Jika tidak bisa mengatakannya, nyanyikanlah

Ogilvy, salah satu agensi periklanan terkemuka di dunia, telah menciptakan dampak bagi merek-merek melalui ide-ide ikonik, pengubah budaya, dan pendorong nilai selama lebih dari 75 tahun. Milka, salah satu merek cokelat yang paling dicintai dan dikenal, mempekerjakan Ogilvy untuk membuat sebuah kampanye yang berfokus pada 48% Gen Z yang merasa tidak nyaman untuk berbagi perasaan mereka.

Untuk membantu mengekspresikan perasaan, Ogilvy dan Milka terinspirasi dari pepatah Belanda kuno, “Jika kamu tidak bisa mengatakannya, nyanyikanlah.” Itulah mengapa mereka bermitra dengan Snelle, salah satu rapper Belanda favorit Generasi Z, untuk menciptakan kampanye “Biarkan Snelle Menyanyikannya untuk Anda.” Dalam hitungan menit, siapa saja dapat membuat lagu khusus menggunakan suaranya, penampilannya, dan gaya penulisan yang unik. Yang mereka perlu lakukan hanyalah membeli batang cokelat Milka, memindai kode, dan menuliskan emosi mereka.

Kampanye ini menggunakan tiga mesin AI. OpenAI menciptakan lirik dengan gaya khas Snelle, Uberduck mengkloning suaranya, dan HeyGen menghasilkan video yang tampak nyata dengan sinkronisasi bibir yang sempurna. Bersama-sama, mereka menciptakan pengalaman yang menarik, pribadi, dan menyentuh.