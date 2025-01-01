Home Academy Suara Cara menggunakan pencerminan suara

Voice Mirroring memberi Anda kendali kreatif penuh atas bagaimana suara avatar Anda dengan membuatnya tampil menggunakan gaya bicara Anda sendiri. Alih-alih mengandalkan teks-ke-suara standar, Anda merekam audio Anda sendiri—nada, ritme, dan tempo alami Anda—lalu HeyGen mencerminkannya melalui avatar dan suara yang Anda pilih. Hasilnya terasa autentik, ekspresif, dan benar-benar mencerminkan gaya Anda.

Mulai dengan proyek baru atau yang sudah ada

Buat video baru atau buka proyek yang sudah ada. Tambahkan adegan baru dan pilih avatar Anda.

Di editor skrip, klik Audio. Dari sini, Anda bisa merekam audio baru atau mengunggah file yang sudah ada. Untuk panduan ini, pilih Rekam Audio.

Catat pengiriman Anda

Saat merekam, berbicaralah dengan nada, tempo, dan emosi yang ingin Anda tirukan pada avatar Anda. Setelah rekaman selesai, pratinjau hasilnya dan rekam ulang jika diperlukan.

Saat Anda sudah puas, aktifkan Voice Mirroring dan klik Tambahkan Audio. HeyGen akan secara otomatis mentranskripsi audio Anda, menampilkan teksnya di dalam adegan, dan memungkinkan Anda meninjaunya untuk memastikan keakuratannya.

Terapkan gaya penyampaian Anda ke suara

Selanjutnya, pilih suara yang ingin Anda gunakan. Cara Anda menyampaikan rekaman, termasuk nada, tempo, dan emosi, akan dicerminkan pada suara yang dipilih.

Gunakan Voice Mirroring di skenario yang sudah ada

Jika Anda memulai dengan skrip berbasis teks saja dan penyampaiannya terdengar kurang pas, Anda dapat menyempurnakannya menggunakan Voice Mirroring.

Klik menu tiga titik di sebelah skrip Anda dan pilih Ubah ke Voice Mirroring. Skrip Anda akan muncul seperti teleprompter, sehingga Anda dapat merekam atau mengunggah audio dengan gaya penyampaian yang Anda inginkan.

Setelah direkam, audio baru akan otomatis ditambahkan ke adegan.

Edit atau kembalikan audio Anda

Anda dapat mengubah rekaman Anda menjadi klon suara kustom jika diperlukan. Jika Anda ingin kembali ke teks, pilih Ubah Audio menjadi Teks, atau pilih Hapus Audio untuk menghapus rekaman sepenuhnya.