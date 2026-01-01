Beranda Akademi Suara Cara membuat suara baru

Cara membuat suara baru

Anda dapat menemukan dan mengelola suara di tiga tempat: AI Studio saat bekerja di dalam sebuah proyek, halaman Avatars saat menetapkan atau mengatur suara utama, dan Proofread. Anda dapat membuat suara baru dari salah satu lokasi ini.

Untuk panduan ini, kita akan mulai di AI Studio.

Mulai membuat suara baru di AI Studio

Buka proyek yang sudah ada atau buat proyek baru di AI Studio. Di panel skrip, klik suara yang sedang digunakan untuk membuka menu suara. Dari sana, pilih Tambah Suara Baru.

Anda akan melihat dua opsi: mengintegrasikan penyedia suara pihak ketiga atau membuat suara baru langsung di HeyGen. Untuk tutorial ini, pilih Buat Suara Baru.

Unggah rekaman suara

Anda akan diminta untuk mengunggah rekaman suara. Rekaman ini digunakan untuk membuat klon suara Anda, jadi kualitasnya sangat penting.

Gunakan mikrofon eksternal berkualitas tinggi, mikrofon Bluetooth, atau smartphone modern. Hindari menggunakan mikrofon bawaan laptop Anda. Jika Anda menggunakan mikrofon eksternal, posisikan sekitar 15–20 cm dari mulut, pastikan tidak terhalang, dan hindari bersentuhan dengan pakaian atau kain.

Rekam di lingkungan yang tenang dan bebas dari kebisingan. Suara latar dapat mengurangi kejernihan dan konsistensi. Berbicaralah secara alami dan jelas, dengan sedikit variasi emosi. Membicarakan topik yang sudah akrab seperti rutinitas harian, hobi, atau cerita pribadi akan membantu menangkap nada dan energi alami Anda.

Jika Anda membaca dari naskah, usahakan untuk tidak terdengar datar. Gunakan jeda, variasikan tempo bicara Anda, dan pertahankan volume yang stabil dan terdengar seperti percakapan alami.

Hasilkan dan sempurnakan suara Anda

Setelah rekaman Anda diunggah, HeyGen akan membuat kloning suara Anda. Jika hasilnya belum sesuai, Anda dapat menyempurnakannya menggunakan Voice Doctor.

Klik Tingkatkan Suara untuk menyesuaikan pengaturan seperti aksen atau mesin suara, atau jelaskan apa yang terasa kurang pas, misalnya jika suara terdengar terlalu datar atau tidak terlalu cocok dengan nada alami Anda. Voice Doctor akan menghasilkan opsi yang sudah disempurnakan yang dapat Anda pratinjau.

Saat Anda menemukan versi yang Anda sukai, Anda dapat menyimpannya sebagai suara baru atau mengganti yang sudah ada. Jika tidak ada opsi yang terasa tepat, Anda bisa terus menyempurnakannya atau mencoba pendekatan lain.

Buat suara dengan Voice Design

Jika Anda tidak ingin merekam suara sendiri, Anda bisa menggunakan Voice Design sebagai gantinya. Klik Voice Design, masukkan prompt yang menggambarkan suara yang Anda inginkan, dan HeyGen akan menghasilkan beberapa pilihan.

Anda dapat memilih salah satu, membuat ulang opsi tambahan, atau menyempurnakan prompt hingga suara tersebut sesuai dengan kebutuhan Anda.