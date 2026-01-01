Vediamo come invitare i membri del team al tuo workspace così da poter collaborare e iniziare subito a creare.
Invita membri al tuo workspace
Dalla dashboard, clicca sul tuo account e vai su Gestisci workspace. Nella schermata di gestione del workspace vedrai:
Quest'area potrebbe anche suggerire colleghi che si sono registrati a HeyGen utilizzando il dominio email della tua azienda.
Puoi invitare nuovi membri tramite:
Dopo aver inviato un invito, l’email dell’utente apparirà nell’elenco con lo stato Invito inviato.
Se il tuo workspace è configurato per richiedere l’approvazione per entrare, in questa vista vedrai anche le richieste di adesione.
Tieni traccia dello stato degli inviti e delle richieste
Quando un utente accede a HeyGen, accetta l'invito e si unisce allo spazio di lavoro, il suo stato viene aggiornato su Attivo.
Se approvi una richiesta di adesione, l’utente diventa immediatamente un membro attivo dello spazio di lavoro. Il suo nome compare nell’elenco dei membri attivi e viene occupato un posto.
Comprendere i ruoli dello spazio di lavoro
Gli spazi di lavoro HeyGen supportano diversi ruoli, ciascuno con permessi differenti.
Approva o rifiuta le richieste di adesione
Se nel tuo workspace è necessario che gli utenti richiedano l’accesso, puoi esaminare le richieste in due punti:
Da entrambe le posizioni puoi accettare o rifiutare le richieste in sospeso. Una volta approvata, l’utente diventa un membro attivo e occupa un posto.
Condividi contenuti all'interno dell'area di lavoro
Oltre ai ruoli, puoi controllare l'accesso a singoli progetti, video o cartelle.
Per condividere contenuti:
Da lì, puoi:
Gli utenti con il ruolo di Viewer avranno sempre accesso in sola visualizzazione.
Condividi e pubblica video
Dopo che un video è stato generato, si apre nella Pagina di condivisione, dove puoi:
Puoi anche usare la scheda Condividi per pubblicare il video sul web, permettendo a chiunque di guardare una versione di sola visualizzazione senza effettuare l’accesso.
Una volta completati questi passaggi, sei pronto per collaborare con il tuo team in HeyGen invitando i membri, assegnando i ruoli e condividendo i contenuti in modo sicuro.