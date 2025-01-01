Home Academy Daftar periksa penyiapan Menyiapkan SSO SAML dengan Okta

Menyiapkan SSO SAML dengan Okta

Dalam pelajaran ini, Anda akan belajar cara menyiapkan Single Sign-On (SSO) menggunakan Okta untuk workspace HeyGen Anda.

SSO memungkinkan tim Anda masuk satu kali dan mengakses HeyGen dengan aman menggunakan kredensial perusahaan, tanpa perlu mengelola kata sandi tambahan. Setelah diaktifkan dan dikonfigurasi, pengguna dapat masuk langsung melalui Okta.

Mulai di Okta Admin Console

Mulailah dengan masuk ke Okta Admin Console Anda.

Arahkan ke Applications, lalu pilih lagi Applications.

Klik Create App Integration.

Pilih SAML 2.0 sebagai metode masuk lalu pilih Berikutnya.

Buat aplikasi HeyGen di Okta

Saat diminta untuk memberi nama aplikasi, masukkan HeyGen, lalu klik Next.

Sekarang Anda akan diminta untuk memberikan detail konfigurasi SAML.

Untuk Audience ID (Entity ID), masukkan:

api2.heygen.com

Untuk URL Single Sign-On, kembali ke dashboard HeyGen Anda, buka Settings, masuk ke tab Security, aktifkan SSO, lalu salin URL SSO yang disediakan.

Tempelkan URL ini ke dalam kolom yang sesuai di Okta.

Pastikan aplikasi mengirimkan identitas pengguna dalam format email.

Klaim NameID harus menggunakan alamat email pengguna.

Selanjutnya, tambahkan atribut pengguna berikut:

Nama Depan

Nama Belakang

Jika sudah selesai, gulir ke bawah lalu klik Berikutnya.

Pilih Ini adalah aplikasi internal, lalu klik Selesai.

Tetapkan pengguna ke aplikasi Okta

Setelah aplikasi dibuat, buka tab Assignments.

Klik Assign, lalu tambahkan pengguna atau grup yang seharusnya dapat mengakses HeyGen menggunakan SSO.

Mengambil nilai konfigurasi SAML

Selanjutnya, buka tab Sign On di Okta dan gulir ke bawah.

Klik Lihat petunjuk penyiapan SAML.

Halaman ini menampilkan tiga nilai yang wajib diisi:

URL Single Sign-On Penyedia Identitas

Penerbit Penyedia Identitas

Sertifikat X.509

Biarkan halaman ini tetap terbuka, karena Anda akan memerlukan nilai-nilai ini untuk menyelesaikan pengaturan di HeyGen.

Selesaikan pengaturan di HeyGen

Kembali ke Panel Admin HeyGen Anda dan buka halaman Pengaturan SSO.

Salin dan tempel ketiga nilai dari Okta ke kolom yang sesuai di HeyGen, lalu klik Simpan.

Koneksi Okta dan HeyGen Anda sekarang telah dikonfigurasi.

Uji konfigurasi SSO Anda

Untuk memastikan semuanya berfungsi, buka halaman login HeyGen dan pilih Masuk dengan SSO.

Jika diminta, masukkan domain perusahaan Anda.

Anda akan masuk secara otomatis menggunakan kredensial Okta Anda.

SSO sekarang diaktifkan untuk workspace HeyGen Anda.

Tim Anda dapat masuk dengan aman menggunakan kredensial perusahaan, tanpa kata sandi atau langkah tambahan.