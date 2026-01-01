Benvenuto alla HeyGen Academy.
In questa lezione imparerai come configurare il Single Sign-On (SSO) con Okta per il tuo workspace HeyGen.
SSO consente al tuo team di effettuare un unico accesso e utilizzare HeyGen in modo sicuro con le credenziali aziendali, senza dover gestire ulteriori password. Una volta abilitato e configurato, gli utenti possono accedere direttamente tramite Okta.
Inizia nella Console di amministrazione di Okta
Inizia accedendo alla tua Okta Admin Console.
Vai su Applicazioni, quindi seleziona nuovamente Applicazioni.
Fai clic su Crea integrazione app.
Scegli SAML 2.0 come metodo di accesso e seleziona Avanti.
Crea l’app HeyGen in Okta
Quando ti viene chiesto di assegnare un nome all’applicazione, inserisci HeyGen, quindi fai clic su Avanti.
Ti verrà ora chiesto di fornire i dettagli di configurazione SAML.
Per l'ID pubblico (Entity ID), inserisci:
api2.heygen.com
Per l’URL di Single Sign-On, torna alla dashboard di HeyGen, vai su Impostazioni, apri la scheda Sicurezza, abilita SSO e copia l’URL SSO fornito.
Incolla questo URL nel campo corrispondente in Okta.
Assicurati che l’applicazione trasmetta l’identità dell’utente in formato email.
L’attributo NameID deve utilizzare l’indirizzo email dell’utente.
Successivamente, aggiungi i seguenti attributi utente:
Al termine, scorri verso il basso e fai clic su Avanti.
Seleziona Questa è un'app interna, quindi fai clic su Fine.
Assegna utenti all'app Okta
Una volta creata l'app, apri la scheda Assegnazioni.
Fai clic su Assegna, quindi aggiungi gli utenti o i gruppi che devono poter accedere a HeyGen tramite SSO.
Recuperare i valori di configurazione SAML
Successivamente, apri la scheda Sign On in Okta e scorri verso il basso.
Fai clic su Visualizza istruzioni per la configurazione SAML.
Questa pagina mostra tre valori obbligatori:
Mantieni questa pagina aperta, perché ti serviranno questi valori per completare la configurazione in HeyGen.
Completa la configurazione in HeyGen
Torna al tuo pannello di amministrazione HeyGen e apri la pagina delle impostazioni SSO.
Copia e incolla i tre valori da Okta nei rispettivi campi in HeyGen, quindi fai clic su Salva.
La connessione tra Okta e HeyGen è ora configurata.
Verifica la configurazione del tuo SSO
Per verificare che tutto funzioni correttamente, vai alla pagina di accesso di HeyGen e seleziona Accedi con SSO.
Se richiesto, inserisci il dominio della tua azienda.
Dovresti accedere automaticamente utilizzando le tue credenziali Okta.
SSO è ora abilitato per il tuo workspace HeyGen.
Il tuo team può accedere in modo sicuro utilizzando le credenziali aziendali, senza password o passaggi aggiuntivi.