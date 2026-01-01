Tamer Abdel è un tecnologo e imprenditore di lunga data con oltre 25 anni di esperienza, nonché fondatore e CEO di The AI Department, un’azienda di servizi di intelligenza artificiale chiavi in mano che aiuta le imprese a implementare l’AI in ambito marketing, operations, automazione e video.

Sebbene l’azienda operi in settori che vanno dalla sanità al legale e all’automotive, il real estate è diventato una delle sue aree di attività in più rapida crescita. Oggi The AI Department collabora con agenzie immobiliari e oltre 100 agenti, aiutandoli a costruire brand personali più forti grazie a video costanti potenziati dall’AI.

"In realtà abbiniamo un esperto umano al compito e al risultato finale," ha detto Tamer. "Invece di installare una miriade di strumenti di IA, crei un unico reparto di IA integrato."

Quella filosofia plasma tutto ciò che costruiscono, soprattutto i video.

Trasformare i video in un processo ripetibile

Secondo Tamer, quasi tutti i clienti vogliono parlare prima di video.

"Direi che circa il 90% dei nostri clienti, quando arrivano, la prima cosa di cui vogliono parlare è il marketing", ha detto.

Il problema non è la mancanza di idee. È tutto ciò che succede prima che qualcuno prema il tasto di registrazione.

"L'hai segnato in agenda per giovedì alle 13, ma poi arriva la mattina di giovedì e ti ritrovi solo a fissare quell'appuntamento dell'una scuotendo la testa", disse Tamer.

Anche quando i professionisti finalmente si siedono per registrare, la pressione non scompare.

"Quando trovi davvero il coraggio di creare quel video, finisci per rifarlo 10 o 15 volte solo per ottenere quella ripresa perfetta, a causa di tutta l’ansia che hai accumulato", disse.

Per i professionisti impegnati che gestiscono già aziende di successo, registrare video diventa un altro compito che non arriva mai in cima alla lista delle priorità.

"La nostra proposta è semplice," disse Tamer. "Non devi più perdere tempo né provare quell’ansia nel registrare. Pensiamo a tutto noi per te."

Il suo team crea l’avatar di ogni cliente una sola volta, poi si occupa di sceneggiatura, produzione, montaggio e pubblicazione. L’impatto è stato particolarmente evidente nel settore immobiliare.

"Abbiamo oltre 100 agenti solo nella nostra piccola città che lavorano con noi," ha detto Tamer. "Quando il broker inizia a usarlo e tutti vedono i contenuti, vogliono tutti seguirne l'esempio."

Invece di pubblicare una volta alla settimana o una volta al mese, ora gli agenti pubblicano con costanza.

"La persona che prima pubblicava una volta alla settimana o una volta al mese ora è in grado di pubblicare sette giorni su sette", ha detto Tamer.

Creare un flusso di lavoro per l’intermediazione che possa scalare

Invece di fornire alle agenzie un’altra piattaforma di marketing da imparare, The AI Department ha creato un flusso di lavoro completo per i contenuti basato su HeyGen.

Gli agenti accedono a una dashboard ricca di idee per contenuti che coprono argomenti come aggiornamenti di mercato, prime case per acquirenti, approfondimenti sui quartieri e formazione sulla proprietà della casa.

Scelgono un argomento, l’IA genera un copione personalizzato nel loro stesso tono di voce e HeyGen crea la prima versione del video.

Da lì, i redattori del Dipartimento AI rivedono ogni video, eseguono il controllo qualità, aggiungono elementi visivi di supporto e B-roll e preparano la versione finale per la pubblicazione.

"Abbiamo un esperto umano che è il tastemaker dietro ogni singolo video", ha detto Tamer. "Nessun video viene semplicemente generato e pubblicato automaticamente. Loro fanno le modifiche, e queste modifiche sono basate sul risultato che il cliente desidera."

Per anni, Tamer ha descritto il flusso di lavoro come un modello 80/20.

"Il flusso di lavoro svolge l’80% del lavoro e poi il restante 20% viene fatto dall’esperto umano."

Man mano che HeyGen ha continuato a evolversi, quell’equilibrio è cambiato.

"Ora ci stiamo orientando verso un rapporto 90/10."

Mantenendo una parte maggiore del processo di produzione in HeyGen, il suo team realizza video rifiniti più velocemente, riducendo al minimo il tempo speso a trasferire i progetti tra diversi strumenti di montaggio.

Costruire fiducia invece di inseguire le visualizzazioni

Per Tamer, il successo non si misura in visualizzazioni, ma in fiducia.

"Di solito non ottimizziamo per le visualizzazioni," disse. "Ottimizziamo per la fiducia."

Quella filosofia guida ogni contenuto che il suo team realizza. Invece di inseguire le mode, l’AI Department aiuta gli agenti immobiliari a pubblicare con costanza aggiornamenti di mercato, video educativi, approfondimenti sulla comunità e risposte alle domande più comuni dei clienti, posizionandoli come esperti locali di fiducia.

"La fiducia è la valuta prima che avvenga una transazione", disse Tamer.

Da quando ha adottato HeyGen, il Dipartimento AI ha prodotto oltre 1.500 video servendo più di 100 clienti attivi. Ogni cliente riceve circa 15 video al mese, il che significa oltre 100 video pubblicati ogni giorno sull’intera base clienti.

I risultati vanno oltre la semplice coerenza. I clienti che prima spendevano da 3.000 a 5.000 $ al mese per la produzione video tradizionale ora possono creare molti più contenuti a una frazione del costo.

"Con HeyGen, riusciamo a intervenire a una frazione del costo e a realizzare molti più video di alta qualità", ha detto Tamer.

Per lui, però, la vittoria più grande non è economica.

"La cosa migliore che qualsiasi professionista ama sentirsi dire è che non dovrà mai più registrare un altro video", ha detto.

Invece di trascorrere tempo a girare video, gli agenti possono concentrarsi sul servizio ai clienti, costruendo al contempo in modo costante il proprio brand personale attraverso i video.