Per Pedro Casanova, fondatore e CEO di The KREN Group, il video non è solo un altro canale di marketing: è il modo in cui il suo team immobiliare costruisce relazioni su larga scala.
Dopo oltre 18 anni nel settore immobiliare, Pedro aveva compreso i limiti del tradizionale lavoro di prospezione. Far crescere l’attività significava fare più telefonate, bussare a più porte o partecipare a più eventi di networking. Ogni nuovo cliente richiedeva più tempo.
"L'unico modo in cui possiamo raddoppiare o triplicare il nostro business in questo modo è facendo più telefonate, cioè passando più ore al telefono," disse Pedro.
Il video offriva un modello diverso.
"Questo mi ha permesso di prendere un video di 30 secondi e ottenere 80 ore di tempo di visualizzazione. Non ho dovuto passare 80 ore a parlare", ha detto Pedro.
Pedro aveva sperimentato con i video fin dal 2013, ma mai con costanza. Registrarsi richiedeva molto tempo e spesso diventava un altro compito che finiva in fondo alla lista delle priorità.
«Circa un anno fa abbiamo deciso che avremmo iniziato a dedicarci ai video in modo mirato, dopo che sono arrivati gli avatar AI», ha detto.
Quella decisione lo ha portato a HeyGen.
Oggi Pedro ha creato un motore di contenuti basato sull’IA che pubblica ogni giorno video educativi, aiutando il suo team a raggiungere nuovi pubblici e impiegando solo pochi minuti per realizzare ogni video.
Sostituire la produzione manuale con un flusso di lavoro automatizzato
Prima di HeyGen, la creazione dei contenuti dipendeva dal fatto che Pedro trovasse il tempo per mettersi davanti alla telecamera.
"Non volevo registrare tutti i giorni," disse. "A volte non hai voglia di andare dal parrucchiere. Quel giorno non ho voglia di farmi la barba."
Oggi il suo flusso di lavoro è quasi completamente automatizzato.
Ogni mattina, Pedro passa in rassegna le notizie locali usando Google Alerts e un quotidiano locale, quindi inserisce una notizia in un workflow personalizzato di Claude. Claude genera diversi hook, didascalie, script per il voiceover e prompt per le immagini, per poi inviare tutto tramite Zapier a HeyGen e creare il video finale.
"Il mio contributo per un video medio è di 5-10 minuti," ha detto Pedro. "Quando è pronto, HeyGen mi manda un'email. Ci torno per qualche minuto e, quando sono soddisfatto del risultato, ho un prodotto finito."
Dopo una rapida revisione, i video vengono pubblicati automaticamente su più piattaforme social. Pedro ha anche creato avatar AI per diversi membri del suo team.
Il flusso di lavoro ora ruota tra quindici modelli diversi, permettendo al team di pubblicare contenuti sempre nuovi ogni giorno senza passare ore a girare video.
Far crescere il pubblico puntando sulla formazione invece che sulla vendita
Il cambiamento più grande non è stato adottare l’IA, ma trasformare i contenuti stessi.
Invece di pubblicare annunci di nuove proprietà, Pedro ha iniziato a creare video educativi sulla comunità locale, sui quartieri e sul mercato immobiliare.
“Prima pubblicavamo contenuti del tipo: ‘Abbiamo appena venduto questa casa. Abbiamo appena messo in vendita questa casa’, ma non stavano ottenendo molto coinvolgimento”, ha detto Pedro.
I risultati sono stati straordinari. In un periodo di 90 giorni, i video del team hanno generato oltre 2 milioni di visualizzazioni.
Gli iscritti su Instagram sono passati da 2.124 a oltre 11.700, mentre su Facebook hanno superato quota 6.000.
Ancora più importante, il pubblico si sta trasformando in clienti.
«Siamo riusciti a generare oltre 120.000 $ di GCI. Abbiamo una pipeline di altri 200.000–300.000 $», ha detto.
Un solo video educativo ha generato oltre 400.000 visualizzazioni su Instagram, altre 200.000 visualizzazioni su Facebook e 53 contatti in entrata.
Creare relazioni prima della prima conversazione
Per Pedro, il vantaggio più grande dell’IA è costruire fiducia ancora prima che un cliente si metta in contatto.
«Quando quello sconosciuto ti contatta, non è: “Sto valutando cinque agenti”. Hanno già costruito il rapporto e ti chiamano per dire: “Aiutami a comprare una casa. Aiutami a vendere la mia casa”», ha detto Pedro.
"È un'interazione completamente diversa perché vedono già il valore. È davvero il clone che ha creato quel valore", disse.
Il team ha inoltre automatizzato i follow-up, permettendo ai nuovi follower di ricevere newsletter e le risorse richieste senza intervento manuale.
Pedro crede che la costanza conti molto più della perfezione.
"È la costanza che metti in campo ogni singolo giorno. È questo che piace all'algoritmo", disse Pedro.
Il suo consiglio per gli altri professionisti del settore immobiliare è semplice e diretto.
"Crea più contenuti possibile, anche se non hai intenzione di pubblicarli. È così che impari", disse.
E soprattutto:
«Devi impegnarti non solo a imparare lo strumento, ma anche a usarlo con costanza. Se lo usi con costanza, vedrai un effetto a crescita esponenziale», disse.
Per Pedro, HeyGen ha trasformato il video da un’attività di marketing occasionale a un motore di crescita ripetibile che aiuta il suo team a educare i buyer, costruire fiducia e generare nuovo business ogni giorno.