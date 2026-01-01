Nick Krem belajar sejak awal dalam karier real estatenya bahwa menghasilkan prospek hanyalah satu bagian dari keseluruhan persamaan. Para agen juga membutuhkan sebuah brand yang mudah dikenali.

Saat bekerja di pusat panggilan real estat, Nick menghabiskan hingga 15 jam sehari untuk menghubungi prospek di seluruh negeri. Satu pola menonjol.

"Hampir setiap saat, para agen yang punya brand kuat benar-benar mendominasi bersama kami," kata Nick.

Kesadaran itulah yang mendorong Nick dan saudaranya membangun sebuah perusahaan pemasaran real estat yang berkembang ke seluruh 50 negara bagian dan 13 negara hanya dalam waktu kurang dari dua tahun. Tim Nick menangani strategi, penulisan naskah, produksi, penyuntingan, dan distribusi.

Modelnya berhasil, tetapi tidak mudah untuk ditingkatkan skala penggunaannya.

"Kami menyadari para agen menghabiskan ribuan dolar untuk ini, padahal kami bisa menggunakan perusahaan seperti HeyGen untuk melakukannya dengan biaya yang jauh lebih murah," kata Nick.

Saat ini, Nick membantu para profesional real estat membangun personal brand mereka dengan video bertenaga AI yang menghilangkan produksi sebagai hambatan terbesar untuk tampil secara konsisten.

Menghilangkan hambatan terbesar untuk konsisten membuat video

Sebelum HeyGen, tim Nick menyusun strategi konten lengkap untuk klien, tetapi meminta agen real estat benar-benar merekam video membuat segalanya jadi melambat.

Para agen khawatir tentang kamera, mikrofon, pencahayaan, pakaian, dan mencari waktu untuk merekam. Berminggu-minggu bisa berlalu sebelum ada yang mulai menekan tombol rekam.

Untuk mengatasi masalah tersebut, para klien terbang ke Orlando untuk sesi produksi selama dua hari, merekam konten untuk berbulan-bulan. Proses ini berhasil, tetapi tidak berkelanjutan.

"Agen properti menghasilkan uang ketika mereka berbicara dengan orang," kata Nick.

Ia melihat tantangan itu paling jelas pada agen-agen yang bekerja sendiri.

"Mereka menjawab telepon, menangani transaksi, menyelesaikan masalah, dan melayani klien. Video jadi hal terakhir yang sempat mereka kerjakan," kata Nick.

HeyGen mengubah itu.

"Dulu para agen datang terbang dari seluruh penjuru negeri untuk menceritakan kisah mereka, membuat video, dan benar-benar menghabiskan ribuan dolar bersama kami untuk menyelesaikan itu semua," kata Nick. "Yang HeyGen memungkinkan mereka lakukan adalah mengambil penampilan terbaik mereka, hari rambut terbaik mereka, hari riasan terbaik mereka, pakaian terbaik mereka, lalu menggunakannya berulang kali."

Alih-alih mengoordinasikan hari produksi lain, para agen cukup membuat digital twin sekali saja dan terus mempublikasikan konten jauh setelah kamera disimpan.

Mengembangkan satu orang menjadi seluruh tim konten

Nick pertama kali menyadari nilai HeyGen dengan menyelesaikan masalahnya sendiri. Timnya ingin menerbitkan dua video YouTube setiap minggu, tetapi setiap episode mengharuskan Nick merekam pengantar baru.

"Aku akan tidur di malam hari sambil terus memikirkan, 'Aku harus merekam video intro itu,'" katanya.

Akhirnya, dia memberi tahu timnya untuk mengganti intro-intro tersebut dengan avatar HeyGen miliknya.

"Sekarang masalah itu sudah sepenuhnya lepas dari beban saya. Saya tidak perlu lagi tidur dengan pikiran harus merekam video intro, karena HeyGen yang membuat semua video intro saya setiap saat sekarang," kata Nick.

Hasilnya membuatnya terkejut.

"Video intro AI saya ternyata berkinerja lebih baik daripada video saya," katanya. "Saya bukan hanya menghemat waktu, tapi video-video itu juga benar-benar berkinerja lebih baik."

Saat ini, avatarnya muncul dalam video yang dibuat oleh timnya, termasuk intro YouTube, halaman arahan, lokakarya, dan konten bentuk pendek.