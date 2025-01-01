Video produk merupakan salah satu cara paling efektif untuk menarik perhatian audiens dan menjelaskan produk baru. Dibandingkan dengan konten statis, video meningkatkan daya ingat, memperjelas informasi, dan membuat pengumuman menjadi lebih menarik. HeyGen memudahkan para pemasar produk untuk membuat video berkualitas tinggi dengan cepat tanpa memerlukan tim produksi video.