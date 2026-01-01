Beranda Akademi Suara Mengakses pustaka suara

Di HeyGen, suara adalah ucapan yang dihasilkan AI yang digunakan dalam video Anda. Suara dapat dipasangkan dengan avatar atau digunakan sebagai audio mandiri, sehingga memberikan nada, kepribadian, dan jangkauan emosi pada konten Anda dalam beragam bahasa, aksen, dan gaya berbicara.

Suara membantu Anda menyesuaikan penyampaian video dengan audiens dan kasus penggunaan Anda.

Pustaka suara

Semua suara di HeyGen dikelola melalui Voice Library. Di sinilah Anda dapat meninjau kloning suara Anda sendiri, menjelajahi suara AI publik, dan menjaga semuanya tetap terorganisir di satu tempat.

Anda dapat mengakses Voice Library dari tiga area utama:

Studio AI

Halaman Avatar

Pruf

Voice Library mencakup alat pemfilteran yang canggih untuk membantu Anda dengan cepat menemukan suara yang tepat. Anda dapat memfilter berdasarkan wilayah, aksen, usia, emosi, kasus penggunaan, dan lainnya. Anda juga dapat menandai suara sebagai favorit sehingga opsi yang paling sering Anda gunakan mudah diakses.

Gunakan suara di AI Studio

Di dalam AI Studio, setiap kali Anda memilih suara untuk video avatar, Anda dapat mengakses seluruh Pustaka Suara. Dari sini, Anda bisa mempratinjau berbagai suara dan dengan cepat menerapkan suara yang paling sesuai dengan proyek Anda.

Anda juga dapat membuat suara langsung di AI Studio tanpa perlu membuat avatar terlebih dahulu. Di Voice Library, pilih New Voice, lalu tentukan apakah Anda ingin langsung mengkloning suara, mengintegrasikan suara pihak ketiga, atau membuat suara baru menggunakan Voice Design. Setelah dibuat, suara tersebut akan tersedia di semua proyek Anda.

Kelola suara dari halaman Avatar

Suara juga dapat dikelola dari halaman Avatar. Dengan memilih sebuah avatar dan membuka menu suara, Anda dapat mengatur suara utama atau membuka Pustaka Suara.

Mengatur suara utama berarti suara tersebut akan otomatis digunakan setiap kali Anda memilih avatar itu di video-video berikutnya.

Gunakan suara di Proofread

Suara juga dapat diakses di Proofread. Dari kotak naskah mana pun, Anda dapat membuka tab Track Voice untuk meninjau semua suara yang digunakan dalam video. Dari sana, Anda dapat beralih di antara suara-suara yang ada atau membuat suara baru sambil menyempurnakan naskah Anda.