Roberto Meza adalah pemilik Meza Mortgage Consulting, sebuah perusahaan pialang KPR yang melayani klien di seluruh Amerika Serikat, dengan fokus di Florida dan Tennessee. Roberto membantu para pembeli rumah, investor, dan warga negara asing mendapatkan pembiayaan untuk properti residensial dan komersial.

Banyak kliennya berasal dari Amerika Latin, sehingga edukasi menjadi bagian penting dari setiap percakapan. Pendekatan yang berfokus pada edukasi itu secara alami membawanya ke video. Ia ingin mengedukasi para pembeli dan memposisikan perusahaannya sebagai sumber tepercaya.

"Saya tidak suka video. Saya benci berada di depan kamera. Tapi di lingkungan saat ini, kami melihat banyak firma lain yang, dari sisi pendapatan, sebenarnya tidak bisa bersaing dengan kami justru berhasil merebut pangsa pasar karena terus-menerus tampil di media sosial, menggunakan video sebagai pakar di bidangnya," kata Roberto. "Dan itu memaksa kami untuk ikut naik ke gerbong yang sama."

Dia tahu bahwa video itu penting, tetapi setiap upaya untuk membuatnya justru menjadi sumber stres, bukan alat untuk pertumbuhan.

Alih-alih memaksa dirinya menghabiskan berjam-jam merekam dan mengedit video, Roberto menggunakan HeyGen untuk secara konsisten membagikan keahliannya melalui video avatar realistis, sehingga ia bisa memfokuskan waktunya untuk menjalankan bisnis.

Menggantikan kerepotan produksi dengan alur kerja yang dapat diulang

Sebelum HeyGen, membuat video edukasi pendek saja merupakan proses yang memakan waktu lama. Bahkan setelah berinvestasi pada peralatan dan menggunakan jasa editor, hambatan terbesar tetap tidak berubah.

"Awalnya, hanya saya dan sebuah kamera yang saya beli seharga seribu dolar. Saya membuat video pendek berdurasi 30 detik, tetapi saya bisa menghabiskan dua jam hanya untuk menyempurnakan naskahnya dan memastikan tidak membuat kesalahan apa pun. Lalu saya harus mengeditnya, dan itu juga memakan waktu. Akhirnya, saya mempekerjakan seseorang. Prosesnya panjang dan juga mahal," kata Roberto.

Bahkan setelah berinvestasi pada peralatan dan menyerahkan proses editing ke pihak lain, hambatan terbesar tetap tidak berubah.

"Beban utama saya sebenarnya bukan soal biaya. Yang paling menyakitkan bagi saya adalah harus tampil di depan kamera. Itu adalah sebuah proses yang sangat melelahkan bagi saya, dan saya tidak merasa nyaman dengannya," katanya.​

Kerumitan alur kerjanya membuat konsistensi hampir mustahil. Targetnya adalah menerbitkan tiga video edukasi setiap minggu, tetapi pada kenyataannya, ia hanya mampu menghasilkan sekitar satu video setiap tiga minggu.

Membangun sistem pemasaran bertenaga AI

Ketika Roberto mulai meneliti avatar AI, ia mengambil keputusan dengan cara yang sama seperti saat ia memilih produk keuangan: dengan membandingkan berbagai opsi.

Ia berlangganan ke tiga platform avatar berbeda sebelum memutuskan mana yang paling sesuai untuk bisnisnya.

"Dengan HeyGen, saya merasa paling nyaman. Platform ini lebih mudah dikelola, dan antarmuka penggunanya sangat ramah," katanya.

Saat ini, alur kerjanya terlihat sangat berbeda.

Saat ini, Roberto menulis naskahnya, merekam narasi dengan suaranya sendiri, dan manajer media sosialnya menggunakan HeyGen untuk menghasilkan video jadi.

"Semuanya dikerjakan 100% di HeyGen," kata Roberto.

Timnya menggunakan kombinasi Video Agent dan AI Studio untuk menyempurnakan setiap video, memastikan semuanya selaras dengan gaya merek dan gaya mengajar khasnya. Bagi Roberto, HeyGen telah menjadi jauh lebih dari sekadar alat video.

Membangun kepercayaan melalui konten edukatif

Berbeda dengan banyak perusahaan keuangan yang menggunakan media sosial terutama untuk promosi, Roberto berfokus pada menjawab pertanyaan umum seputar KPR dengan saran yang jelas dan mudah dipahami.

"Ketika orang benar-benar ingin mengetahui kebenaran tentang suatu hal tanpa sensasi dan tanpa ada orang yang hanya mencoba memancing mereka agar menelepon, mereka melihat konten kami," katanya.

Pada awalnya, ia khawatir para penonton akan langsung mengenali avatarnya. Keluarganya menyadarinya, tetapi orang lain tidak bisa melihat perbedaannya.

"Saya berbicara dengan beberapa teman dan bertanya kepada mereka, 'Bagaimana menurut kalian video-video baru saya?' Mereka berkata, 'Ya ampun, kamu kelihatan keren sekali. Pasti butuh banyak waktu untuk membuatnya.' Ketika saya memberi tahu mereka bahwa itu adalah avatar, mereka tidak percaya. Hal itu membuat saya lebih percaya diri untuk terus lanjut," kata Roberto.

Bahkan setelah mengetahui bahwa video tersebut dibuat dengan AI, orang-orang tetap berinteraksi dengannya sama seperti sebelumnya.

"Mereka tetap menonton video-videonya, dan mereka tetap mengomentarinya. Mereka bilang, 'Ini konten yang keren.' Seolah-olah itu benar-benar aku yang membagikannya, yang memang begitu juga, dalam arti tertentu," katanya.

Mengubah efisiensi operasional menjadi pertumbuhan bisnis

Perubahan terbesar bukan sekadar membuat lebih banyak video, tetapi akhirnya bisa memproduksinya secara konsisten.

Sejak menggunakan HeyGen, Roberto telah meningkatkan jadwal publikasinya dari satu video setiap tiga minggu menjadi tiga video setiap minggu. Konsistensi itu mulai berbuah hasil yang dapat diukur.

Sebuah video edukasi terbaru menghasilkan sekitar 13.700 tayangan, dengan 30% penonton tetap menonton selama kurang lebih 22 detik. Konten tersebut juga berhasil menjangkau audiens yang benar-benar baru.

"Biasanya, bagian terbesarnya adalah orang-orang yang sudah mengikuti kami. Sekarang jadi 50-50. Itu juga mulai berubah," katanya.

Namun, bagi Roberto, keuntungan terbesar adalah efisiensi operasional. Pialang hipotek menghabiskan sebagian besar hari mereka bekerja di balik layar memproses pinjaman, berkomunikasi dengan pemberi pinjaman, dan mendampingi klien melalui transaksi yang kompleks.

"Bagi saya, ini benar-benar mengubah permainan karena sekarang saya punya waktu untuk benar-benar duduk bersama para agen properti itu tanpa harus meninggalkan pekerjaan back-office saya," katanya.

Dengan HeyGen, Roberto dapat secara konsisten mengedukasi audiensnya sambil memfokuskan waktunya pada hal-hal yang menciptakan nilai terbesar.