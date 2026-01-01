Bagi Jim McDonner, tampil menonjol sebagai agen real estat baru berarti melakukan sesuatu yang berbeda.
Setelah pensiun dari Angkatan Laut AS dan memulai karier kedua di bidang properti, Jim memasuki salah satu pasar perumahan paling kompetitif di negara itu. Northwest Arkansas adalah rumah bagi Walmart, Tyson Foods, dan J.B. Hunt, dengan sekitar 40 penduduk baru pindah ke wilayah tersebut setiap hari. Pada saat yang sama, lebih dari 4.000 agen berlisensi bersaing untuk mendapatkan bisnis mereka.
"Saya mulai mencari cara untuk membangun jaringan melalui AI," kata Jim.
Alih-alih membuat video listing dan pembaruan pasar yang sama seperti orang lain, Jim berfokus pada edukasi. Setiap minggu, ia menjawab pertanyaan yang paling sering diajukan pembeli dan penjual, dengan membuat video yang menjelaskan kondisi pasar alih-alih sekadar mengiklankan rumah.
Setelah menemukan HeyGen, Jim membangun sebuah alur kerja yang memungkinkannya secara konsisten menerbitkan video edukasi, menjangkau pembeli yang akan relokasi sebelum mereka tiba di Arkansas, dan bersaing dengan agen yang telah menghabiskan puluhan tahun membangun bisnis mereka.
Menggantikan berjam-jam proses editing dengan alur kerja yang dapat diulang
Sebelum menggunakan HeyGen, membuat satu video saja bisa menghabiskan hampir sepanjang hari. Jim meneliti topik, menulis naskah, mengumpulkan B-roll, merekam narasi, dan menyusun semuanya secara manual di dalam Canva.
"Saya menghabiskan berjam-jam mengedit setiap video," katanya. "Saya tidak punya banyak waktu seperti itu."
Untuk meningkatkan kualitas, ia menyewa seorang videografer profesional untuk membuat seri berisi 12 video. Meskipun hasilnya bagus, prosesnya tetap mahal dan memakan banyak waktu. Bahkan, ia hanya berhasil menerbitkan satu atau dua video setiap minggu dan sering kali melewatkan minggu sama sekali.
"Itu tidak terlalu konsisten," katanya. "Tak heran kanal saya tidak mendapatkan perhatian apa pun."
Jim tahu bahwa konsistensi akan menentukan apakah video bisa menjadi pendorong bisnis yang nyata, tetapi ia membutuhkan alur kerja yang sesuai dengan jadwal real estat yang sangat sibuk.
Membangun sistem konten bertenaga AI
Setelah menyelesaikan kursus sertifikasi AI, Jim mulai menguji puluhan alat AI untuk membangun tumpukan teknologi yang tepat bagi bisnisnya. Saat ini, prosesnya hampir sepenuhnya otomatis.
Ia menggunakan Manus untuk meneliti tren pasar terbaru, ChatGPT untuk menyusun naskah, Gamma untuk membuat panduan pembeli dan relokasi, serta Video Agent HeyGen untuk menghasilkan video yang rapi menggunakan aset mereknya.
Setiap Senin pagi, ia merencanakan konten untuk minggu itu, menulis skripnya, membuat lima video, menjadwalkan semuanya, lalu melanjutkan aktivitas mingguannya.
"Saya bisa menghabiskan tiga sampai empat jam saja pada Senin pagi dan membuat video untuk kebutuhan satu minggu penuh lalu menjadwalkannya terlebih dahulu," kata Jim.
Alih-alih mengedit setiap transisi secara manual, Video Agent secara otomatis membuat visual yang menarik, teks caption, dan B-roll lokal.
"Video Agent adalah yang hampir sepenuhnya saya gunakan sekarang," katanya.
Realismenya juga mengejutkan dia. "Saya sangat terkejut bahwa Anda bisa mengambil foto yang hampir diam dan menghasilkan gerak-gerik yang begitu hidup," kata Jim. "Kebanyakan orang tidak tahu kecuali saya memberi tahu mereka."
Menjangkau lebih banyak pembeli melalui video edukatif
Sejak menggunakan HeyGen, Jim telah beralih dari pembaruan pasar yang bersifat umum ke konten edukatif yang dirancang berdasarkan pertanyaan nyata dari para pembeli.
"Kalau ada yang menanyakan sesuatu yang cukup mengena bagi saya, saya akan mencatatnya sedikit," katanya. "Lalu saya menulis skrip dan membuat video tentang hal itu."
Strategi tersebut secara bertahap telah menumbuhkan audiensnya. Channel YouTube miliknya sekarang memiliki lebih dari 1.000 subscriber, sementara audiensnya di TikTok dan LinkedIn terus berkembang. Yang lebih penting, ia melihat perubahan yang signifikan pada siapa saja yang menonton kontennya.
Saat pertama kali ia meluncurkan channel-nya, sebagian besar penontonnya adalah agen real estat lainnya.
"Saya rasa sekarang mungkin sekitar 70% dari audiens saya berada dalam demografi kunci itu," katanya, merujuk pada pembeli berusia antara 25 dan 45 tahun.
Video-videonya juga mulai menghasilkan bisnis. Satu kampanye listing edukatif membantu menjual properti senilai $650.000 hanya dalam tujuh hari di pasar. Video lainnya menarik pembeli relokasi dari Memphis.
Ia juga telah menerima banyak pertanyaan dari California setelah menjalankan kampanye video edukasi tertarget di wilayah-wilayah yang warganya sering pindah ke Northwest Arkansas.
Salah satu video paling suksesnya menjelaskan mengapa Zestimate milik Zillow sering berbeda dari nilai pasar sebenarnya. Video itu menjadi cukup populer hingga seorang pembeli mengenali Jim hanya dari suaranya saat ia sedang berjalan di dalam Sam's Club.
"Dia menghampiri saya dan berkata, 'Hei, saya baru saja melihat video Anda di Zillow,'" kata Jim.
Bagi Jim, momen itu menegaskan bahwa pendekatan edukatifnya berhasil.
Membangun bisnis properti modern dengan AI
Jim percaya bahwa AI telah menjadi salah satu keunggulan kompetitif terbesar yang tersedia bagi agen real estat baru.
Tanpa itu, katanya ia masih akan mengedit video secara manual, memublikasikan konten secara tidak konsisten, dan kesulitan menjangkau pembeli relokasi di luar Arkansas.
"Saya tidak akan pernah bisa menjangkau audiens sebanyak yang sudah saya jangkau," katanya.
Saat ini, ia tidak hanya mengandalkan HeyGen untuk pemasaran dirinya sendiri, tetapi juga merekomendasikannya kepada agen lain. Ia sedang bersiap mengajar sesi pelatihan untuk 24 agen di perusahaannya, menunjukkan kepada mereka cara membangun alur kerja video yang konsisten dengan menggunakan AI.
"Mungkin ini adalah cara termudah untuk membuat video profesional yang pernah saya temukan," kata Jim.
Seiring usahanya terus berkembang, Jim melihat video sebagai fondasi pemasaran properti modern.
"Untuk menjangkau orang, terutama kelompok pembeli yang lebih muda, kamu harus melakukannya lewat video," katanya.
Dan baginya, HeyGen telah membuat hal itu menjadi mungkin.