima volta poteva realizzare video senza telecamere, luci o condizioni perfette. Usando gli avatar e le funzionalità vocali di HeyGen, Lisa è riuscita a creare e pubblicare video da qualsiasi luogo. «Ho persino fatto dei video con il mio telefono. Sono io, ma una versione più intelligente di me, che trasmette il mio messaggio meglio di quanto potrei mai fare», ha detto.

HeyGen also helped her rediscover her creative confidence. “There’s always a little anxiety when you get in front of a camera,” Lisa said. “But with HeyGen, that fear disappeared. As long as I had an idea that was well researched and authentic, I felt comfortable and confident presenting it to the world.”

Il suo “momento magico” è arrivato quando ha generato il suo primo gemello digitale. “Quando ho premuto genera e ho visto il mio avatar parlare con la mia voce e il mio tono, è stata l’esperienza più autentica che abbia mai vissuto”, ha detto. “Ho quasi smesso di respirare. Ho pensato: ‘Non può essere vero.’ E invece lo era.”

Da quel momento in poi, Lisa vide HeyGen come qualcosa di più di un semplice strumento. Divenne un partner creativo che le permetteva di dare vita alle storie in modo più rapido, intelligente e con una connessione emotiva più profonda. «Per la prima volta ho sentito di avere un brand davvero mio», ha detto. «HeyGen mi ha aiutata a trovare la mia voce e a condividerla con il mondo».

Trasformare connessioni e comunità attraverso gli avatar

L’effetto più inaspettato dell’utilizzo di HeyGen è arrivato dalla reazione del pubblico di Lisa. «La cosa più sconvolgente è stato il feedback», ha detto. «Le persone mi percepiscono attraverso il mio avatar. Ci si connettono emotivamente e lo condividono con gli altri. Non si chiedono mai se sia reale.»

Il suo gemello digitale è diventato un ponte tra il suo messaggio e il suo pubblico. "Sono io. È la mia voce. È il mio messaggio. E sta facendo la differenza", ha detto. Attraverso gli avatar, è riuscita a introdurre personaggi nelle sue storie, offrendo al suo pubblico maggiore profondità e varietà. "Le persone non vedono l’ora di rivedere questi personaggi ogni settimana. Sembrano vivi."

Questa trasformazione ha anche liberato Lisa dal perfezionismo e dalla paura. «Non rimando più i video per il mio aspetto o per quanto mi sento stanca», ha detto. «Posso concentrarmi su ciò che conta davvero: la storia e il messaggio».

Raggiungere una crescita misurabile e una libertà creativa con HeyGen

I risultati dell’adozione di HeyGen da parte di Lisa sono stati trasformativi. Il suo canale YouTube ha registrato un aumento del 43,8% nelle impression e una crescita del 70% nel coinvolgimento dei video long-form. Ora ottiene oltre 10.000 nuovi iscritti al mese, pur gestendo il suo lavoro a tempo pieno e producendo i contenuti da sola.

«Posso creare video in meno di due ore, completi di transizioni e musica», ha detto Lisa. «Sono passata dal fare fatica a stare al passo al pubblicare con costanza contenuti che colpiscono nel segno».

HeyGen ha dato a Lisa la possibilità di amplificare il suo messaggio e connettersi in profondità con il suo pubblico. “Prima di HeyGen, combattevo costantemente contro il tempo, lo spazio e le energie”, ha detto. “Dopo HeyGen, ho trovato il mio ritmo, il mio pubblico e la mia voce.”

Il suo consiglio agli altri creator è semplice: «Clicca. Non aver paura di esplorare ogni funzione. Rimarrai stupito da ciò che puoi fare. Inizia con la versione gratuita. Sei a pochi clic dalla libertà.»

Per Lisa, HeyGen ha fatto molto più che semplificare la produzione. Ha riacceso la sua creatività e l’ha aiutata a costruire una community in crescita e coinvolta. “Non è solo una piattaforma”, ha detto. “È il mio partner creativo. Mi ha aiutata a dare vita alle mie storie e a presentarmi al mio pubblico nel modo più autentico possibile.”