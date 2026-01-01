Per Jim McDonner, distinguersi come nuovo agente immobiliare significava fare qualcosa di diverso.

Dopo essersi congedato dalla Marina degli Stati Uniti e aver iniziato una seconda carriera nel settore immobiliare, Jim è entrato in uno dei mercati immobiliari più competitivi del paese. Il nord-ovest dell’Arkansas ospita Walmart, Tyson Foods e J.B. Hunt, con circa 40 nuovi residenti che si trasferiscono nella regione ogni giorno. Allo stesso tempo, oltre 4.000 agenti abilitati competono per conquistare questi clienti.

"Ho iniziato a cercare modi per costruire una rete grazie all'IA", disse Jim.

Invece di realizzare gli stessi video degli annunci e gli stessi aggiornamenti di mercato di tutti gli altri, Jim si è concentrato sulla formazione. Ogni settimana risponde alle domande che acquirenti e venditori fanno più spesso, creando video che spiegano il mercato invece di limitarsi a pubblicizzare le case.

Dopo aver scoperto HeyGen, Jim ha creato un flusso di lavoro che gli permette di pubblicare con costanza video educativi, raggiungere gli acquirenti che si trasferiscono prima che arrivino in Arkansas e competere con agenti che hanno impiegato decenni a costruire la propria attività.

Sostituire ore di montaggio con un flusso di lavoro ripetibile

Prima di HeyGen, creare un singolo video poteva richiedere quasi un’intera giornata. Jim faceva ricerche sugli argomenti, scriveva i copioni, raccoglieva il B-roll, registrava la narrazione e assemblava tutto manualmente in Canva.

"Passavo ore a montare ogni video," disse. "Non ho tutto quel tempo."

Per migliorare la qualità, ha assunto un videomaker professionista per realizzare una serie di 12 video. Anche se i risultati erano buoni, il processo è rimasto costoso e dispendioso in termini di tempo. Anche così, è riuscito a pubblicare solo uno o due video a settimana e spesso saltava intere settimane.

«Non era molto costante», disse. «Non c’è da stupirsi che il mio canale non abbia ottenuto alcuna trazione.»

Jim sapeva che la costanza avrebbe determinato se i video sarebbero diventati un vero motore di business, ma aveva bisogno di un flusso di lavoro che si adattasse a un’agenda fitta nel settore immobiliare.

Creare un sistema di contenuti basato sull’IA

Dopo aver completato un corso di certificazione in IA, Jim ha iniziato a testare decine di strumenti di intelligenza artificiale per costruire lo stack tecnologico ideale per la sua attività. Oggi il suo processo è quasi completamente automatizzato.

Utilizza Manus per analizzare le ultime tendenze di mercato, ChatGPT per redigere i copioni, Gamma per creare guide per acquirenti e per il trasferimento, e HeyGen's Video Agent per produrre video professionali utilizzando gli asset del suo brand.

Ogni lunedì mattina pianifica i contenuti della settimana, scrive i suoi script, genera cinque video, li programma tutti e poi prosegue con la sua settimana.

"Posso passare al massimo tre o quattro ore il lunedì mattina e creare un'intera settimana di video e programmarli in anticipo", ha detto Jim.