Tinggalkan email dan blog yang panjang. Dengan HeyGen, Anda dapat dengan cepat membuat video produk berkualitas tinggi untuk memperkenalkan produk baru, menjelaskan fitur utama, dan menarik pelanggan, semua tanpa tim produksi.
Static images and text can’t capture the excitement of a new product launch. HeyGen helps you create sizzle reels and polished videos that turn heads, spark curiosity, and leave a lasting impression. Make your product announcement unforgettable with visuals that wow your audience.
Product launches move fast, and traditional video production often can’t keep up. HeyGen allows you to create high-quality, on-brand announcement videos in minutes without stress or delays. Stay on track and deliver a launch that’s as polished as your product.
Translating and localizing product content is resource-intensive. HeyGen streamlines the process by automatically generating localized versions of your product videos with AI-powered voiceovers and lip-syncing, ensuring consistency across markets without additional production costs or effort.
From product explainers to personalized campaigns, AI tools enable small teams to compete with industry giants, drive innovation, and transform how they connect with audiences.
Cara
membuat pengumuman produk dengan HeyGen
Masuk ke HeyGen dan bersiaplah untuk membuat video produk yang menakjubkan dan berkualitas profesional dalam beberapa menit.
Video pengumuman produk adalah video singkat yang menarik, yang memperkenalkan produk, fitur, atau layanan baru. Ini membantu bisnis untuk menyampaikan manfaat utama, menghasilkan kegembiraan, dan mendorong adopsi.
Video produk merupakan salah satu cara paling efektif untuk menarik perhatian audiens dan menjelaskan produk baru. Dibandingkan dengan konten statis, video meningkatkan daya ingat, memperjelas informasi, dan membuat pengumuman menjadi lebih menarik. HeyGen memudahkan para pemasar produk untuk membuat video berkualitas tinggi dengan cepat tanpa memerlukan tim produksi video.
HeyGen menyediakan alat video berbasis AI yang memungkinkan pemasar produk untuk menghasilkan video produk berkualitas profesional dalam hitungan menit. Dengan template yang dapat disesuaikan, avatar AI yang tampak nyata, dan alat pengeditan yang mudah digunakan, HeyGen mempermudah pembuatan video sekaligus menjaga konsistensi merek.
Ya. HeyGen memungkinkan Anda untuk menambahkan warna merek, font, logo, dan elemen visual lainnya agar video produk Anda sesuai dengan branding perusahaan Anda. Anda juga dapat menyesuaikan nada dan gaya untuk berbagai audiens.
Ya. HeyGen mendukung terjemahan video dan lokalalisasi dengan suara AI dan sinkronisasi bibir dalam berbagai bahasa. Ini memudahkan untuk meningkatkan skala video produk untuk audiens global tanpa biaya produksi tambahan.
Tidak. HeyGen dirancang untuk pemasar tanpa pengalaman mengedit video. Alat seret dan lepas yang intuitif memungkinkan Anda untuk membuat video produk yang terlihat profesional dengan cepat, tanpa memerlukan keahlian teknis.
HeyGen dapat digunakan untuk membuat video produk untuk peluncuran produk baru, pembaruan fitur, ekspansi layanan, pengumuman program beta, dan pembaruan pemberdayaan internal. Anda dapat menyesuaikan video Anda untuk pelanggan eksternal, tim penjualan, atau pemangku kepentingan internal.
Durasi ideal untuk video produk adalah 30 hingga 90 detik. Ini menjaga audiens tetap terlibat sambil menyampaikan informasi penting secara ringkas. Dengan HeyGen, Anda dapat dengan cepat membuat beberapa versi untuk disesuaikan dengan berbagai platform, seperti media sosial, email, dan halaman arahan.
Anda dapat membagikan video produk Anda melalui berbagai saluran, termasuk kampanye email, situs web perusahaan, halaman arahan, LinkedIn, YouTube, X, dan alat komunikasi internal seperti Slack atau Microsoft Teams.
Dengan HeyGen, Anda dapat membuat video produk berkualitas tinggi dalam beberapa menit. Penggunaan avatar AI, template, dan voiceover otomatis menghilangkan kebutuhan akan produksi video yang panjang, membantu Anda memenuhi tenggat peluncuran yang ketat.
See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.