Tamer Abdel adalah seorang teknolog dan pengusaha sepanjang hayat dengan pengalaman lebih dari 25 tahun, serta pendiri dan CEO The AI Department, sebuah perusahaan layanan AI siap-pakai yang membantu bisnis mengimplementasikan AI di bidang pemasaran, operasional, automasi, dan video.

Meskipun perusahaan ini melayani berbagai industri mulai dari kesehatan, hukum, hingga otomotif, sektor properti telah menjadi salah satu bidang yang pertumbuhannya paling pesat. Saat ini, The AI Department bekerja sama dengan banyak broker dan lebih dari 100 agen properti, membantu mereka membangun personal brand yang lebih kuat melalui video konsisten berbasis AI.

"Kami sebenarnya memasangkan seorang ahli manusia dengan tugas dan hasilnya," kata Tamer. "Alih-alih memasang banyak alat AI, Anda cukup membangun satu departemen AI terpadu."

Filosofi itu membentuk semua yang mereka bangun, terutama video.

Mengubah video menjadi proses yang dapat diulang

Menurut Tamer, hampir setiap klien ingin membicarakan video terlebih dahulu.

"Saya akan mengatakan sekitar 90% klien kami, ketika mereka datang, hal nomor satu yang paling ingin mereka bicarakan terlebih dahulu adalah pemasaran," katanya.

Masalahnya bukan kurangnya ide. Masalahnya adalah semua hal yang terjadi sebelum seseorang menekan tombol rekam.

"Kamu sudah menjadwalkannya di kalender untuk hari Kamis pukul 1 siang, tapi kemudian hari berganti menjadi Kamis pagi, dan kamu hanya menatap slot jam satu itu sambil menggelengkan kepala," kata Tamer.

Bahkan ketika para profesional akhirnya duduk untuk mulai merekam, tekanannya tidak hilang.

"Saat kamu akhirnya punya keberanian untuk membuat video itu, kamu akan merekamnya 10 atau 15 kali hanya demi mendapatkan satu pengambilan gambar yang sempurna karena semua kecemasan yang sudah kamu pendam," katanya.

Bagi para profesional sibuk yang sudah menjalankan bisnis sukses, merekam video menjadi satu tugas lagi yang tidak pernah berada di urutan teratas prioritas.

"Penawaran kami sederhana," kata Tamer. "Anda tidak perlu lagi menghabiskan waktu dan merasa cemas saat merekam. Kami mengurus semuanya untuk Anda."

Timnya membuat avatar masing-masing klien satu kali, lalu menangani penulisan naskah, produksi, penyuntingan, dan publikasi. Dampaknya terlihat sangat jelas terutama di bidang properti.

"Di kota kecil kami saja, ada lebih dari 100 agen yang bekerja sama dengan kami," kata Tamer. "Begitu broker mulai menggunakannya dan semua orang melihat kontennya, mereka semua ingin ikut."

Alih-alih memposting sekali seminggu atau sebulan sekali, para agen sekarang mempublikasikan konten secara konsisten.

"Orang yang sebelumnya hanya memposting sekali seminggu atau sekali sebulan sekarang bisa memposting tujuh hari seminggu," kata Tamer.

Menciptakan alur kerja broker yang dapat diskalakan

Alih-alih memberikan broker lain satu lagi platform pemasaran yang harus mereka pelajari, The AI Department membangun alur kerja konten lengkap di sekitar HeyGen.

Agen masuk ke dasbor yang penuh dengan ide konten yang mencakup topik seperti pembaruan pasar, pembeli rumah pertama, wawasan lingkungan, dan edukasi kepemilikan rumah.

Mereka memilih sebuah topik, AI menghasilkan naskah personal yang sesuai dengan gaya bicara mereka, dan HeyGen membuat versi pertama dari videonya.

Dari sana, editor di Departemen AI meninjau setiap video, melakukan penjaminan kualitas, menambahkan visual pendukung dan B-roll, serta menyiapkan versi final untuk dipublikasikan.

"Kami memiliki pakar manusia yang menjadi penentu selera di balik setiap video," kata Tamer. "Tidak ada video yang hanya dihasilkan lalu otomatis diterbitkan. Mereka yang melakukan pengeditan, dan setiap editan didasarkan pada hasil yang diinginkan klien."

Selama bertahun-tahun, Tamer menggambarkan alur kerjanya sebagai model 80/20.

"Alur kerja menyelesaikan 80% dari pekerjaan, lalu 20% sisanya dikerjakan oleh pakar manusia."

Seiring HeyGen terus berkembang, keseimbangan itu pun berubah.

"Sekarang kami mendapati diri kami cenderung ke 90/10."

Dengan mempertahankan lebih banyak proses produksi di HeyGen, timnya dapat menghasilkan video yang lebih halus dengan lebih cepat sekaligus menghabiskan lebih sedikit waktu untuk memindahkan proyek di antara berbagai alat pengeditan.

Membangun kepercayaan, bukan sekadar mengejar tayangan

Bagi Tamer, kesuksesan tidak diukur dari jumlah tayangan. Kesuksesan diukur dari kepercayaan.

"Kami biasanya tidak mengutamakan jumlah tayangan," katanya. "Kami mengutamakan kepercayaan."

Filosofi itu membentuk setiap konten yang dibuat timnya. Alih-alih mengejar tren, AI Department membantu agen real estat secara konsisten menerbitkan pembaruan pasar, video edukasi, wawasan komunitas, dan jawaban atas pertanyaan umum klien, sehingga memposisikan mereka sebagai pakar lokal tepercaya.

"Kepercayaan adalah mata uang sebelum sebuah transaksi terjadi," kata Tamer.

Sejak mengadopsi HeyGen, Departemen AI telah memproduksi lebih dari 1.500 video sambil melayani lebih dari 100 klien aktif. Setiap klien menerima sekitar 15 video per bulan, yang berarti lebih dari 100 video dipublikasikan setiap hari di seluruh basis pelanggannya.

Hasilnya melampaui sekadar konsistensi. Klien yang sebelumnya menghabiskan $3.000 hingga $5.000 per bulan untuk produksi video tradisional kini dapat membuat konten jauh lebih banyak dengan biaya yang jauh lebih rendah.

"Dengan HeyGen, kami bisa masuk ke sana dengan biaya yang jauh lebih rendah dan membuat jauh lebih banyak video berkualitas tinggi," kata Tamer.

Namun, baginya, kemenangan terbesar bukanlah soal finansial.

"Bagian terbaik yang disukai oleh setiap profesional untuk didengar adalah bahwa mereka tidak akan pernah merekam video lagi," katanya.

Alih-alih menghabiskan waktu untuk syuting, para agen dapat fokus melayani klien sambil secara konsisten membangun personal brand mereka melalui video.