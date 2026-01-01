Bagi Jim McDonner, tampil menonjol sebagai agen real estat baru berarti melakukan sesuatu yang berbeda.

Setelah pensiun dari Angkatan Laut AS dan memulai karier kedua di bidang properti, Jim memasuki salah satu pasar perumahan paling kompetitif di negara itu. Northwest Arkansas adalah rumah bagi Walmart, Tyson Foods, dan J.B. Hunt, dengan sekitar 40 penduduk baru pindah ke wilayah tersebut setiap hari. Pada saat yang sama, lebih dari 4.000 agen berlisensi bersaing untuk mendapatkan bisnis mereka.

"Saya mulai mencari cara untuk membangun jaringan melalui AI," kata Jim.

Alih-alih membuat video listing dan pembaruan pasar yang sama seperti orang lain, Jim berfokus pada edukasi. Setiap minggu, ia menjawab pertanyaan yang paling sering diajukan pembeli dan penjual, dengan membuat video yang menjelaskan kondisi pasar alih-alih sekadar mengiklankan rumah.

Setelah menemukan HeyGen, Jim membangun sebuah alur kerja yang memungkinkannya secara konsisten menerbitkan video edukasi, menjangkau pembeli yang akan relokasi sebelum mereka tiba di Arkansas, dan bersaing dengan agen yang telah menghabiskan puluhan tahun membangun bisnis mereka.

Menggantikan berjam-jam proses editing dengan alur kerja yang dapat diulang

Sebelum menggunakan HeyGen, membuat satu video saja bisa menghabiskan hampir sepanjang hari. Jim meneliti topik, menulis naskah, mengumpulkan B-roll, merekam narasi, dan menyusun semuanya secara manual di dalam Canva.

"Saya menghabiskan berjam-jam mengedit setiap video," katanya. "Saya tidak punya banyak waktu seperti itu."

Untuk meningkatkan kualitas, ia menyewa seorang videografer profesional untuk membuat seri berisi 12 video. Meskipun hasilnya bagus, prosesnya tetap mahal dan memakan banyak waktu. Bahkan, ia hanya berhasil menerbitkan satu atau dua video setiap minggu dan sering kali melewatkan minggu sama sekali.

"Itu tidak terlalu konsisten," katanya. "Tak heran kanal saya tidak mendapatkan perhatian apa pun."

Jim tahu bahwa konsistensi akan menentukan apakah video bisa menjadi pendorong bisnis yang nyata, tetapi ia membutuhkan alur kerja yang sesuai dengan jadwal real estat yang sangat sibuk.

Membangun sistem konten bertenaga AI

Setelah menyelesaikan kursus sertifikasi AI, Jim mulai menguji puluhan alat AI untuk membangun tumpukan teknologi yang tepat bagi bisnisnya. Saat ini, prosesnya hampir sepenuhnya otomatis.

Ia menggunakan Manus untuk meneliti tren pasar terbaru, ChatGPT untuk menyusun naskah, Gamma untuk membuat panduan pembeli dan relokasi, serta Video Agent HeyGen untuk menghasilkan video yang rapi menggunakan aset mereknya.

Setiap Senin pagi, ia merencanakan konten untuk minggu itu, menulis skripnya, membuat lima video, menjadwalkan semuanya, lalu melanjutkan aktivitas mingguannya.

"Saya bisa menghabiskan tiga sampai empat jam saja pada Senin pagi dan membuat video untuk kebutuhan satu minggu penuh lalu menjadwalkannya terlebih dahulu," kata Jim.