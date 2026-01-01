Per iniziare

Completiamo il tuo account con la checklist Guida introduttiva. Guida introduttiva è una checklist integrata all’interno della dashboard di HeyGen. La vedrai nella dashboard quando accedi al tuo account per la prima volta. È pensata per guidare i nuovi amministratori attraverso i passaggi essenziali per attivare il loro workspace HeyGen e preparare il team a collaborare.

Accedi al pannello Per iniziare

Accedi al tuo account HeyGen e apri la dashboard.

Il pannello Per iniziare viene visualizzato quando esegui l’accesso per la prima volta come nuovo amministratore. Questa checklist è integrata direttamente nella dashboard di HeyGen e ti aiuta ad attivare il tuo spazio di lavoro e a preparare il tuo team alla collaborazione.

Dalla dashboard, seleziona Inizia per avviare la tua esperienza di onboarding.

Comprendi le fasi di onboarding

La checklist di introduzione include tre passaggi fondamentali:

Configura il tuo spazio di lavoro

Invita membri

Configura le impostazioni di sicurezza

Ogni passaggio viene selezionato automaticamente man mano che completi le attività richieste. Puoi tornare alla checklist in qualsiasi momento e non è necessario completare tutto in un’unica sessione.

Configura il tuo workspace

Questo passaggio è incentrato sulla personalizzazione del tuo ambiente HeyGen.

Aggiungerai i dettagli del tuo brand, caricherai le risorse principali e modificherai le impostazioni del workspace in modo che tutto sia allineato all’identità del tuo team e pronto all’uso.

Invita membri

Usa questo passaggio per portare i tuoi colleghi in HeyGen.

Puoi invitare membri al tuo workspace e assegnare loro i ruoli e le autorizzazioni appropriate, assicurandoti che tutti abbiano l’accesso necessario per collaborare in modo efficace.

Configura le impostazioni di sicurezza

Questo passaggio garantisce che il tuo workspace sia protetto.

Configurerai funzionalità di sicurezza come il single sign-on utilizzando provider come Okta o Azure e imposterai i controlli di accesso per mantenere sicuro il tuo account.

Man mano che completi ogni passaggio, questo viene contrassegnato nel pannello Guida introduttiva. Una volta terminato, il tuo workspace diventa un hub completamente personalizzato, sicuro e collaborativo per il tuo team.