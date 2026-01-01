Per Jim McDonner, distinguersi come nuovo agente immobiliare significava fare qualcosa di diverso.
Dopo essersi congedato dalla Marina degli Stati Uniti e aver iniziato una seconda carriera nel settore immobiliare, Jim è entrato in uno dei mercati immobiliari più competitivi del paese. Il nord-ovest dell’Arkansas ospita Walmart, Tyson Foods e J.B. Hunt, con circa 40 nuovi residenti che si trasferiscono nella regione ogni giorno. Allo stesso tempo, oltre 4.000 agenti abilitati competono per conquistare questi clienti.
"Ho iniziato a cercare modi per costruire una rete grazie all'IA", disse Jim.
Invece di realizzare gli stessi video degli annunci e gli stessi aggiornamenti di mercato di tutti gli altri, Jim si è concentrato sulla formazione. Ogni settimana risponde alle domande che acquirenti e venditori fanno più spesso, creando video che spiegano il mercato invece di limitarsi a pubblicizzare le case.
Dopo aver scoperto HeyGen, Jim ha creato un flusso di lavoro che gli permette di pubblicare con costanza video educativi, raggiungere gli acquirenti che si trasferiscono prima che arrivino in Arkansas e competere con agenti che hanno impiegato decenni a costruire la propria attività.
Sostituire ore di montaggio con un flusso di lavoro ripetibile
Prima di HeyGen, creare un singolo video poteva richiedere quasi un’intera giornata. Jim faceva ricerche sugli argomenti, scriveva i copioni, raccoglieva il B-roll, registrava la narrazione e assemblava tutto manualmente in Canva.
"Passavo ore a montare ogni video," disse. "Non ho tutto quel tempo."
Per migliorare la qualità, ha assunto un videomaker professionista per realizzare una serie di 12 video. Anche se i risultati erano buoni, il processo è rimasto costoso e dispendioso in termini di tempo. Anche così, è riuscito a pubblicare solo uno o due video a settimana e spesso saltava intere settimane.
«Non era molto costante», disse. «Non c’è da stupirsi che il mio canale non abbia ottenuto alcuna trazione.»
Jim sapeva che la costanza avrebbe determinato se i video sarebbero diventati un vero motore di business, ma aveva bisogno di un flusso di lavoro che si adattasse a un’agenda fitta nel settore immobiliare.
Creare un sistema di contenuti basato sull’IA
Dopo aver completato un corso di certificazione in IA, Jim ha iniziato a testare decine di strumenti di intelligenza artificiale per costruire lo stack tecnologico ideale per la sua attività. Oggi il suo processo è quasi completamente automatizzato.
Utilizza Manus per analizzare le ultime tendenze di mercato, ChatGPT per redigere i copioni, Gamma per creare guide per acquirenti e per il trasferimento, e HeyGen's Video Agent per produrre video professionali utilizzando gli asset del suo brand.
Ogni lunedì mattina pianifica i contenuti della settimana, scrive i suoi script, genera cinque video, li programma tutti e poi prosegue con la sua settimana.
"Posso passare al massimo tre o quattro ore il lunedì mattina e creare un'intera settimana di video e programmarli in anticipo", ha detto Jim.
Invece di modificare manualmente ogni transizione, Video Agent crea automaticamente contenuti visivi coinvolgenti, sottotitoli e B-roll locale.
"Ormai uso quasi esclusivamente il Video Agent", disse.
Anche il realismo lo ha sorpreso. "Sono rimasto molto colpito dal fatto che si possa prendere praticamente una foto statica e ricavarne le espressioni e i gesti," ha detto Jim. "La maggior parte delle persone non se ne accorge finché non glielo dico io."
Raggiungere più acquirenti attraverso video educativi
Da quando ha adottato HeyGen, Jim si è allontanato dagli aggiornamenti generici sul mercato per concentrarsi su contenuti educativi basati sulle reali domande degli acquirenti.
"Se qualcuno mi fa una domanda che in qualche modo risuona con me, mi segno un appunto," ha detto. "Poi scrivo un copione e ci realizzo un video."
Questa strategia ha fatto crescere costantemente il suo pubblico. Il suo canale YouTube ora conta più di 1.000 iscritti, mentre le sue audience su TikTok e LinkedIn continuano ad ampliarsi. Ancora più importante, sta notando un cambiamento significativo in chi guarda i suoi contenuti.
Quando ha lanciato il suo canale per la prima volta, la maggior parte degli spettatori erano altri agenti immobiliari.
"Direi che ora probabilmente il 70% del mio pubblico rientra in quel segmento demografico chiave", ha detto, riferendosi agli acquirenti tra i 25 e i 45 anni.
I suoi video hanno anche iniziato a generare affari. Una campagna educativa di promozione di un immobile ha contribuito a vendere una proprietà da 650.000 dollari dopo appena sette giorni sul mercato. Un altro video ha attirato acquirenti in fase di trasferimento da Memphis.
Ha inoltre generato richieste dalla California dopo aver lanciato campagne video educative mirate nelle aree da cui le persone si trasferiscono più spesso verso il Nord-Ovest dell’Arkansas.
Uno dei suoi video di maggior successo spiegava perché lo Zestimate di Zillow spesso differisce dal reale valore di mercato. Il video è diventato così popolare che un cliente ha riconosciuto Jim dalla voce mentre stava passeggiando da Sam's Club.
"È venuta da me e ha detto: 'Ehi, ho appena visto il tuo video su Zillow'," disse Jim.
Per Jim, quel momento confermò che il suo approccio educativo stava funzionando.
Costruire un'agenzia immobiliare moderna con l'IA
Jim ritiene che l’IA sia diventata uno dei maggiori vantaggi competitivi a disposizione dei nuovi agenti immobiliari.
Senza di essa, dice che starebbe ancora montando i video manualmente, pubblicando in modo irregolare e faticando a raggiungere gli acquirenti che si trasferiscono da fuori Arkansas.
«Non avrei mai raggiunto neanche lontanamente il pubblico che ho raggiunto», ha detto.
Oggi non solo si affida a HeyGen per il proprio marketing, ma lo raccomanda anche agli altri agenti. Si sta preparando a tenere una sessione di formazione per i 24 agenti della sua agenzia, mostrando loro come creare flussi di lavoro video coerenti utilizzando l’IA.
"Probabilmente è il modo più semplice per creare un video professionale che abbia mai trovato", disse Jim.
Man mano che continua a far crescere la sua attività, Jim considera il video la base del moderno marketing immobiliare.
"Per raggiungere le persone, soprattutto la fascia più giovane di acquirenti, devi farlo attraverso i video", ha detto.
E per lui, HeyGen ha reso tutto questo possibile.