"Il gemello esiste per tenere le persone informate su ciò che accade a livello locale, sulle notizie e per fornire loro informazioni", ha detto Craig.

L’accuratezza non è negoziabile. Scrive, rivede e verifica ogni script confrontandolo con dati di mercato locali accuratamente selezionati prima di generare un video, e contrassegna ogni Reel come AI in modo da non fuorviare mai nessuno.

"Tutto deve essere estremamente, estremamente accurato", disse. "Nel momento in cui perdo la fiducia del mio pubblico, è finita."

Trasformare i follower in una presenza locale affidabile

Nel corso della prima settimana, Craig ha notato qualcosa di tanto entusiasmante quanto umiliante.

«Ogni singolo post che avevo pubblicato aveva superato qualsiasi cosa avessi fatto personalmente», disse.

Ciò che per lui contava di più era che il legame fosse sopravvissuto. Alcuni spettatori hanno chiesto se i video fossero realizzati con l’IA, mentre altri non ne avevano la minima idea e sono rimasti sorpresi nel scoprire la verità. Poi è arrivata la conferma di persona.

"In tre occasioni diverse, degli sconosciuti mi hanno fermato," disse Craig. "Un tizio ha accostato mentre portavo a spasso il cane e mi ha detto: 'Sono un abbonato. Adoro quello che fai. Grazie per farlo.'"

Lo spettatore non aveva idea che la persona con cui aveva appena parlato non fosse la stessa versione che vedeva online. Per Craig, era proprio questo il punto.

"La connessione funzionava", disse. Era il tipo di riconoscimento che lo spinse verso un obiettivo più grande: diventare quello che lui chiama il "sindaco digitale" della sua città.

Trasformare la costanza in visibilità e riconoscimento

Con il gemello che gestiva i suoi contenuti di notizie, Craig è passato da un video a settimana a due Reel al giorno, un ritmo che sarebbe stato impossibile con le riprese tradizionali. La portata è cresciuta di conseguenza.

In circa dieci mesi, i suoi follower su Instagram sono quadruplicati, passando da circa 1.500 a quasi 6.000. I suoi contenuti ora raggiungono oltre 770.000 account in un mese tipo e generano tra 60.000 e 70.000 interazioni, con singoli Reels che superano regolarmente le 100.000 visualizzazioni.

Altrettanto prezioso è ciò che il suo gemello digitale gli permette di fare. Il tempo che gli fa risparmiare viene reinvestito nel lavoro individuale con i clienti, inclusi video di follow-up personalizzati, un approccio che lo ha aiutato a riattivare ex clienti e a concludere affari importanti.

"Il gemello digitale mi aiuta a liberare tempo per fare più lavoro individuale con i miei clienti", ha detto.

Quando gli è stato chiesto di riassumere la piattaforma, non ha esitato.

"HeyGen è la migliore e più efficace piattaforma per scalare i miei contenuti video," ha detto. "Non ho trovato un'altra piattaforma che possa competere con essa."

Oggi Craig considera il suo gemello digitale non come un sostituto di se stesso, ma come un’estensione della sua esperienza.

"Se vuoi essere visto e ascoltato e offrire valore," ha detto, "HeyGen è uno strumento straordinario per farlo."