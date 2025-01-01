Home Academy Suara Cara menggunakan voice director

Cara menggunakan voice director

Voice Director memberi Anda kontrol lebih mendalam atas bagaimana avatar Anda berbicara. Alih-alih hanya mengandalkan pembacaan datar, Anda dapat mengarahkan nada, tempo, dan emosi langsung di dalam naskah, sehingga menghasilkan narasi yang terasa sengaja dibuat, ekspresif, dan selaras dengan brand Anda.

Direktur Suara Terbuka

Di dalam proyek Anda, buka editor skrip lalu ketik garis miring “/”. Ini akan membuka panel dengan opsi tambahan. Dari daftar tersebut, pilih Voice Director.

Pilih nada penyampaian

Setelah Voice Director terbuka, Anda akan melihat daftar opsi nada suara bawaan, termasuk Bersemangat, Santai, Tenang, Keren, Serius, Lucu, Marah, Sarkastik, dan Tertawa.

Pilih nada yang paling sesuai dengan pesan Anda. Setiap nada memiliki instruksi bawaan yang dapat Anda ubah agar lebih sesuai dengan cara penyampaian yang Anda inginkan.

Terapkan arah

Setelah menyesuaikan instruksi, pilih bagaimana Anda ingin instruksi tersebut diterapkan. Anda dapat menerapkannya hanya pada adegan saat ini, atau menerapkannya pada suara itu sendiri sehingga nada yang sama digunakan di semua adegan yang menggunakan suara tersebut.

Pratinjau dan sesuaikan

Klik Putar di jendela pratinjau untuk mendengar bagaimana avatar Anda menyampaikan kalimat tersebut dengan arahan yang dipilih. Jika terdengar kurang pas, Anda dapat kembali dan menyesuaikan nada atau menulis ulang instruksinya sampai terasa alami dan selaras dengan maksud Anda.

Sekarang Anda tahu cara menggunakan Voice Director untuk membentuk performa avatar Anda dan menambahkan emosi ke video Anda. Dengan bereksperimen dengan nada dan menyempurnakan arahan Anda, Anda dapat menciptakan performa yang terasa terarah, ekspresif, dan menarik.