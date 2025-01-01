Sederhanakan ide-ide kompleks dan tingkatkan keterlibatan pelanggan dengan HeyGen. Baik Anda meluncurkan produk baru atau membimbing pengguna melalui alur kerja, HeyGen membantu Anda membuat video penjelas yang profesional dan sesuai dengan merek dalam hitungan menit tanpa tim produksi atau pengeditan yang rumit.
Your products deserve an elevated first impression. Traditional video production is expensive and time-intensive. HeyGen automates the process, enabling teams to produce high-quality product videos faster and at a fraction of the cost.
Turn dry, technical manuals into captivating how-to guides by learning how to use HeyGen for how-to videos. Use the most lifelike avatars in the market, motion graphics, and crisp narration to simplify learning and ensure your audience quickly grasps even the most intricate processes.
Quickly update messaging, swap visuals, and personalize your product videos with HeyGen’s AI-powered platform. Test, optimize, and tailor content for any audience in over 170 languages and dialec without reshoots or expensive edits.
“Kami melayani banyak unit bisnis yang berbeda. Kami perlu menonjol seperti halnya tim pemasaran pada umumnya. Namun juga, mengingat ukuran kami, harus bisa bertindak gesit. Itulah mengapa kami sangat mengandalkan dan memeluk AI dibandingkan hanya bereaksi secara pasif.”
Kelly Peters
Wakil Presiden Pemasaran di Tomorrow.io
Cara membuat video produk dengan HeyGen
Masuk ke HeyGen dan bersiaplah untuk membuat video produk yang menakjubkan dan berkualitas profesional dalam beberapa menit dengan mempelajari cara membuat video penjelasan produk.
HeyGen adalah platform pembuatan video AI yang menciptakan video profesional dan dapat disesuaikan menggunakan avatar AI. Ini mempermudah proses pembuatan video penjelas produk dengan memungkinkan Anda untuk membuat konten yang menarik dan informatif tanpa memerlukan tim produksi penuh.
HeyGen menggunakan avatar AI, menghilangkan kebutuhan akan aktor langsung, peralatan yang rumit, atau siklus produksi yang panjang. Platform ini memungkinkan pembuatan video yang cepat, pembaruan yang mudah, dan lokalalisasi untuk audiens global.
Ya! HeyGen memungkinkan Anda untuk menyesuaikan avatar agar mencerminkan kepribadian merek Anda. Anda dapat memilih dari berbagai avatar, menyesuaikan penampilan mereka, dan menyusun dialog mereka agar sesuai dengan pesan yang ingin Anda sampaikan.
Tentu saja. HeyGen mendukung berbagai bahasa, memungkinkan Anda untuk membuat video penjelas yang sesuai dengan pasar yang beragam. Anda dapat menyediakan konten lokal dengan voiceover berkualitas tinggi dalam bahasa pilihan Anda.
Memperbarui video dengan HeyGen cepat dan mudah. Cukup modifikasi skrip atau visual di platform, dan video yang telah diperbarui akan siap dalam beberapa menit.
Ya, video produk HeyGen bersifat serbaguna dan dapat dioptimalkan untuk digunakan di situs web, media sosial, kampanye email, atau platform pelatihan internal.
Dengan HeyGen, Anda dapat membuat video produk berkualitas profesional dalam waktu beberapa jam saja, tergantung pada kompleksitas skrip dan kebutuhan visual Anda.
Sama sekali tidak. Antarmuka yang mudah digunakan HeyGen dirancang untuk pemasar, pendidik, dan bisnis tanpa keahlian teknis. Platform ini memandu Anda melalui proses pembuatan video langkah demi langkah.
HeyGen sangat ideal untuk industri seperti SaaS, e-commerce, pendidikan, kesehatan, dan lainnya—di mana komunikasi produk yang jelas dan keterlibatan pelanggan menjadi prioritas.
Memulai itu mudah! Daftar di HeyGen, jelajahi alat pembuatan video-nya, dan mulai buat video produk pertama Anda yang ditenagai AI hari ini juga.
