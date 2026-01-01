Craig Veroni adalah agen real estat di Vancouver, British Columbia, yang melayani North Vancouver, West Vancouver, dan kota Vancouver itu sendiri. Sebelum terjun ke dunia properti, ia menghabiskan lebih dari satu dekade untuk berlatih dan bekerja sebagai aktor film dan televisi profesional.
Sejak ia mulai menerapkan keahliannya itu ke dalam strategi pemasarannya, video menjadi salah satu pendorong terbesar bagi bisnisnya. Video edukatif di YouTube dan tur properti sinematik membantuk para pembeli memahami lingkungan sekitar dan pasar perumahan setempat.
Namun ketika kebakaran dan banjir di unit atasnya merusak rumahnya dan memaksa keluarganya mengungsi selama hampir satu tahun, produksi videonya terhenti total.
"Kami sudah keluar dari rumah selama sekitar sembilan bulan," katanya. "Saya tidak bisa membuat konten apa pun. Saya tidak punya perlengkapan."
Meningkatkan kehadirannya tanpa menambah beban kerja
Selama sebagian besar kariernya, Craig membangun kepercayaan dengan mengadakan open house, bertemu langsung dengan orang-orang, dan menjadikan channel YouTube sebagai sumber prospek utamanya, yang akhirnya menyumbang sekitar 75 persen dari bisnisnya.
Namun, konten seperti itu sangat menuntut untuk diproduksi. Tur keliling lingkungan yang paling sukses mengharuskannya menulis skrip untuk setiap segmen, melakukan pengambilan gambar di depan kamera di berbagai lingkungan, lalu mengedit semuanya menjadi satu, sebuah proses yang bisa memakan waktu lebih dari seminggu hanya untuk satu video.
Kembali tampil di hadapan audiensnya berarti membangun ulang mesin yang selama ini menggerakkan bisnisnya. Titik baliknya datang ketika ia melihat rekan-rekan agen lain menggunakan HeyGen untuk menumbuhkan kanal media sosial baru sepenuhnya dengan avatar AI.
"Aku pikir, 'Ini terdengar agak gila dan mungkin terlalu bagus untuk jadi kenyataan,'" katanya.
Karena penasaran, ia bergabung dengan sebuah kelompok pelatihan kecil. Selama tiga hari, Craig membangun kembaran digitalnya, menyempurnakan alur kerja kontennya, dan menerbitkan Instagram Reel pertamanya.
"Aku benar-benar ketakutan karena aku dikenal lewat videoku," katanya. "Kupikir orang-orang akan membenci ini."
Membangun kembaran digital yang dapat dipercaya oleh para pembeli
Alasan kembaran digital itu berhasil, menurut Craig, adalah karena kembaran tersebut dibuat dari materi berkualitas tinggi miliknya sendiri. Alih-alih memulai dari nol, ia melatih avatarnya menggunakan perpustakaan rekaman yang sudah ia buat sebelumnya, sehingga menangkap penampilan asli dan gerak-geriknya di berbagai situasi.
Ia memasangkannya dengan model suara yang direkam secara profesional, yang disesuaikan menjadi suara indoor untuk klip bergaya studio dan suara outdoor yang terdengar alami di lokasi. Ia menggunakan model avatar terbaru dan melakukan upgrade setiap kali ada versi yang lebih baik dirilis.
Craig menggunakan kembaran digital untuk menjaga audiensnya tetap mendapat informasi tentang berita lokal dan perkembangan pasar, bukan untuk mengejar tren atau membuat klip yang hanya sekadar hiburan.
"Kembar digital itu ada untuk membuat orang tetap mendapat informasi tentang apa yang terjadi di tingkat lokal, berita, dan memberikan mereka informasi," kata Craig.
Akurasi adalah hal yang tidak bisa ditawar. Ia menulis, meninjau, dan memeriksa fakta setiap naskah berdasarkan data pasar lokal yang bersumber dengan cermat sebelum membuat video, dan ia memberi label AI pada setiap Reel agar tidak pernah menyesatkan siapa pun.
"Segalanya harus sangat, sangat akurat," katanya. "Begitu saya kehilangan kepercayaan dari audiens saya, semuanya berakhir."
Mengubah para pengikut menjadi kehadiran lokal yang tepercaya
Dalam minggu pertama, Craig menyadari sesuatu yang sama-sama membuatnya bersemangat dan merasa rendah hati.
"Setiap posting yang saya buat mengungguli apa pun yang saya lakukan sendiri," katanya.
Yang lebih penting baginya adalah bahwa hubungan itu tetap terjaga. Beberapa penonton bertanya apakah video tersebut dibuat dengan AI, sementara yang lain sama sekali tidak tahu dan terkejut ketika mengetahui kenyataannya. Lalu datanglah pengakuan langsung secara tatap muka.
"Dalam tiga kesempatan berbeda, orang asing yang sama sekali tidak saya kenal menghentikan saya," kata Craig. "Suatu kali ada seorang pria menepi saat saya sedang berjalan dengan anjing saya dan berkata, 'Saya pelangganmu. Saya suka apa yang kamu lakukan. Terima kasih sudah melakukannya.'"
Penonton itu sama sekali tidak tahu bahwa orang yang baru saja dia ajak bicara bukanlah versi yang sama dengan yang dia tonton secara online. Bagi Craig, itulah intinya.
"Koneksinya berhasil," katanya. Itu adalah bentuk pengakuan yang mendorongnya menuju tujuan yang lebih besar, menjadi apa yang ia sebut sebagai "wali kota digital" di kotanya.
Mengubah konsistensi menjadi jangkauan dan pengakuan
Dengan kembaran yang menangani konten beritanya, Craig beralih dari satu video per minggu menjadi dua Reels per hari, kecepatan yang mustahil dicapai dengan metode perekaman tradisional. Jangkauannya pun ikut meningkat.
Dalam kurun waktu sekitar sepuluh bulan, jumlah pengikutnya di Instagram meningkat empat kali lipat, dari sekitar 1.500 menjadi hampir 6.000. Kontennya sekarang menjangkau lebih dari 770.000 akun dalam sebulan pada umumnya dan menghasilkan 60.000 hingga 70.000 interaksi, dengan Reel individual secara rutin melampaui 100.000 tayangan.
Yang sama berharganya adalah apa yang si kembaran memungkinkan dia untuk lakukan. Waktu yang dihematnya bisa dialihkan kembali ke kerja satu lawan satu dengan klien, termasuk tindak lanjut berupa video yang dipersonalisasi, sebuah pendekatan yang telah membantunya kembali menjalin hubungan dengan klien lama dan menutup kesepakatan bisnis bernilai besar.
"Kembaran digital membantu membebaskan waktu saya sehingga saya bisa melakukan lebih banyak interaksi satu lawan satu dengan klien saya," katanya.
Ketika diminta merangkum platform tersebut, ia tidak ragu sedikit pun.
"HeyGen adalah platform terbaik dan paling efektif untuk meningkatkan skala konten video saya," katanya. "Saya belum menemukan platform lain yang dapat menandinginya."
Saat ini, Craig melihat kembaran digitalnya bukan sebagai pengganti dirinya, melainkan sebagai perpanjangan dari keahliannya.
"Jika Anda ingin terlihat dan didengar serta memberikan nilai," katanya, "HeyGen adalah alat yang luar biasa untuk mewujudkannya."