Senza l’IA, produrre lo stesso contenuto sarebbe stato un progetto completamente diverso.

"Pensa a quanto tempo ci vorrebbe a qualcuno per farlo. È un progetto di un'intera giornata per prepararsi, andare lì fuori, avere qualcuno che ti riprende, fare tutti i vari montaggi e riprese, e poi la post-produzione", ha detto Michael.

Invece di considerare i video come un progetto speciale, Michael li ha integrati nel ritmo regolare della sua attività. Un assistente virtuale gestisce gran parte della produzione, mentre Michael fornisce le indicazioni e rivede il risultato finale.

Il risultato è un flusso di lavoro che produce contenuti coerenti senza richiedere ore trascorse dietro la telecamera.

Scalare i contenuti in ogni punto di contatto con il cliente

Invece di creare video solo per i social media, Michael ha integrato i video con intelligenza artificiale in tutta la sua strategia di marketing.

Le sue attività settimanali ora includono aggiornamenti video sul mercato, newsletter video, comunicazioni individuali con i clienti e messaggi di follow-up personalizzati.

Sta anche ampliando il modo in cui collabora con gli agenti immobiliari.

Ogni volta che una nuova proprietà viene messa sul mercato, Michael ha in programma di creare video insieme all’agente incaricato dell’annuncio che spieghino sia l’immobile sia le sue opzioni di finanziamento.

"Ogni volta che otteniamo un nuovo incarico, facciamo un video insieme", disse. "Potrei inserirmi nel video dell'annuncio e dire: 'Questa è una splendida casa di 4.000 piedi quadrati. Ecco come potrebbe essere il mutuo.'"

Sta anche sperimentando video di ringraziamento automatizzati.

Dopo aver parlato con un potenziale cliente, l’IA può generare un follow-up personalizzato che riassume la conversazione e rafforza i passaggi successivi, contribuendo a creare un rapporto più solido senza richiedere un’ulteriore sessione di registrazione.

Per Michael, questi flussi di lavoro trasformano il video da una tattica di marketing occasionale a una parte integrata dell’esperienza del cliente.

Concentrarsi sulla sostanza invece che sulla produzione

Con il continuo miglioramento dei video basati sull’IA, Michael ritiene che la tecnologia in sé stia diventando meno importante rispetto al valore dei contenuti.

"Penso che la qualità sia davvero la sostanza di ciò che stiamo producendo, non necessariamente l'audio o il video", ha detto. "HeyGen offre un'ottima qualità, ma ci permette davvero di concentrarci su ciò che è più importante, ovvero la sostanza."

Quella filosofia guida anche i suoi consigli per i professionisti che stanno appena iniziando. Invece di aspettare flussi di lavoro perfetti o video perfetti, incoraggia le persone a partire dalle cose semplici.

"Quello che ha funzionato per secoli è semplicemente farlo," disse. "Inseriscilo nel tuo flusso di lavoro."

Nel tempo, Michael ha continuato a perfezionare il suo approccio registrando l’audio con la propria voce, catturando avatar in diversi ambienti durante i viaggi e sperimentando con le nuove funzionalità man mano che vengono rilasciate.

Ma ritiene che la coerenza conti molto più della perfezione. Per i professionisti che si preoccupano che i contenuti generati dall’IA risultino autentici, Michael offre una prospettiva semplice.

"Sei tu," disse. "È solo la versione digitale di te stesso. Stai mettendo in campo un'altra versione di te per poter offrire più contenuti ai tuoi clienti e al tuo pubblico in modo più costante."

Per Michael, HeyGen non sta sostituendo il lato umano del suo lavoro. Sta rendendo possibile condividere la sua esperienza in modo più costante, raggiungere più persone e passare meno tempo a produrre contenuti e più tempo a servire i clienti