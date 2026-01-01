Per Pedro Casanova, fondatore e CEO di The KREN Group, il video non è solo un altro canale di marketing: è il modo in cui il suo team immobiliare costruisce relazioni su larga scala.

Dopo oltre 18 anni nel settore immobiliare, Pedro aveva compreso i limiti del tradizionale lavoro di prospezione. Far crescere l’attività significava fare più telefonate, bussare a più porte o partecipare a più eventi di networking. Ogni nuovo cliente richiedeva più tempo.

"L'unico modo in cui possiamo raddoppiare o triplicare il nostro business in questo modo è facendo più telefonate, cioè passando più ore al telefono," disse Pedro.

Il video offriva un modello diverso.

"Questo mi ha permesso di prendere un video di 30 secondi e ottenere 80 ore di tempo di visualizzazione. Non ho dovuto passare 80 ore a parlare", ha detto Pedro.

Pedro aveva sperimentato con i video fin dal 2013, ma mai con costanza. Registrarsi richiedeva molto tempo e spesso diventava un altro compito che finiva in fondo alla lista delle priorità.

«Circa un anno fa abbiamo deciso che avremmo iniziato a dedicarci ai video in modo mirato, dopo che sono arrivati gli avatar AI», ha detto.

Quella decisione lo ha portato a HeyGen.

Oggi Pedro ha creato un motore di contenuti basato sull’IA che pubblica ogni giorno video educativi, aiutando il suo team a raggiungere nuovi pubblici e impiegando solo pochi minuti per realizzare ogni video.

Sostituire la produzione manuale con un flusso di lavoro automatizzato

Prima di HeyGen, la creazione dei contenuti dipendeva dal fatto che Pedro trovasse il tempo per mettersi davanti alla telecamera.

"Non volevo registrare tutti i giorni," disse. "A volte non hai voglia di andare dal parrucchiere. Quel giorno non ho voglia di farmi la barba."

Oggi il suo flusso di lavoro è quasi completamente automatizzato.

Ogni mattina, Pedro passa in rassegna le notizie locali usando Google Alerts e un quotidiano locale, quindi inserisce una notizia in un workflow personalizzato di Claude. Claude genera diversi hook, didascalie, script per il voiceover e prompt per le immagini, per poi inviare tutto tramite Zapier a HeyGen e creare il video finale.

"Il mio contributo per un video medio è di 5-10 minuti," ha detto Pedro. "Quando è pronto, HeyGen mi manda un'email. Ci torno per qualche minuto e, quando sono soddisfatto del risultato, ho un prodotto finito."