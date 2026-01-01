Selama hampir dua dekade, Scott Henninger telah membantu para pembeli pindah ke timur laut Tennessee dan barat daya Virginia. Saat ini, channel YouTube-nya telah menjadi mesin penggerak bisnis tersebut, dengan 85 hingga 90 persen klien menemukannya melalui video edukatif tentang pindah ke wilayah itu.

Scott membuat konten berdurasi panjang yang membahas topik seperti kelebihan dan kekurangan tinggal di Tennessee, perbandingan antarnegara bagian, serta panduan mendalam tentang komunitas-komunitas lokal. Video-video ini menarik pembeli dari seluruh negeri, membantu mereka mengambil salah satu keputusan finansial terbesar dalam hidup mereka dengan penuh keyakinan.

"Kepercayaan adalah segalanya," kata Scott. "Biasanya ini adalah keputusan finansial terbesar dalam hidup mereka."

Seiring video menjadi semakin penting bagi bisnisnya, proses pembuatannya justru menjadi semakin sulit. Menyiapkan kamera, lampu, teleprompter, dan peralatan rekaman sebelum setiap pengambilan gambar membuat pembuatan konten berubah menjadi proses berjam-jam yang sering kali menunda produksi.

Namun dengan HeyGen, alih-alih membangun studio setiap kali ingin merekam, ia cukup merekam audionya, menghasilkan versi AI dirinya yang realistis, dan memfokuskan waktunya untuk membuat konten yang membantu para pembeli mengambil keputusan dengan lebih tepat.

Menghabiskan lebih sedikit waktu untuk merekam dan lebih banyak waktu untuk menjual

Sebelum HeyGen, setiap video mengharuskan Scott mengubah ruang tamunya menjadi studio sementara.

"Saya akan memasang beberapa kamera di kedua sisi. Saya juga akan menyiapkan DSLR dengan teleprompter," katanya. "Saya akan mencoba merekam tiga sampai empat video selagi semuanya sudah tersusun rapi."

Meskipun alur kerjanya menghasilkan konten berkualitas tinggi, ada harga yang harus dibayar. "Repotnya ya harus menyiapkan studio dulu," kata Scott.

Proses perekaman sering kali membutuhkan banyak pengambilan gambar, pengaturan pencahayaan yang cermat, dan memastikan rumah tetap tenang selama syuting. Karena semua peralatan harus dipasang dan dibongkar setiap kali, Scott kadang-kadang sampai berbulan-bulan tidak menerbitkan video baru.

Ketidakkonsistenan itu berdampak langsung pada bisnisnya. "Setiap kali saya mulai mengunggah video lagi, bisnis langsung melonjak," katanya.

Scott tahu pasti ada cara yang lebih cepat untuk membuat konten tanpa mengorbankan kepercayaan yang diharapkan audiensnya.

Menciptakan video AI realistis yang membangun kepercayaan pembeli

Setelah meneliti berbagai alat video AI, Scott memilih HeyGen karena menghasilkan video yang paling realistis. "Saya tidak bisa menemukan generator yang bagus untuk video saya," katanya. "Video itu harus terlihat seperti saya."