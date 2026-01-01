Bagi Pedro Casanova, Founder dan CEO The KREN Group, video bukan sekadar saluran pemasaran lain. Inilah cara tim real estatenya membangun hubungan dalam skala besar.
Setelah lebih dari 18 tahun berkecimpung di dunia properti, Pedro memahami batasan dari prospek tradisional. Mengembangkan bisnis berarti harus melakukan lebih banyak panggilan, mengetuk lebih banyak pintu, atau menghadiri lebih banyak acara networking. Setiap klien baru membutuhkan lebih banyak waktu.
"Satu-satunya cara kami bisa menggandakan atau melipatgandakan bisnis kami dengan cara itu adalah dengan melakukan lebih banyak panggilan telepon, yang berarti menghabiskan lebih banyak jam kerja," kata Pedro.
Video menawarkan model yang berbeda.
"Ini memungkinkan saya mengambil video berdurasi 30 detik dan mendapatkan 80 jam waktu tonton. Saya tidak perlu menghabiskan 80 jam untuk berbicara," kata Pedro.
Pedro telah bereksperimen dengan video sejak 2013, tetapi tidak pernah secara konsisten. Merekam dirinya sendiri memakan banyak waktu dan sering kali menjadi tugas lain yang akhirnya tergeser ke bawah daftar prioritas.
"Sekitar setahun yang lalu, kami memutuskan bahwa kami akan menggarap video dengan sungguh-sungguh setelah avatar AI mulai bermunculan," katanya.
Keputusan itu membawanya ke HeyGen.
Saat ini, Pedro telah membangun mesin konten bertenaga AI yang menerbitkan video edukatif setiap hari, membantu timnya menjangkau audiens baru sekaligus hanya menghabiskan beberapa menit untuk membuat setiap video.
Menggantikan produksi manual dengan alur kerja otomatis
Sebelum HeyGen, pembuatan konten bergantung pada Pedro menemukan waktu untuk tampil di depan kamera.
"Aku tidak ingin merekam setiap hari," katanya. "Kadang-kadang kamu tidak merasa ingin potong rambut. Hari itu aku juga tidak merasa ingin bercukur."
Saat ini, alur kerjanya hampir sepenuhnya otomatis.
Setiap pagi, Pedro meninjau berita lokal menggunakan Google Alerts dan sebuah koran lokal sebelum memasukkan sebuah berita ke dalam alur kerja kustom Claude. Claude kemudian menghasilkan berbagai hook, caption, skrip voiceover, dan prompt gambar sebelum mengirim semuanya melalui Zapier ke HeyGen untuk membuat video final.
"Kontribusi saya untuk satu video rata-rata hanya 5 sampai 10 menit," kata Pedro. "Saat sudah siap, HeyGen mengirimkan saya email. Saya kembali ke sana sebentar, dan begitu saya puas dengan hasilnya, saya sudah punya video jadi."
Setelah peninjauan singkat, video secara otomatis dipublikasikan di berbagai platform media sosial. Pedro juga telah membuat avatar AI untuk beberapa anggota timnya.
Alur kerjanya sekarang bergantian menggunakan lima belas template berbeda, sehingga tim dapat menerbitkan konten baru setiap hari tanpa harus menghabiskan berjam-jam untuk proses pengambilan gambar.
Mengembangkan audiens dengan mengedukasi, bukan menjual
Perubahan terbesar bukanlah mengadopsi AI, melainkan mengubah konten itu sendiri.
Alih-alih memposting pengumuman listing, Pedro mulai membuat video edukatif tentang komunitas lokal, lingkungan sekitar, dan pasar real estat.
“Dulu, kami memposting konten seperti, ‘Kami baru saja menjual rumah ini. Kami baru saja memasang listing rumah ini,’ yang tidak mendapatkan banyak interaksi,” kata Pedro.
Hasilnya sangat luar biasa. Dalam satu periode 90 hari, video tim tersebut menghasilkan lebih dari 2 juta penayangan.
Jumlah pengikut Instagram meningkat dari 2.124 menjadi lebih dari 11.700, sementara Facebook melampaui 6.000 pengikut.
Yang lebih penting, audiens tersebut mulai menjadi pelanggan.
"Kami berhasil menghasilkan lebih dari $120.000 dalam GCI. Kami juga memiliki pipeline sekitar $200.000 hingga $300.000 lagi," katanya.
Satu video edukasi saja menghasilkan lebih dari 400.000 tayangan di Instagram, 200.000 tayangan di Facebook, dan 53 prospek masuk.
Membangun hubungan sebelum percakapan pertama
Bagi Pedro, keuntungan terbesar dari AI adalah membangun kepercayaan bahkan sebelum klien menghubunginya.
"Ketika orang asing itu menghubungi saya, itu bukan, 'Saya sedang mewawancarai lima agen.' Mereka sudah membangun hubungan sebelumnya, dan mereka menelepon untuk berkata, 'Tolong bantu saya membeli rumah. Tolong bantu saya menjual rumah saya,'" kata Pedro.
"Ini adalah interaksi yang benar-benar berbeda karena mereka sudah melihat nilainya. Sebenarnya klon itulah yang menciptakan nilai itu," katanya.
Tim juga telah mengotomatiskan tindak lanjut, sehingga pengikut baru dapat menerima buletin dan sumber daya yang mereka minta tanpa intervensi manual.
Pedro percaya bahwa konsistensi jauh lebih penting daripada kesempurnaan.
"Yang penting adalah konsistensi yang kamu berikan setiap hari. Itulah yang disukai algoritma," kata Pedro.
Saran dia untuk para profesional real estat lainnya sangat sederhana.
"Buatlah konten sebanyak yang kamu bisa, bahkan jika kamu tidak akan mempostingnya. Begitulah cara kamu belajar," katanya.
Dan yang terpenting:
“Kamu harus berkomitmen bukan hanya untuk mempelajari alatnya, tetapi juga menggunakannya secara konsisten. Jika kamu melakukannya secara konsisten, kamu akan melihat efek seperti grafik hoki,” katanya.
Bagi Pedro, HeyGen telah mengubah video dari tugas pemasaran sesekali menjadi mesin pertumbuhan yang dapat diulang, yang membantu timnya mengedukasi pembeli, membangun kepercayaan, dan menghasilkan bisnis baru setiap hari.