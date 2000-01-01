HeyGen untuk Pendiri

 Ciptakan video yang dibutuhkan startup Anda dalam hitungan menit, bukan bulan

Ubah pembaruan Anda menjadi video yang benar-benar ditonton orang. Dengan kembaran digital Anda, Anda dapat dengan cepat mengirimkan pengumuman video pendiri, penjelasan produk, postingan sosial, dan pelatihan berkualitas perusahaan. Tanpa studio. Tanpa pengambilan gambar ulang.

G24.8Lebih dari 1.000 ulasan
The world's leading companies trust HeyGen
Perbesar kapasitas diri tanpa mengurangi kecepatan

HeyGen memberdayakan para pendiri startup untuk melakukan lebih banyak dengan lebih sedikit, menciptakan konten video yang banyak, berkualitas tinggi, dan dapat diskalakan tanpa menguras anggaran atau waktu yang terbatas. Alihkan sumber daya Anda pada pengembangan produk dan pertumbuhan.

Keuntungan yang tangguh

Produksi video tradisional itu mahal dan memakan waktu. HeyGen menghilangkan hambatan-hambatan tersebut.

Hadir di mana saja

Perbesar wajah dan suara Anda dengan kembaran digital dan kloning suara. Hadir untuk pelanggan, investor, dan tim Anda di setiap saluran sejak hari pertama.

Perbesar kapasitas diri tanpa mengurangi kecepatan

Bergerak dengan kecepatan startup

Buat pengumuman video pendiri, video penjelas, klip sosial, dan pelatihan dalam hitungan menit dengan skrip atau petunjuk. Tidak perlu studio atau kru.

Selalu sesuai dengan merek

Kunci font, warna, logo, dan lower thirds dengan Brand Kit agar setiap video terlihat konsisten sejak hari pertama.

Studi Kasus

Strategi video yang dipimpin oleh pendiri Anda, didukung oleh HeyGen 

Setiap pembaruan layak mendapatkan video. Kini hanya butuh menit, bukan bulan.

Pengumuman dari Pendiri

Pengumuman dari Pendiri

Luncurkan fitur, bagikan pencapaian, atau semangati tim dengan pesan video CEO. Rekam sekali dengan kembaran digital Anda, lalu kirimkan video komunikasi dalam hitungan menit.

Penjelasan produk

Penjelasan produk

Ubah fitur kompleks menjadi demo yang mudah ditonton. Ganti tangkapan layar atau edit skrip dan buat ulang kapan saja sehingga contoh video demo produk Anda selalu sesuai dengan versi terbaru.

Video sosial

Video sosial

Terbitkan klip pendek yang meningkatkan jangkauan dan kepercayaan. Siapkan sebulan postingan dengan caption otomatis dan ukuran satu-klik untuk Product Hunt, LinkedIn, X, YouTube Shorts, dan TikTok.

Pelatihan

Pelatihan

Orientasi pelanggan dan karyawan baru dengan instruksi yang konsisten dan jelas. Gabungkan kembaran digital Anda dengan tangkapan layar sehingga pembaruan cepat dan selalu sesuai dengan merek.

Produk dengan pertumbuhan tercepat di G2 untuk sebuah alasan

Produksi lebih sedikit, komunikasi lebih banyak, pertumbuhan lebih cepat. Ini adalah hasil nyata dari pelanggan kami

10Xpeningkatan kecepatan produksi video
5Xpeningkatan dalam pembuatan video
40% peningkatan durasi menonton video
13% CTRketika dibandingkan dengan sebelum menggunakan HeyGen 
5Xpengembalian dari pengeluaran iklan
G24.8Lebih dari 1.000 ulasan
Kemampuan

Kemampuan kunci yang disukai oleh para pendiri

Kembar digital

Kembar digital

Buatlah versi diri Anda yang tampak nyata dalam video dengan gerakan dan ekspresi yang alami. Cocok untuk pengumuman, intro, dan video penjelasan startup.

Kloning suara

Kloning suara

Sesuaikan suara asli Anda dengan kualitas tinggi. Edit sebuah kalimat atau perbarui paragraf tanpa harus merekam ulang untuk menjaga konsistensi nada dan energi di semua video.

Pembaruan Mudah

Pembaruan Mudah

Edit skripnya, ganti layar, dan tekan tombol generate. Tidak ada pengambilan gambar baru, tidak perlu menunggu. Dokumen, tur, dan pelatihan tetap terkini sehingga Anda selalu memiliki video demo produk terbaik.

Template dan rasio

Template dan rasio

Mulai dengan tata letak terbukti untuk catatan peluncuran, video pembaruan investor, penjelasan fitur, dan klip sosial. Ekspor dalam format vertikal, persegi, atau lanskap hanya dengan satu klik.

Teks otomatis dan subjudul

Teks otomatis dan subjudul

Tingkatkan pemahaman dan aksesibilitas lintas saluran, pertemuan, dan geografi.

Paket merek

Paket merek

Unggah logo, warna, font, lower thirds, dan slate intro/outro Anda. Kunci konsistensi di seluruh perpustakaan video Anda.

Bagaimana cara kerjanya

Dari ide menjadi video secara instan

Ubah suara pendiri Anda menjadi video yang dapat ditonton dan sesuai dengan merek tanpa perlu studio atau pengambilan gambar ulang.

Langkah 1

Rekam sekali

Buat kembaran digital dan kloning suara Anda dengan alur panduan yang sederhana. Rekam kehadiran Anda sekali, lalu hadirlah di mana saja saat itu penting.

Rekam sekali
Langkah 2

Skrip (atau perintah) itu

Tulis sebuah instruksi, tempelkan draf Anda, atau gunakan asisten skrip untuk mempertajam pesan. Buatlah agar ringkas, manusiawi, dan siap untuk menggembirakan para penonton.

Skrip (atau perintah) itu
Langkah 3

Merek dan menghasilkan

Terapkan Kit Merek Anda, tambahkan layar atau aset, pilih rasio aspek, dan klik hasilkan. Hasil kualitas studio dalam hitungan menit.

Merek dan menghasilkan
Langkah 4

Terbitkan dan perbarui

Unduh, sematkan, atau dorong ke saluran Anda dalam kualitas 4k. Edit sebuah baris nanti, buat ulang, dan pertahankan setiap video tetap terkini seiring produk Anda dikirim.

Terbitkan dan perbarui
Tersertifikasi memenuhi standar keamanan dan kepatuhan global

Blog

Sumber Daya

20 acara startup yang wajib dihadiri

20 acara startup yang wajib dihadiri

Jelajahi 20 acara startup wajib di San Francisco pada tahun 2025 dan pelajari bagaimana para pendiri dapat menggunakan video AI HeyGen untuk mempresentasikan, berjejaring, dan meningkatkan tindak lanjut.

Program pendanaan startup dan hibah

Program pendanaan startup dan hibah

Panduan pendanaan startup San Francisco 2025 mencakup hibah aktif, akselerator, dan program VC beserta jumlah, tenggat waktu, dan kriteria kelayakan lintas sektor.

35 VC, akselerator, dan inkubator

35 VC, akselerator, dan inkubator

Panduan tahun 2025 ini mencantumkan 35 perusahaan modal ventura terkemuka, akselerator, dan inkubator di San Francisco untuk membantu para pendiri menemukan investor dan program yang tepat untuk berkembang.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa itu HeyGen untuk Pendiri?

HeyGen untuk Pendiri membantu para pemimpin startup membuat video pendiri, produk, dan tim berkualitas studio dalam hitungan menit menggunakan generasi video berbasis AI.

Bagaimana para pendiri dapat menggunakan HeyGen untuk membuat video demo produk dan video penjelas produk yang terbaik?

Para pendiri dapat mengubah ikhtisar fitur, video pembaruan investor, atau panduan pengguna menjadi video demo dan penjelas yang menarik menggunakan skrip atau petunjuk sederhana.

Jenis video startup apa yang paling cocok dengan HeyGen?

HeyGen sangat ideal untuk video pendiri, video penjelas produk, video pembaruan investor, dan video peluncuran produk yang menjaga startup tetap terlihat dan konsisten.

Apakah HeyGen cocok untuk startup tahap awal dengan anggaran yang terbatas?

Ya. HeyGen menggantikan tim produksi yang mahal dengan alat video AI yang dapat diskalakan, membantu startup berkomunikasi dengan efektif sambil menghemat waktu dan uang.

Bagaimana HeyGen melindungi kemiripan dan data pendiri?

HeyGen memenuhi standar SOC 2 Tipe II, GDPR, dan CCPA untuk memastikan setiap kembaran digital dan video tetap pribadi, aman, dan sesuai peraturan.

Bagaimana startup dapat menggunakan HeyGen untuk membuat video pembaruan untuk investor?

Startup dapat mengubah laporan investor reguler menjadi pembaruan video yang menarik dalam hitungan menit. Dengan HeyGen, para pendiri dapat merekam sekali dan secara otomatis menghasilkan video yang siap untuk investor dan terlihat profesional yang mengkomunikasikan pencapaian, metrik, dan tujuan dengan jelas.

Apa yang membuat HeyGen berbeda dari pembuat video startup lainnya?

HeyGen menggunakan AI untuk menciptakan kembaran digital yang realistis dan template bermerek sehingga para pendiri dapat memproduksi video penjelasan startup, demo produk, dan pesan video CEO yang sesuai dengan identitas merek mereka tanpa bergantung pada kru produksi.

Bisakah HeyGen membantu dengan video peluncuran produk dan demo?

Ya. Para pendiri dapat menggunakan HeyGen untuk segera membuat video peluncuran produk atau contoh video demo produk dengan mengunggah aset, menambahkan skrip, dan menghasilkan video yang didukung AI yang tetap sesuai dengan merek di setiap saluran.