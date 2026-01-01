Da quasi due decenni, Scott Henninger ha aiutato gli acquirenti a trasferirsi nel nord-est del Tennessee e nel sud-ovest della Virginia. Oggi il suo canale YouTube è diventato il motore di quella attività, con l’85–90% dei suoi clienti che lo scoprono grazie a video informativi sul trasferirsi nella regione.
Scott crea contenuti di lunga durata che trattano argomenti come i pro e i contro di vivere nel Tennessee, confronti tra diversi stati e guide dettagliate alle comunità locali. Questi video attirano acquirenti da tutto il paese, aiutandoli a prendere con sicurezza una delle decisioni finanziarie più importanti della loro vita.
"La fiducia è tutto", disse Scott. "Di solito è la decisione finanziaria più importante della loro vita."
Man mano che i video diventavano sempre più importanti per la sua attività, produrli diventava sempre più difficile. Preparare videocamere, luci, teleprompter e attrezzatura di registrazione prima di ogni ripresa trasformava la creazione di contenuti in un processo di molte ore che spesso ritardava la produzione.
Ma con HeyGen, invece di allestire uno studio ogni volta che voleva girare un video, poteva semplicemente registrare l’audio, generare una versione realistica di sé stesso con l’IA e concentrare il suo tempo sulla creazione di contenuti che aiutano gli acquirenti a prendere decisioni informate.
Meno tempo a girare video e più tempo a vendere
Prima di HeyGen, ogni video richiedeva che Scott trasformasse il suo soggiorno in uno studio temporaneo.
"Avrei un paio di videocamere su entrambi i lati. Avrei la mia DSLR con un gobbo elettronico," disse. "Cercherei di registrare da tre a quattro video finché ho tutto allestito."
Sebbene il flusso di lavoro producesse contenuti di alta qualità, aveva un prezzo. «È solo la seccatura di dover allestire lo studio», ha detto Scott.
Le registrazioni spesso richiedevano più riprese, una gestione accurata dell’illuminazione e la garanzia che in casa regnasse il silenzio durante le riprese. Poiché ogni volta bisognava montare e smontare tutto, Scott a volte passava mesi senza pubblicare nuovi video.
Quella mancanza di costanza ha avuto un impatto diretto sulla sua attività. «Ogni volta che ricomincio a pubblicare video, il lavoro decolla», ha detto.
Scott sapeva che doveva esserci un modo più rapido per creare contenuti senza sacrificare la fiducia che il suo pubblico si aspettava.
Creare video IA realistici che aumentano la fiducia dei potenziali acquirenti
Dopo aver esaminato diversi strumenti di video AI, Scott ha scelto HeyGen perché offriva i risultati più realistici. "Non riuscivo a trovare un buon generatore per i miei video", ha detto. "Deve davvero assomigliarmi."
Il suo flusso di produzione ora è molto più semplice. Scott usa Claude per fare ricerche sugli argomenti, generare idee e scrivere le bozze dei copioni prima di registrare la propria voce narrante. Poi carica l’audio in HeyGen per generare il suo video avatar e conclude il progetto in Final Cut Pro aggiungendo grafiche, B-roll e titoli.
«Dal momento in cui ne registro uno, posso pubblicarlo in un’ora e mezza o due ore, se voglio», disse Scott.
Per lui, il miglioramento più grande non è montare più velocemente, ma eliminare la necessità di allestire ogni volta videocamere, luci e uno studio in casa quando vuole girare.
"Mi fa risparmiare un paio d’ore, se non tre, e mi dà molta più flessibilità", ha detto.
Il realismo era altrettanto importante. Poiché la maggior parte dei clienti guarda diversi video prima di mettersi in contatto, mantenere l’autenticità era fondamentale.
"Di solito guardano almeno cinque dei video," disse Scott. "Le persone che mi contattano hanno la sensazione di conoscermi e di provare simpatia per me."
Sebbene inizialmente fosse preoccupato che gli spettatori si accorgessero dell’IA, quei timori svanirono rapidamente.
Da quando ha iniziato a usare HeyGen, i suoi video hanno accumulato circa 20.000 visualizzazioni, e solo una persona ha ipotizzato che potessero essere generati dall’IA.
"Ho ricevuto un solo commento in cui qualcuno ha suggerito che ci fosse dell’AI coinvolta, ma non credo che se ne accorga nessuno", ha detto Scott. Perfino sua madre è ancora convinta che abbia girato i video in modo tradizionale. "Mia mamma ancora non sa che sono generati dall’AI."
Trasformare contenuti costanti in crescita immobiliare
Ora che la produzione non è più un ostacolo, Scott punta a pubblicare un nuovo video YouTube ogni settimana, aiutandolo a mantenere la costanza che alimenta la sua attività.
Oggi conclude da 25 a 30 transazioni all’anno, e quasi tutti questi clienti lo scoprono su YouTube prima di fissare una chiamata.
HeyGen ha dato a Scott la flessibilità di continuare a creare indipendentemente da ciò che succede durante la sua giornata. Dopo un piccolo intervento chirurgico, è comunque riuscito a produrre video perché, come ha detto lui stesso, «Non mi ha impedito di usare il microfono».
Per Scott, il vantaggio più grande non è sostituire la creazione di video, ma eliminare il lavoro di produzione che non genera business.
"Stare fisicamente davanti a una telecamera non mi fa guadagnare un centesimo," disse. "Scrivere i copioni, presentarli e farli uscire, è lì che arrivano i soldi."
Invece di passare ore a sistemare videocamere e luci, Scott ora usa quel tempo per ricontattare i potenziali clienti, migliorare la sua attività o semplicemente trascorrere più tempo con la sua famiglia.
"Mi aiuta a riprendermi un po' del mio tempo senza alcuna perdita di efficacia," ha detto Scott. "Mi permette di dedicarmi di più alle attività che devo svolgere per generare business, senza impiegare tutto il tempo che richiedevano prima."