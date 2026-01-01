Craig Veroni è un agente immobiliare a Vancouver, nella Columbia Britannica, e opera a North Vancouver, West Vancouver e nella città stessa. Prima di lavorare nel settore immobiliare, ha trascorso oltre un decennio a formarsi e lavorare come attore professionista di cinema e televisione.
Nel momento in cui ha iniziato ad applicare quella competenza al suo marketing, i video sono diventati uno dei principali motori della sua attività. Video educativi su YouTube e tour cinematografici delle proprietà hanno aiutato gli acquirenti a comprendere i quartieri locali e il mercato immobiliare.
Ma quando un incendio e un allagamento nell’appartamento sopra al suo danneggiarono la sua casa e costrinsero la sua famiglia ad andarsene per quasi un anno, la sua produzione video si fermò del tutto.
"Eravamo fuori casa da circa nove mesi," disse. "Non riuscivo a produrre alcun contenuto. Non avevo l'attrezzatura."
Ampliare la sua presenza senza aumentare il carico di lavoro
Per gran parte della sua carriera, Craig ha costruito fiducia lavorando alle open house, incontrando le persone di persona e trasformando un canale YouTube nella sua principale fonte di contatti, arrivando infine a ricavare da lì circa il 75% del suo business.
Ma produrre quei contenuti era impegnativo. I suoi tour di quartiere con le migliori performance richiedevano di scrivere il copione di ogni singolo segmento, girare in video in diversi quartieri e montare tutto insieme, un processo che poteva richiedere più di una settimana per un solo video.
Tornare davanti al suo pubblico significava ricostruire il motore che aveva alimentato la sua attività. Il punto di svolta arrivò quando vide altri agenti usare HeyGen per far crescere da zero nuovi canali social con avatar AI.
"Ho pensato: 'Sembra un po' folle e forse troppo bello per essere vero'," disse.
Spinto dalla curiosità, si è unito a un piccolo gruppo di formazione. In tre giorni, Craig ha creato il suo gemello digitale, perfezionato il suo flusso di lavoro per i contenuti e pubblicato il suo primo Reel su Instagram.
"Ero sconvolto perché sono conosciuto per i miei video," disse. "Pensavo che la gente l'avrebbe odiato."
Creare un gemello digitale di cui gli acquirenti possano fidarsi
Craig ritiene che il motivo per cui il gemello digitale abbia funzionato sia che è stato creato a partire dai suoi contenuti di alta qualità. Invece di partire da zero, ha addestrato il suo avatar sulla libreria di filmati che aveva già registrato, catturando il suo aspetto reale e i suoi modi di fare in diversi contesti.
L’ha abbinato a modelli vocali registrati professionalmente, perfezionati in una voce da interno per clip in stile studio e in una voce da esterno che suona naturale in location. Utilizza il modello di avatar più recente e lo aggiorna ogni volta che ne viene rilasciato uno migliore.
Craig utilizza il gemello digitale per tenere il suo pubblico informato sulle notizie locali e sugli sviluppi del mercato, non per inseguire le tendenze o creare video di novità.
"Il gemello esiste per tenere le persone informate su ciò che accade a livello locale, sulle notizie e per fornire loro informazioni", ha detto Craig.
L’accuratezza non è negoziabile. Scrive, rivede e verifica ogni script confrontandolo con dati di mercato locali accuratamente selezionati prima di generare un video, e contrassegna ogni Reel come AI in modo da non fuorviare mai nessuno.
"Tutto deve essere estremamente, estremamente accurato", disse. "Nel momento in cui perdo la fiducia del mio pubblico, è finita."
Trasformare i follower in una presenza locale affidabile
Nel corso della prima settimana, Craig ha notato qualcosa di tanto entusiasmante quanto umiliante.
«Ogni singolo post che avevo pubblicato aveva superato qualsiasi cosa avessi fatto personalmente», disse.
Ciò che per lui contava di più era che il legame fosse sopravvissuto. Alcuni spettatori hanno chiesto se i video fossero realizzati con l’IA, mentre altri non ne avevano la minima idea e sono rimasti sorpresi nel scoprire la verità. Poi è arrivata la conferma di persona.
"In tre occasioni diverse, degli sconosciuti mi hanno fermato," disse Craig. "Un tizio ha accostato mentre portavo a spasso il cane e mi ha detto: 'Sono un abbonato. Adoro quello che fai. Grazie per farlo.'"
Lo spettatore non aveva idea che la persona con cui aveva appena parlato non fosse la stessa versione che vedeva online. Per Craig, era proprio questo il punto.
"La connessione funzionava", disse. Era il tipo di riconoscimento che lo spinse verso un obiettivo più grande: diventare quello che lui chiama il "sindaco digitale" della sua città.
Trasformare la costanza in visibilità e riconoscimento
Con il gemello che gestiva i suoi contenuti di notizie, Craig è passato da un video a settimana a due Reel al giorno, un ritmo che sarebbe stato impossibile con le riprese tradizionali. La portata è cresciuta di conseguenza.
In circa dieci mesi, i suoi follower su Instagram sono quadruplicati, passando da circa 1.500 a quasi 6.000. I suoi contenuti ora raggiungono oltre 770.000 account in un mese tipo e generano tra 60.000 e 70.000 interazioni, con singoli Reels che superano regolarmente le 100.000 visualizzazioni.
Altrettanto prezioso è ciò che il suo gemello digitale gli permette di fare. Il tempo che gli fa risparmiare viene reinvestito nel lavoro individuale con i clienti, inclusi video di follow-up personalizzati, un approccio che lo ha aiutato a riattivare ex clienti e a concludere affari importanti.
"Il gemello digitale mi aiuta a liberare tempo per fare più lavoro individuale con i miei clienti", ha detto.
Quando gli è stato chiesto di riassumere la piattaforma, non ha esitato.
"HeyGen è la migliore e più efficace piattaforma per scalare i miei contenuti video," ha detto. "Non ho trovato un'altra piattaforma che possa competere con essa."
Oggi Craig considera il suo gemello digitale non come un sostituto di se stesso, ma come un’estensione della sua esperienza.
"Se vuoi essere visto e ascoltato e offrire valore," ha detto, "HeyGen è uno strumento straordinario per farlo."