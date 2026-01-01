Selama hampir dua dekade, Scott Henninger telah membantu para pembeli pindah ke timur laut Tennessee dan barat daya Virginia. Saat ini, channel YouTube-nya telah menjadi mesin penggerak bisnis tersebut, dengan 85 hingga 90 persen klien menemukannya melalui video edukatif tentang pindah ke wilayah itu.
Scott membuat konten berdurasi panjang yang membahas topik seperti kelebihan dan kekurangan tinggal di Tennessee, perbandingan antarnegara bagian, serta panduan mendalam tentang komunitas-komunitas lokal. Video-video ini menarik pembeli dari seluruh negeri, membantu mereka mengambil salah satu keputusan finansial terbesar dalam hidup mereka dengan penuh keyakinan.
"Kepercayaan adalah segalanya," kata Scott. "Biasanya ini adalah keputusan finansial terbesar dalam hidup mereka."
Seiring video menjadi semakin penting bagi bisnisnya, proses pembuatannya justru menjadi semakin sulit. Menyiapkan kamera, lampu, teleprompter, dan peralatan rekaman sebelum setiap pengambilan gambar membuat pembuatan konten berubah menjadi proses berjam-jam yang sering kali menunda produksi.
Namun dengan HeyGen, alih-alih membangun studio setiap kali ingin merekam, ia cukup merekam audionya, menghasilkan versi AI dirinya yang realistis, dan memfokuskan waktunya untuk membuat konten yang membantu para pembeli mengambil keputusan dengan lebih tepat.
Menghabiskan lebih sedikit waktu untuk merekam dan lebih banyak waktu untuk menjual
Sebelum HeyGen, setiap video mengharuskan Scott mengubah ruang tamunya menjadi studio sementara.
"Saya akan memasang beberapa kamera di kedua sisi. Saya juga akan menyiapkan DSLR dengan teleprompter," katanya. "Saya akan mencoba merekam tiga sampai empat video selagi semuanya sudah tersusun rapi."
Meskipun alur kerjanya menghasilkan konten berkualitas tinggi, ada harga yang harus dibayar. "Repotnya ya harus menyiapkan studio dulu," kata Scott.
Proses perekaman sering kali membutuhkan banyak pengambilan gambar, pengaturan pencahayaan yang cermat, dan memastikan rumah tetap tenang selama syuting. Karena semua peralatan harus dipasang dan dibongkar setiap kali, Scott kadang-kadang sampai berbulan-bulan tidak menerbitkan video baru.
Ketidakkonsistenan itu berdampak langsung pada bisnisnya. "Setiap kali saya mulai mengunggah video lagi, bisnis langsung melonjak," katanya.
Scott tahu pasti ada cara yang lebih cepat untuk membuat konten tanpa mengorbankan kepercayaan yang diharapkan audiensnya.
Menciptakan video AI realistis yang membangun kepercayaan pembeli
Setelah meneliti berbagai alat video AI, Scott memilih HeyGen karena menghasilkan video yang paling realistis. "Saya tidak bisa menemukan generator yang bagus untuk video saya," katanya. "Video itu harus terlihat seperti saya."
Alur kerja produksinya sekarang jauh lebih sederhana. Scott menggunakan Claude untuk meneliti topik, menghasilkan ide, dan menyusun draf skrip sebelum merekam narasinya sendiri. Setelah itu, ia mengunggah audio ke HeyGen untuk membuat video avatarnya dan menyelesaikan proyek di Final Cut Pro dengan grafis, B-roll, dan judul.
"Sejak saat saya merekam satu, saya bisa menayangkannya dalam satu setengah jam atau dua jam kalau saya mau," kata Scott.
Bagi dia, peningkatan terbesar bukanlah mengedit lebih cepat, melainkan menghilangkan kebutuhan untuk menyiapkan kamera, pencahayaan, dan studio rumahan setiap kali ia ingin merekam.
"Itu menghemat sekitar dua atau tiga jam saya dan memberi saya jauh lebih banyak fleksibilitas," katanya.
Realitas sama pentingnya. Karena sebagian besar klien menonton beberapa video sebelum akhirnya menghubungi, menjaga keaslian menjadi hal yang sangat penting.
"Mereka biasanya menonton setidaknya lima video," kata Scott. "Orang-orang yang kemudian menghubungi saya merasa seolah-olah mereka sudah mengenal saya, dan mereka merasa mereka menyukai saya."
Meskipun awalnya ia khawatir para penonton akan menyadari bahwa itu adalah AI, kekhawatiran tersebut segera hilang.
Sejak menggunakan HeyGen, video-videonya telah mengumpulkan sekitar 20.000 tayangan, namun hanya satu orang yang pernah menyarankan bahwa video tersebut mungkin dibuat dengan AI.
"Aku pernah mendapat satu komentar di mana seseorang menyebutkan ada AI yang terlibat, tapi aku rasa tidak ada yang menyadarinya," kata Scott. Bahkan ibunya sendiri masih percaya bahwa dia merekam video-video itu secara tradisional. "Ibuku masih belum tahu kalau video-video itu dibuat dengan AI."
Mengubah konten konsisten menjadi pertumbuhan bisnis properti
Dengan produksi yang tidak lagi menjadi hambatan, Scott kini menargetkan untuk menerbitkan video YouTube baru setiap minggu, membantunya mempertahankan konsistensi yang mendorong pertumbuhan bisnisnya.
Saat ini, ia menutup 25 hingga 30 transaksi per tahun, dengan hampir semua klien tersebut menemukan dirinya melalui YouTube sebelum menjadwalkan panggilan.
HeyGen telah memberikan Scott fleksibilitas untuk terus berkarya apa pun yang terjadi dalam kesehariannya. Setelah menjalani operasi kecil, ia tetap bisa membuat video karena, seperti yang ia katakan, "It didn't keep me from using the mic."
Bagi Scott, manfaat terbesar bukanlah menggantikan pembuatan video, melainkan menghilangkan pekerjaan produksi yang tidak menghasilkan bisnis.
"Secara fisik duduk di depan kamera tidak menghasilkan satu sen pun untuk saya," katanya. "Menulis naskah, membawakannya, dan menyebarkannya, di situlah uangnya masuk."
Alih-alih menghabiskan berjam-jam menyiapkan kamera dan pencahayaan, sekarang Scott menggunakan waktu itu untuk menindaklanjuti prospek, mengembangkan bisnisnya, atau sekadar menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarganya.
"Ini membantu saya mendapatkan kembali sebagian waktu saya tanpa mengurangi efektivitas," kata Scott. "Ini memungkinkan saya melakukan lebih banyak aktivitas yang saya perlukan untuk menghasilkan bisnis tanpa memakan waktu sebanyak dulu."