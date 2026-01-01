Da oltre 20 anni, Michael Vrlaku ha costruito la sua attività di mutui abbracciando le nuove tecnologie. Dai sistemi CRM all’automazione dei flussi di lavoro, ha sempre cercato modi per rendere la sua attività più efficiente.
Ma una sfida è rimasta difficile da risolvere: creare video con costanza.
Come molti professionisti del settore mutui, Michael aveva una grande quantità di competenze da condividere. Ciò che gli mancava era il tempo per registrare, montare e pubblicare video, mentre gestiva i clienti e faceva crescere l’attività.
"Una cosa che ho capito fin dall’inizio, che si trattasse di IA o di avatar IA, è che la tecnologia arriverà a un punto in cui sarà inevitabile", disse Michael.
Invece di aspettare che i video con IA diventassero mainstream, Michael voleva anticipare i tempi.
"Il motivo per cui ho scoperto HeyGen è che stavo semplicemente cercando un modo per automatizzare ciò che devo fare", disse.
Ha iniziato a usare HeyGen più di due anni fa, rendendo i video con intelligenza artificiale parte del suo flusso di lavoro quotidiano molto prima dell’arrivo dell’ultima generazione di avatar.
Oggi, quel precoce investimento permette a Michael di creare con costanza video che in passato avrebbero richiesto ore di riprese e montaggio.
Trasformare la creazione di video in una routine ripetibile
Per Michael, il vantaggio più grande di HeyGen non è sostituire le persone, ma il tempo di produzione.
Un recente video promozionale sembrava richiedere un’intera troupe di produzione, numerosi ciak e un ampio lavoro di montaggio. In realtà, Michael ha impiegato solo pochi minuti per rivedere il risultato finale.
«L'ha realizzato il mio team. Mi hanno mandato un copione, io ho spiegato qual era l’obiettivo, loro l’hanno inserito in HeyGen e il risultato è quello che vedete», ha detto.
Senza l’IA, produrre lo stesso contenuto sarebbe stato un progetto completamente diverso.
"Pensa a quanto tempo ci vorrebbe a qualcuno per farlo. È un progetto di un'intera giornata per prepararsi, andare lì fuori, avere qualcuno che ti riprende, fare tutti i vari montaggi e riprese, e poi la post-produzione", ha detto Michael.
Invece di considerare i video come un progetto speciale, Michael li ha integrati nel ritmo regolare della sua attività. Un assistente virtuale gestisce gran parte della produzione, mentre Michael fornisce le indicazioni e rivede il risultato finale.
Il risultato è un flusso di lavoro che produce contenuti coerenti senza richiedere ore trascorse dietro la telecamera.
Scalare i contenuti in ogni punto di contatto con il cliente
Invece di creare video solo per i social media, Michael ha integrato i video con intelligenza artificiale in tutta la sua strategia di marketing.
Le sue attività settimanali ora includono aggiornamenti video sul mercato, newsletter video, comunicazioni individuali con i clienti e messaggi di follow-up personalizzati.
Sta anche ampliando il modo in cui collabora con gli agenti immobiliari.
Ogni volta che una nuova proprietà viene messa sul mercato, Michael ha in programma di creare video insieme all’agente incaricato dell’annuncio che spieghino sia l’immobile sia le sue opzioni di finanziamento.
"Ogni volta che otteniamo un nuovo incarico, facciamo un video insieme", disse. "Potrei inserirmi nel video dell'annuncio e dire: 'Questa è una splendida casa di 4.000 piedi quadrati. Ecco come potrebbe essere il mutuo.'"
Sta anche sperimentando video di ringraziamento automatizzati.
Dopo aver parlato con un potenziale cliente, l’IA può generare un follow-up personalizzato che riassume la conversazione e rafforza i passaggi successivi, contribuendo a creare un rapporto più solido senza richiedere un’ulteriore sessione di registrazione.
Per Michael, questi flussi di lavoro trasformano il video da una tattica di marketing occasionale a una parte integrata dell’esperienza del cliente.
Concentrarsi sulla sostanza invece che sulla produzione
Con il continuo miglioramento dei video basati sull’IA, Michael ritiene che la tecnologia in sé stia diventando meno importante rispetto al valore dei contenuti.
"Penso che la qualità sia davvero la sostanza di ciò che stiamo producendo, non necessariamente l'audio o il video", ha detto. "HeyGen offre un'ottima qualità, ma ci permette davvero di concentrarci su ciò che è più importante, ovvero la sostanza."
Quella filosofia guida anche i suoi consigli per i professionisti che stanno appena iniziando. Invece di aspettare flussi di lavoro perfetti o video perfetti, incoraggia le persone a partire dalle cose semplici.
"Quello che ha funzionato per secoli è semplicemente farlo," disse. "Inseriscilo nel tuo flusso di lavoro."
Nel tempo, Michael ha continuato a perfezionare il suo approccio registrando l’audio con la propria voce, catturando avatar in diversi ambienti durante i viaggi e sperimentando con le nuove funzionalità man mano che vengono rilasciate.
Ma ritiene che la coerenza conti molto più della perfezione. Per i professionisti che si preoccupano che i contenuti generati dall’IA risultino autentici, Michael offre una prospettiva semplice.
"Sei tu," disse. "È solo la versione digitale di te stesso. Stai mettendo in campo un'altra versione di te per poter offrire più contenuti ai tuoi clienti e al tuo pubblico in modo più costante."
Per Michael, HeyGen non sta sostituendo il lato umano del suo lavoro. Sta rendendo possibile condividere la sua esperienza in modo più costante, raggiungere più persone e passare meno tempo a produrre contenuti e più tempo a servire i clienti