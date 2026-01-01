Craig Veroni adalah agen real estat di Vancouver, British Columbia, yang melayani North Vancouver, West Vancouver, dan kota Vancouver itu sendiri. Sebelum terjun ke dunia properti, ia menghabiskan lebih dari satu dekade untuk berlatih dan bekerja sebagai aktor film dan televisi profesional.

Sejak ia mulai menerapkan keahliannya itu ke dalam strategi pemasarannya, video menjadi salah satu pendorong terbesar bagi bisnisnya. Video edukatif di YouTube dan tur properti sinematik membantuk para pembeli memahami lingkungan sekitar dan pasar perumahan setempat.

Namun ketika kebakaran dan banjir di unit atasnya merusak rumahnya dan memaksa keluarganya mengungsi selama hampir satu tahun, produksi videonya terhenti total.

"Kami sudah keluar dari rumah selama sekitar sembilan bulan," katanya. "Saya tidak bisa membuat konten apa pun. Saya tidak punya perlengkapan."

Meningkatkan kehadirannya tanpa menambah beban kerja

Selama sebagian besar kariernya, Craig membangun kepercayaan dengan mengadakan open house, bertemu langsung dengan orang-orang, dan menjadikan channel YouTube sebagai sumber prospek utamanya, yang akhirnya menyumbang sekitar 75 persen dari bisnisnya.

Namun, konten seperti itu sangat menuntut untuk diproduksi. Tur keliling lingkungan yang paling sukses mengharuskannya menulis skrip untuk setiap segmen, melakukan pengambilan gambar di depan kamera di berbagai lingkungan, lalu mengedit semuanya menjadi satu, sebuah proses yang bisa memakan waktu lebih dari seminggu hanya untuk satu video.

Kembali tampil di hadapan audiensnya berarti membangun ulang mesin yang selama ini menggerakkan bisnisnya. Titik baliknya datang ketika ia melihat rekan-rekan agen lain menggunakan HeyGen untuk menumbuhkan kanal media sosial baru sepenuhnya dengan avatar AI.

"Aku pikir, 'Ini terdengar agak gila dan mungkin terlalu bagus untuk jadi kenyataan,'" katanya.

Karena penasaran, ia bergabung dengan sebuah kelompok pelatihan kecil. Selama tiga hari, Craig membangun kembaran digitalnya, menyempurnakan alur kerja kontennya, dan menerbitkan Instagram Reel pertamanya.

"Aku benar-benar ketakutan karena aku dikenal lewat videoku," katanya. "Kupikir orang-orang akan membenci ini."

Membangun kembaran digital yang dapat dipercaya oleh para pembeli

Alasan kembaran digital itu berhasil, menurut Craig, adalah karena kembaran tersebut dibuat dari materi berkualitas tinggi miliknya sendiri. Alih-alih memulai dari nol, ia melatih avatarnya menggunakan perpustakaan rekaman yang sudah ia buat sebelumnya, sehingga menangkap penampilan asli dan gerak-geriknya di berbagai situasi.

Ia memasangkannya dengan model suara yang direkam secara profesional, yang disesuaikan menjadi suara indoor untuk klip bergaya studio dan suara outdoor yang terdengar alami di lokasi. Ia menggunakan model avatar terbaru dan melakukan upgrade setiap kali ada versi yang lebih baik dirilis.

Craig menggunakan kembaran digital untuk menjaga audiensnya tetap mendapat informasi tentang berita lokal dan perkembangan pasar, bukan untuk mengejar tren atau membuat klip yang hanya sekadar hiburan.