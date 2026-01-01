Configura il tuo spazio di lavoro

Benvenuto alla HeyGen Academy.

Il primo passo per iniziare è configurare il tuo workspace. Questo processo ti permette di creare e personalizzare il tuo workspace in modo che sia pronto per consentire al tuo team di collaborare in modo efficace.

Accedi alle impostazioni del tuo workspace

Dalla homepage di HeyGen, fai clic sulla freccia accanto al tuo nome nell'angolo in basso a sinistra.

In Personale vedrai il tuo account individuale.

In Spazio di lavoro vedrai tutti gli spazi di lavoro HeyGen a cui ti sei unito o in cui sei stato invitato.

Quando crei per la prima volta il tuo account personale, di solito sei su un piano gratuito. Una volta che entri nel tuo workspace aziendale, avrai accesso a tutte le funzionalità enterprise e alle impostazioni di sicurezza.

Saprai di star visualizzando lo spazio di lavoro Enterprise quando vedrai “Enterprise” nell’angolo in basso a sinistra.

Crea e configura un nuovo workspace

Per creare un nuovo workspace, apri il menu in basso a sinistra e vai su Impostazioni.

Nelle impostazioni del tuo workspace, puoi:

Inserisci il nome del tuo workspace

Carica un logo

Aggiungi una breve descrizione

Configura chi può unirsi allo spazio di lavoro

Controlla chi può invitare nuovi membri

Puoi anche abilitare la filigrana assistita dall’IA per applicare una filigrana a tutti i video creati nello spazio di lavoro.

Scegli chi può unirsi al tuo workspace

Hai tre opzioni per controllare l’accesso al tuo workspace:

Chiunque abbia il dominio email della tua azienda può unirsi automaticamente

Questa opzione è ideale per i team numerosi o per i piani con posti illimitati. Chiunque utilizzi il dominio email della tua azienda può registrarsi, bypassare il paywall, completare l’onboarding e unirsi automaticamente allo spazio di lavoro senza approvazione.

Questa opzione è ideale per i team numerosi o per i piani con posti illimitati. Chiunque utilizzi il dominio email della tua azienda può registrarsi, bypassare il paywall, completare l’onboarding e unirsi automaticamente allo spazio di lavoro senza approvazione. Chiunque abbia un indirizzo email con il dominio della tua azienda deve richiedere di unirsi

Questa opzione è consigliata se hai un numero limitato di posti o se desideri un maggiore controllo su chi si unisce. Gli utenti con il tuo dominio possono richiedere l’accesso, che puoi approvare o rifiutare.

Questa opzione è consigliata se hai un numero limitato di posti o se desideri un maggiore controllo su chi si unisce. Gli utenti con il tuo dominio possono richiedere l’accesso, che puoi approvare o rifiutare. Solo i membri invitati manualmente possono partecipare

Questa opzione offre il massimo livello di controllo e privacy. L’area di lavoro è visibile solo agli utenti che inviti direttamente.

Una volta completati questi passaggi, il tuo workspace sarà completamente configurato.

Hai assegnato un nome al tuo workspace, aggiunto il tuo logo e personalizzato le impostazioni per rispecchiare il tuo brand.

Il tuo workspace è ora pronto e puoi iniziare a invitare i membri del team non appena sei pronto a collaborare.