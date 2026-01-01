Bagi Pedro Casanova, Founder dan CEO The KREN Group, video bukan sekadar saluran pemasaran lain. Inilah cara tim real estatenya membangun hubungan dalam skala besar.

Setelah lebih dari 18 tahun berkecimpung di dunia properti, Pedro memahami batasan dari prospek tradisional. Mengembangkan bisnis berarti harus melakukan lebih banyak panggilan, mengetuk lebih banyak pintu, atau menghadiri lebih banyak acara networking. Setiap klien baru membutuhkan lebih banyak waktu.

"Satu-satunya cara kami bisa menggandakan atau melipatgandakan bisnis kami dengan cara itu adalah dengan melakukan lebih banyak panggilan telepon, yang berarti menghabiskan lebih banyak jam kerja," kata Pedro.

Video menawarkan model yang berbeda.

"Ini memungkinkan saya mengambil video berdurasi 30 detik dan mendapatkan 80 jam waktu tonton. Saya tidak perlu menghabiskan 80 jam untuk berbicara," kata Pedro.

Pedro telah bereksperimen dengan video sejak 2013, tetapi tidak pernah secara konsisten. Merekam dirinya sendiri memakan banyak waktu dan sering kali menjadi tugas lain yang akhirnya tergeser ke bawah daftar prioritas.

"Sekitar setahun yang lalu, kami memutuskan bahwa kami akan menggarap video dengan sungguh-sungguh setelah avatar AI mulai bermunculan," katanya.

Keputusan itu membawanya ke HeyGen.

Saat ini, Pedro telah membangun mesin konten bertenaga AI yang menerbitkan video edukatif setiap hari, membantu timnya menjangkau audiens baru sekaligus hanya menghabiskan beberapa menit untuk membuat setiap video.

Menggantikan produksi manual dengan alur kerja otomatis

Sebelum HeyGen, pembuatan konten bergantung pada Pedro menemukan waktu untuk tampil di depan kamera.

"Aku tidak ingin merekam setiap hari," katanya. "Kadang-kadang kamu tidak merasa ingin potong rambut. Hari itu aku juga tidak merasa ingin bercukur."

Saat ini, alur kerjanya hampir sepenuhnya otomatis.

Setiap pagi, Pedro meninjau berita lokal menggunakan Google Alerts dan sebuah koran lokal sebelum memasukkan sebuah berita ke dalam alur kerja kustom Claude. Claude kemudian menghasilkan berbagai hook, caption, skrip voiceover, dan prompt gambar sebelum mengirim semuanya melalui Zapier ke HeyGen untuk membuat video final.

"Kontribusi saya untuk satu video rata-rata hanya 5 sampai 10 menit," kata Pedro. "Saat sudah siap, HeyGen mengirimkan saya email. Saya kembali ke sana sebentar, dan begitu saya puas dengan hasilnya, saya sudah punya video jadi."