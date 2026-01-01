Roberto Meza è il titolare di Meza Mortgage Consulting, una società di intermediazione mutui che assiste clienti in tutti gli Stati Uniti, con particolare attenzione alla Florida e al Tennessee. Roberto aiuta acquirenti di case, investitori e cittadini stranieri a ottenere finanziamenti per immobili residenziali e commerciali.

Molti dei suoi clienti provengono dall’America Latina, il che rende la formazione una parte fondamentale di ogni conversazione. Questo approccio educativo lo ha portato naturalmente a utilizzare i video. Voleva formare gli acquirenti e posizionare il suo studio come una risorsa affidabile.

"Non amo i video. Odio stare davanti alla telecamera. Ma nell’ambiente di oggi vediamo che molte altre società che, in termini di fatturato, non competono con noi stanno guadagnando quote di mercato essendo costantemente sui social media, usando i video come esperti della materia", ha detto Roberto. "E questo ci ha costretti a salire sullo stesso carro."

Sapeva che i video erano importanti, ma ogni tentativo di realizzarli diventava una fonte di stress invece che uno strumento di crescita.

Invece di costringersi a passare ore a registrare e montare video, Roberto usa HeyGen per condividere con costanza la sua esperienza tramite video con avatar realistici, così può dedicare il suo tempo alla gestione dell’azienda.

Sostituire le complicazioni della produzione con un flusso di lavoro ripetibile

Prima di HeyGen, realizzare anche solo un breve video educativo era un processo lungo. Anche dopo aver investito in attrezzatura ed esternalizzato il montaggio, il principale ostacolo rimaneva invariato.

"All'inizio ero solo io e una videocamera per cui avevo speso mille dollari. Cercavo di registrare un breve video di 30 secondi, ma mi ci volevano due ore solo per azzeccare bene lo script e non fare alcun tipo di errore. Poi dovevo montarlo, e anche quello richiedeva tempo. Alla fine ho assunto qualcuno. Era un processo lungo e costoso", ha detto Roberto.

Anche dopo aver investito in attrezzatura ed esternalizzato il montaggio, il principale ostacolo rimaneva invariato.

"Il mio peso principale in realtà non erano i costi. Il mio vero problema era stare davanti alla telecamera. Per me era un intero calvario, con cui non mi sentivo a mio agio", disse.

La complessità del flusso di lavoro rendeva la continuità quasi impossibile. Il suo obiettivo era pubblicare tre video educativi ogni settimana, ma in realtà ne produceva solo circa uno ogni tre settimane.

Creare un sistema di marketing basato sull’IA

Quando Roberto ha iniziato a informarsi sugli avatar AI, ha affrontato la decisione nello stesso modo in cui affronta i prodotti finanziari: confrontando le opzioni.

Si è abbonato a tre diverse piattaforme di avatar prima di decidere quale si adattasse meglio alla sua attività.

"Con HeyGen mi sono sentito più a mio agio. Era più semplice da gestire e l'interfaccia utente era molto intuitiva", ha detto.

Oggi il suo flusso di lavoro è completamente diverso.

Oggi Roberto scrive i suoi copioni, registra la narrazione con la propria voce e il suo social media manager utilizza HeyGen per generare i video finiti.

"È tutto fatto al 100% con HeyGen", disse Roberto.

Il suo team utilizza una combinazione di Video Agent e AI Studio per perfezionare ogni video, assicurandosi che ognuno rispecchi il suo brand e il suo stile educativo. Per Roberto, HeyGen è diventato molto più di un semplice strumento per video.

Costruire fiducia attraverso contenuti educativi

A differenza di molte società finanziarie che utilizzano i social media principalmente per fare promozione, Roberto si concentra nel rispondere alle domande più comuni sui mutui con consigli chiari e diretti.

"Quando le persone vogliono davvero conoscere la verità su certe cose, senza clamore e senza qualcuno che cerca solo di adescarlе per farsi chiamare, guardano i nostri contenuti", ha detto.

All’inizio temeva che il pubblico avrebbe riconosciuto subito il suo avatar. La sua famiglia se ne accorse, ma nessun altro notò la differenza.

"Ho parlato con un paio di amici e ho chiesto loro: 'Che ne pensate dei miei nuovi video?' Mi hanno detto: 'Oh mio Dio, stai benissimo. Deve richiederti un sacco di tempo farli.' Quando ho detto loro che era un avatar, non ci potevano credere. Questo mi ha dato la fiducia per continuare", ha detto Roberto.

Anche dopo aver scoperto che i video erano stati creati con l’IA, le persone hanno interagito con loro esattamente come facevano prima.

"Continuano comunque a guardare i video e a commentarli. Dicono: 'È un contenuto davvero ottimo.' È come se fossi io a condividerlo di persona, e in un certo senso è così", ha detto.

Trasformare l’efficienza operativa in crescita aziendale

Il cambiamento più grande non è stato semplicemente produrre più video, ma finalmente riuscire a realizzarli con costanza.

Da quando ha adottato HeyGen, Roberto ha aumentato il suo calendario di pubblicazione passando da un video ogni tre settimane a tre video ogni settimana. Questa costanza sta iniziando a tradursi in risultati misurabili.

Un recente video educativo ha generato circa 13.700 visualizzazioni, con il 30% degli spettatori che è rimasto coinvolto per circa 22 secondi. Il contenuto sta inoltre raggiungendo pubblici completamente nuovi.

«Di solito, la fetta più grande era composta dalle persone che ci seguivano. Ora è un 50 e 50. Anche questo sta cambiando», ha detto.

Per Roberto, tuttavia, il ritorno più grande è stato in termini di efficienza operativa. I broker ipotecari trascorrono gran parte della giornata dietro le quinte a gestire le pratiche di finanziamento, comunicare con i finanziatori e supportare i clienti in transazioni complesse.

«Per me è stato rivoluzionario, perché ora ho il tempo di andare davvero a sedermi con quegli agenti immobiliari senza dover trascurare il mio vero lavoro di back office», ha detto.

Con HeyGen, Roberto può formare il suo pubblico in modo costante, concentrando il suo tempo dove genera il massimo valore.