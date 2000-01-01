Ciptakan video yang dibutuhkan startup Anda dalam hitungan menit, bukan bulan
Ubah pembaruan Anda menjadi video yang benar-benar ditonton orang. Dengan kembaran digital Anda, Anda dapat dengan cepat mengirimkan pengumuman video pendiri, penjelasan produk, postingan sosial, dan pelatihan berkualitas perusahaan. Tanpa studio. Tanpa pengambilan gambar ulang.
Perbesar kapasitas diri tanpa mengurangi kecepatan
HeyGen memberdayakan para pendiri startup untuk melakukan lebih banyak dengan lebih sedikit, menciptakan konten video yang banyak, berkualitas tinggi, dan dapat diskalakan tanpa menguras anggaran atau waktu yang terbatas. Alihkan sumber daya Anda pada pengembangan produk dan pertumbuhan.
Keuntungan yang tangguh
Produksi video tradisional itu mahal dan memakan waktu. HeyGen menghilangkan hambatan-hambatan tersebut.
Hadir di mana saja
Perbesar wajah dan suara Anda dengan kembaran digital dan kloning suara. Hadir untuk pelanggan, investor, dan tim Anda di setiap saluran sejak hari pertama.
Bergerak dengan kecepatan startup
Buat pengumuman video pendiri, video penjelas, klip sosial, dan pelatihan dalam hitungan menit dengan skrip atau petunjuk. Tidak perlu studio atau kru.
Selalu sesuai dengan merek
Kunci font, warna, logo, dan lower thirds dengan Brand Kit agar setiap video terlihat konsisten sejak hari pertama.
Strategi video yang dipimpin oleh pendiri Anda, didukung oleh HeyGen
Setiap pembaruan layak mendapatkan video. Kini hanya butuh menit, bukan bulan.
Pengumuman dari Pendiri
Luncurkan fitur, bagikan pencapaian, atau semangati tim dengan pesan video CEO. Rekam sekali dengan kembaran digital Anda, lalu kirimkan video komunikasi dalam hitungan menit.
Penjelasan produk
Ubah fitur kompleks menjadi demo yang mudah ditonton. Ganti tangkapan layar atau edit skrip dan buat ulang kapan saja sehingga contoh video demo produk Anda selalu sesuai dengan versi terbaru.
Video sosial
Terbitkan klip pendek yang meningkatkan jangkauan dan kepercayaan. Siapkan sebulan postingan dengan caption otomatis dan ukuran satu-klik untuk Product Hunt, LinkedIn, X, YouTube Shorts, dan TikTok.
Produk dengan pertumbuhan tercepat di G2 untuk sebuah alasan
Produksi lebih sedikit, komunikasi lebih banyak, pertumbuhan lebih cepat. Ini adalah hasil nyata dari pelanggan kami
Kemampuan kunci yang disukai oleh para pendiri
Kembar digital
Buatlah versi diri Anda yang tampak nyata dalam video dengan gerakan dan ekspresi yang alami. Cocok untuk pengumuman, intro, dan video penjelasan startup.
Kloning suara
Sesuaikan suara asli Anda dengan kualitas tinggi. Edit sebuah kalimat atau perbarui paragraf tanpa harus merekam ulang untuk menjaga konsistensi nada dan energi di semua video.
Pembaruan Mudah
Edit skripnya, ganti layar, dan tekan tombol generate. Tidak ada pengambilan gambar baru, tidak perlu menunggu. Dokumen, tur, dan pelatihan tetap terkini sehingga Anda selalu memiliki video demo produk terbaik.
Template dan rasio
Mulai dengan tata letak terbukti untuk catatan peluncuran, video pembaruan investor, penjelasan fitur, dan klip sosial. Ekspor dalam format vertikal, persegi, atau lanskap hanya dengan satu klik.
Teks otomatis dan subjudul
Tingkatkan pemahaman dan aksesibilitas lintas saluran, pertemuan, dan geografi.
Paket merek
Unggah logo, warna, font, lower thirds, dan slate intro/outro Anda. Kunci konsistensi di seluruh perpustakaan video Anda.
Dari ide menjadi video secara instan
Ubah suara pendiri Anda menjadi video yang dapat ditonton dan sesuai dengan merek tanpa perlu studio atau pengambilan gambar ulang.
Rekam sekali
Buat kembaran digital dan kloning suara Anda dengan alur panduan yang sederhana. Rekam kehadiran Anda sekali, lalu hadirlah di mana saja saat itu penting.
Skrip (atau perintah) itu
Tulis sebuah instruksi, tempelkan draf Anda, atau gunakan asisten skrip untuk mempertajam pesan. Buatlah agar ringkas, manusiawi, dan siap untuk menggembirakan para penonton.
Merek dan menghasilkan
Terapkan Kit Merek Anda, tambahkan layar atau aset, pilih rasio aspek, dan klik hasilkan. Hasil kualitas studio dalam hitungan menit.
Terbitkan dan perbarui
Unduh, sematkan, atau dorong ke saluran Anda dalam kualitas 4k. Edit sebuah baris nanti, buat ulang, dan pertahankan setiap video tetap terkini seiring produk Anda dikirim.
Tersertifikasi memenuhi standar keamanan dan kepatuhan global
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa itu HeyGen untuk Pendiri?
HeyGen untuk Pendiri membantu para pemimpin startup membuat video pendiri, produk, dan tim berkualitas studio dalam hitungan menit menggunakan generasi video berbasis AI.
Bagaimana para pendiri dapat menggunakan HeyGen untuk membuat video demo produk dan video penjelas produk yang terbaik?
Para pendiri dapat mengubah ikhtisar fitur, video pembaruan investor, atau panduan pengguna menjadi video demo dan penjelas yang menarik menggunakan skrip atau petunjuk sederhana.
Jenis video startup apa yang paling cocok dengan HeyGen?
HeyGen sangat ideal untuk video pendiri, video penjelas produk, video pembaruan investor, dan video peluncuran produk yang menjaga startup tetap terlihat dan konsisten.
Apakah HeyGen cocok untuk startup tahap awal dengan anggaran yang terbatas?
Ya. HeyGen menggantikan tim produksi yang mahal dengan alat video AI yang dapat diskalakan, membantu startup berkomunikasi dengan efektif sambil menghemat waktu dan uang.
Bagaimana HeyGen melindungi kemiripan dan data pendiri?
HeyGen memenuhi standar SOC 2 Tipe II, GDPR, dan CCPA untuk memastikan setiap kembaran digital dan video tetap pribadi, aman, dan sesuai peraturan.
Bagaimana startup dapat menggunakan HeyGen untuk membuat video pembaruan untuk investor?
Startup dapat mengubah laporan investor reguler menjadi pembaruan video yang menarik dalam hitungan menit. Dengan HeyGen, para pendiri dapat merekam sekali dan secara otomatis menghasilkan video yang siap untuk investor dan terlihat profesional yang mengkomunikasikan pencapaian, metrik, dan tujuan dengan jelas.
Apa yang membuat HeyGen berbeda dari pembuat video startup lainnya?
HeyGen menggunakan AI untuk menciptakan kembaran digital yang realistis dan template bermerek sehingga para pendiri dapat memproduksi video penjelasan startup, demo produk, dan pesan video CEO yang sesuai dengan identitas merek mereka tanpa bergantung pada kru produksi.
Bisakah HeyGen membantu dengan video peluncuran produk dan demo?
Ya. Para pendiri dapat menggunakan HeyGen untuk segera membuat video peluncuran produk atau contoh video demo produk dengan mengunggah aset, menambahkan skrip, dan menghasilkan video yang didukung AI yang tetap sesuai dengan merek di setiap saluran.