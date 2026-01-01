Academy decor
Lista di controllo per la configurazione
Gestione dei sottospazi di lavoro

I sotto-spazi di lavoro sono ambienti separati all'interno di un unico account HeyGen. Ogni sotto-spazio di lavoro può avere i propri membri, permessi e impostazioni, rendendo più semplice organizzare team, reparti o il lavoro per i clienti senza sovrapposizioni.

Sono particolarmente utili per:

  • Agenzie che gestiscono più clienti
  • Team aziendali con diversi reparti
  • Controllo degli accessi e delle autorizzazioni
  • Gestione della fatturazione e degli abbonamenti
  • Monitoraggio dell'utilizzo dell'API
  • Mantenere le risorse separate tra i team

A seconda della configurazione, i sottospazi di lavoro possono condividere o isolare fatturazione, avatar, chiavi API e template.

Accedi ai sottospazi di lavoro

Dal tuo dashboard di HeyGen, fai clic sul tuo nome e seleziona Gestisci workspace.

All'interno di questa sezione vedrai l'opzione Sotto-workspace.

Crea un nuovo sotto-spazio di lavoro

Per creare un sotto-spazio di lavoro, seleziona Crea sotto-spazio di lavoro.

Inizia da:

  • Assegnare un nome al sotto-spazio di lavoro
  • Aggiungere un'immagine (facoltativa) per aiutare a distinguere visivamente i team o i clienti

Invita i membri e assegna i ruoli

Quindi invita i membri inserendo i loro indirizzi email e assegnando i ruoli.

I ruoli disponibili includono:

  • Super Admin – Autorizzazioni complete, inclusa la gestione di utenti, accessi e acquisti
  • Sviluppatore – Può creare contenuti e accedere all'API
  • Creator – Può creare avatar, video e voci
  • Visualizzatore – Può visualizzare i contenuti ma non può apportare modifiche

Configura impostazioni e autorizzazioni

Dopo aver assegnato i ruoli, configura le impostazioni del sotto-spazio di lavoro.

Se l'opzione "Gestione fatturazione da parte dell'area di lavoro principale" è abilitata:

  • Il sotto-spazio di lavoro gestisce il proprio abbonamento
  • Non utilizza la quota o gli slot avatar dello spazio di lavoro principale
  • Il proprietario del sotto-spazio di lavoro può creare ulteriori sotto-spazi di lavoro

Puoi anche scegliere se il sotto-spazio di lavoro può visualizzare le impostazioni API.
Quando è abilitato, il sotto-spazio di lavoro riceve la propria chiave API e l’utilizzo viene monitorato in modo indipendente, rendendo più semplice tenere sotto controllo l’attività per team o cliente.

Quando tutto è configurato, seleziona Crea sottospazio di lavoro per completare la configurazione.

Una volta creato, i posti del workspace principale vengono assegnati automaticamente.

Quando inviti dei membri, i posti vengono assegnati in base alla disponibilità. Se si raggiunge il limite di posti, è necessario rimuovere un membro esistente prima di aggiungerne uno nuovo.

Gestisci risorse e utilizzo

Selezionando l’icona a forma di ingranaggio accanto a qualsiasi sotto-spazio di lavoro, puoi aggiornare le sue impostazioni e le risorse assegnate.

I principali controlli includono:

  • Slot avatar – Limita quanti avatar ogni sotto-spazio di lavoro può creare
  • Crediti generativi – Utilizzati per le tariffe degli avatar, la generazione di video, la creazione di immagini e le traduzioni
  • Crediti API – Utilizzati per automazioni, integrazioni e flussi di lavoro basati su API

Assegnare crediti per ogni sotto-workspace offre agli amministratori una migliore visibilità, un maggiore controllo dei costi e più flessibilità. Da questo menu puoi anche eliminare un sotto-workspace, se necessario.

Condividi le risorse tra i sottospazi di lavoro

La condivisione delle risorse segue un processo uniforme in tutta HeyGen.

Per avatar, voci, kit del brand o template, apri la libreria delle risorse e seleziona il menu con i tre puntini sulla risorsa. Scegli Condividi e seleziona il sotto-spazio di lavoro con cui vuoi condividerla.

Una volta condivisa, la risorsa diventa immediatamente disponibile nel sottospazio di lavoro selezionato per la creazione di video.

Con le sotto-aree di lavoro puoi organizzare i team, controllare gli accessi e scalare la creazione di video senza perdere il controllo.