Nick Krem ha imparato presto, nella sua carriera nel settore immobiliare, che generare contatti era solo una parte dell’equazione. Gli agenti avevano anche bisogno di un brand riconoscibile.
Mentre lavorava in un call center immobiliare, Nick passava fino a 15 ore al giorno a contattare potenziali clienti in tutto il paese. Un modello ricorrente spiccava su tutti.
"Quasi ogni volta, gli agenti che avevano un brand forte stavano ottenendo risultati straordinari con noi," disse Nick.
Quella consapevolezza spinse Nick e suo fratello a creare un’agenzia di marketing immobiliare che, in meno di due anni, si è espansa in tutti i 50 stati e in 13 paesi. Il team di Nick si occupa di strategia, scrittura dei copioni, produzione, montaggio e distribuzione.
Il modello funzionava, ma non era facile da scalare.
"Ci siamo resi conto che gli agenti stanno spendendo migliaia di dollari per questo, quando possiamo usare aziende come HeyGen per farlo a una frazione del costo", ha detto Nick.
Oggi Nick aiuta i professionisti del settore immobiliare a costruire il proprio personal brand con video basati sull’IA che eliminano la produzione come principale ostacolo alla continuità della loro presenza.
Rimuovere il più grande ostacolo alla creazione costante di video
Prima di HeyGen, il team di Nick sviluppava strategie di contenuti complete per i clienti, ma convincere gli agenti immobiliari a registrare effettivamente i video rallentava tutto.
Gli agenti erano preoccupati per telecamere, microfoni, illuminazione, abbigliamento e per trovare il tempo di girare i video. Potevano passare settimane prima che qualcuno iniziasse a registrare.
Per risolvere il problema, i clienti volavano a Orlando per sessioni di produzione di due giorni, durante le quali giravano contenuti sufficienti per mesi. Il processo funzionava, ma non era sostenibile.
"Gli agenti immobiliari guadagnano quando parlano con le persone", disse Nick.
Per lui la sfida era più evidente per gli agenti che lavoravano da soli.
«Rispondono alle chiamate, gestiscono le transazioni, risolvono i problemi e assistono i clienti. Il video diventa l’ultima cosa a cui riescono a dedicare tempo», disse Nick.
HeyGen ha cambiato tutto questo.
"Gli agenti prima volavano da ogni parte del Paese per raccontare la loro storia, girare video e letteralmente spendere migliaia di dollari con noi per riuscirci," ha detto Nick. "Quello che HeyGen permette loro di fare è prendere il loro aspetto migliore, il giorno in cui hanno i capelli perfetti, il trucco migliore, l’outfit migliore, e riutilizzarli ancora e ancora."
Invece di organizzare un’altra giornata di riprese, gli agenti creano una volta il loro gemello digitale e continuano a pubblicare contenuti molto tempo dopo che le telecamere sono state riposte.
Trasformare una sola persona in un intero team di contenuti
Nick ha capito per la prima volta il valore di HeyGen risolvendo un suo problema. Il suo team voleva pubblicare due video su YouTube ogni settimana, ma ogni episodio richiedeva che Nick registrasse una nuova introduzione.
"Andavo a letto la sera pensando solo: 'Devo girare quel video introduttivo'," disse.
Alla fine, disse al suo team di sostituire quelle introduzioni con il suo avatar HeyGen.
"Ora quel problema è definitivamente fuori dalla mia testa. Non devo più andare a dormire pensando che devo girare un video introduttivo, perché HeyGen realizza le mie intro ogni singola volta ormai," disse Nick.
I risultati lo sorpresero.
"I miei video introduttivi con l'IA stavano in realtà ottenendo risultati migliori dei miei video normali", disse. "Non solo sto risparmiando tempo, ma in realtà stanno anche ottenendo risultati migliori."
Oggi il suo avatar compare nei video creati dal suo team, inclusi intro per YouTube, landing page, workshop e contenuti in formato breve.
"Quello che avete creato con HeyGen mi permette di crescere in modo esponenziale," disse Nick. "Prima ero solo lineare, perché a meno che non lo facessi personalmente, potevo girare 10 video in un giorno. Con HeyGen posso dire: 'Ehi team, fatene 20.'"
Permettere agli agenti di fare marketing come i grandi brand
Oggi il team di Nick utilizza HeyGen per creare di tutto, dai video degli annunci e gli aggiornamenti di mercato ai contenuti per YouTube, alle landing page e alle guide sui quartieri.
Solo per i video degli annunci, il risparmio di tempo è notevole.
"Non devi andare fino all’immobile, prepararti, fare dieci riprese diverse," disse Nick. "Ti fa risparmiare ore della tua giornata, centinaia di dollari di riprese e ogni volta ottieni lo script perfetto."
HeyGen ha anche ampliato le possibilità creative. Un cliente ha utilizzato un avatar per lanciarsi da un aereo, atterrare davanti a un immobile e iniziare un tour della proprietà.
"Mi fa davvero sentire come se fossi un produttore di Hollywood," disse Nick. "Posso mettermi in tutti questi scenari diversi, ed è senza limiti."
Oltre alla creatività, Nick utilizza HeyGen per aiutare gli agenti a posizionarsi meglio nei risultati di ricerca. Il suo team crea video che rispondono esattamente alle domande che acquirenti e venditori stanno già facendo online.
Un cliente ha creato un canale YouTube interamente con HeyGen, lo ha fatto crescere fino a oltre 3.500 iscritti in circa un anno e ora riceve chiamate in entrata da acquirenti e venditori. Altri ricevono in media circa due chiamate in entrata a settimana utilizzando la stessa strategia.
Per Nick, questo è il vero valore di HeyGen. Gli agenti indipendenti ora possono fare marketing con la stessa costanza e qualità di produzione che prima richiedevano un team e un budget molto più grandi.
"Non saremo mai più il collo di bottiglia nella nostra produzione video", ha detto. "HeyGen mi ha permesso di scalare me stesso. HeyGen non mi ha sostituito davanti alla telecamera. Mi ha potenziato."