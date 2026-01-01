Nick Krem ha imparato presto, nella sua carriera nel settore immobiliare, che generare contatti era solo una parte dell’equazione. Gli agenti avevano anche bisogno di un brand riconoscibile.

Mentre lavorava in un call center immobiliare, Nick passava fino a 15 ore al giorno a contattare potenziali clienti in tutto il paese. Un modello ricorrente spiccava su tutti.

"Quasi ogni volta, gli agenti che avevano un brand forte stavano ottenendo risultati straordinari con noi," disse Nick.

Quella consapevolezza spinse Nick e suo fratello a creare un’agenzia di marketing immobiliare che, in meno di due anni, si è espansa in tutti i 50 stati e in 13 paesi. Il team di Nick si occupa di strategia, scrittura dei copioni, produzione, montaggio e distribuzione.

Il modello funzionava, ma non era facile da scalare.

"Ci siamo resi conto che gli agenti stanno spendendo migliaia di dollari per questo, quando possiamo usare aziende come HeyGen per farlo a una frazione del costo", ha detto Nick.

Oggi Nick aiuta i professionisti del settore immobiliare a costruire il proprio personal brand con video basati sull’IA che eliminano la produzione come principale ostacolo alla continuità della loro presenza.

Rimuovere il più grande ostacolo alla creazione costante di video

Prima di HeyGen, il team di Nick sviluppava strategie di contenuti complete per i clienti, ma convincere gli agenti immobiliari a registrare effettivamente i video rallentava tutto.

Gli agenti erano preoccupati per telecamere, microfoni, illuminazione, abbigliamento e per trovare il tempo di girare i video. Potevano passare settimane prima che qualcuno iniziasse a registrare.

Per risolvere il problema, i clienti volavano a Orlando per sessioni di produzione di due giorni, durante le quali giravano contenuti sufficienti per mesi. Il processo funzionava, ma non era sostenibile.

"Gli agenti immobiliari guadagnano quando parlano con le persone", disse Nick.

Per lui la sfida era più evidente per gli agenti che lavoravano da soli.

«Rispondono alle chiamate, gestiscono le transazioni, risolvono i problemi e assistono i clienti. Il video diventa l’ultima cosa a cui riescono a dedicare tempo», disse Nick.

HeyGen ha cambiato tutto questo.

"Gli agenti prima volavano da ogni parte del Paese per raccontare la loro storia, girare video e letteralmente spendere migliaia di dollari con noi per riuscirci," ha detto Nick. "Quello che HeyGen permette loro di fare è prendere il loro aspetto migliore, il giorno in cui hanno i capelli perfetti, il trucco migliore, l’outfit migliore, e riutilizzarli ancora e ancora."

Invece di organizzare un’altra giornata di riprese, gli agenti creano una volta il loro gemello digitale e continuano a pubblicare contenuti molto tempo dopo che le telecamere sono state riposte.

Trasformare una sola persona in un intero team di contenuti

Nick ha capito per la prima volta il valore di HeyGen risolvendo un suo problema. Il suo team voleva pubblicare due video su YouTube ogni settimana, ma ogni episodio richiedeva che Nick registrasse una nuova introduzione.

"Andavo a letto la sera pensando solo: 'Devo girare quel video introduttivo'," disse.

Alla fine, disse al suo team di sostituire quelle introduzioni con il suo avatar HeyGen.

"Ora quel problema è definitivamente fuori dalla mia testa. Non devo più andare a dormire pensando che devo girare un video introduttivo, perché HeyGen realizza le mie intro ogni singola volta ormai," disse Nick.

I risultati lo sorpresero.

"I miei video introduttivi con l'IA stavano in realtà ottenendo risultati migliori dei miei video normali", disse. "Non solo sto risparmiando tempo, ma in realtà stanno anche ottenendo risultati migliori."

Oggi il suo avatar compare nei video creati dal suo team, inclusi intro per YouTube, landing page, workshop e contenuti in formato breve.