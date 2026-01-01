Il suo flusso di produzione ora è molto più semplice. Scott usa Claude per fare ricerche sugli argomenti, generare idee e scrivere le bozze dei copioni prima di registrare la propria voce narrante. Poi carica l’audio in HeyGen per generare il suo video avatar e conclude il progetto in Final Cut Pro aggiungendo grafiche, B-roll e titoli.

«Dal momento in cui ne registro uno, posso pubblicarlo in un’ora e mezza o due ore, se voglio», disse Scott.

Per lui, il miglioramento più grande non è montare più velocemente, ma eliminare la necessità di allestire ogni volta videocamere, luci e uno studio in casa quando vuole girare.

"Mi fa risparmiare un paio d’ore, se non tre, e mi dà molta più flessibilità", ha detto.

Il realismo era altrettanto importante. Poiché la maggior parte dei clienti guarda diversi video prima di mettersi in contatto, mantenere l’autenticità era fondamentale.

"Di solito guardano almeno cinque dei video," disse Scott. "Le persone che mi contattano hanno la sensazione di conoscermi e di provare simpatia per me."

Sebbene inizialmente fosse preoccupato che gli spettatori si accorgessero dell’IA, quei timori svanirono rapidamente.

Da quando ha iniziato a usare HeyGen, i suoi video hanno accumulato circa 20.000 visualizzazioni, e solo una persona ha ipotizzato che potessero essere generati dall’IA.

"Ho ricevuto un solo commento in cui qualcuno ha suggerito che ci fosse dell’AI coinvolta, ma non credo che se ne accorga nessuno", ha detto Scott. Perfino sua madre è ancora convinta che abbia girato i video in modo tradizionale. "Mia mamma ancora non sa che sono generati dall’AI."

Trasformare contenuti costanti in crescita immobiliare

Ora che la produzione non è più un ostacolo, Scott punta a pubblicare un nuovo video YouTube ogni settimana, aiutandolo a mantenere la costanza che alimenta la sua attività.

Oggi conclude da 25 a 30 transazioni all’anno, e quasi tutti questi clienti lo scoprono su YouTube prima di fissare una chiamata.

HeyGen ha dato a Scott la flessibilità di continuare a creare indipendentemente da ciò che succede durante la sua giornata. Dopo un piccolo intervento chirurgico, è comunque riuscito a produrre video perché, come ha detto lui stesso, «Non mi ha impedito di usare il microfono».