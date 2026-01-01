Selama lebih dari 20 tahun, Michael Vrlaku telah membangun bisnis KPR-nya dengan memanfaatkan teknologi baru. Mulai dari sistem CRM hingga otomatisasi alur kerja, ia selalu mencari cara untuk membuat bisnisnya lebih efisien.

Namun, satu tantangan masih sulit diatasi: secara konsisten membuat video.

Seperti banyak profesional hipotek lainnya, Michael tidak kekurangan keahlian untuk dibagikan. Yang ia tidak miliki adalah waktu untuk merekam, mengedit, dan memublikasikan video sambil mengelola klien dan mengembangkan bisnis.

"Satu hal yang sudah saya sadari sejak awal, baik itu AI maupun avatar AI, adalah bahwa teknologi akan berkembang sampai pada titik di mana ia tidak bisa dihindari," kata Michael.

Alih-alih menunggu video AI menjadi arus utama, Michael ingin selangkah lebih maju.

"Alasan saya menemukan HeyGen sebenarnya hanya karena saya mencari cara untuk mengotomatiskan apa yang perlu saya lakukan," katanya.

Ia mulai menggunakan HeyGen lebih dari dua tahun yang lalu, menjadikan video AI sebagai bagian dari alur kerjanya sehari-hari jauh sebelum generasi avatar terbaru hadir.

Saat ini, investasi awal itu memungkinkan Michael untuk secara konsisten membuat video yang sebelumnya akan membutuhkan berjam-jam proses pengambilan gambar dan pengeditan.

Mengubah pembuatan video menjadi rutinitas yang dapat diulang

Bagi Michael, keunggulan terbesar HeyGen bukanlah menggantikan orang, melainkan memangkas waktu produksi.

Sebuah video promosi terbaru terlihat seolah dibuat dengan kru produksi lengkap, banyak pengambilan gambar, dan proses editing yang panjang. Padahal, kenyataannya Michael hanya menghabiskan beberapa menit untuk meninjau hasil akhirnya.

"Tim saya yang membuatnya. Mereka mengirimkan saya sebuah naskah, saya menjelaskan apa tujuannya, mereka memasukkannya ke HeyGen, dan hasilnya keluar seperti itu," katanya.